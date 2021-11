Neues aus dem Ausland am Sonntag

Kleiner französischer Ort ringt um Einführung von Straßennamen

FAUX-LA-MONTAGNE: Nach Hunderten von Jahren ohne sorgt die geplante Einführung von Straßennamen im kleinen Ort Faux-la-Montagne in der Mitte Frankreichs für Protest. Das berichtete der Sender France bleu. Zwar hat Bürgermeisterin Catherine Moulin die Bewohner eingeladen, gemeinsam über Straßennamen nachzudenken. Zustelldienste fänden sich nicht immer zurecht, ebenso ergehe es privaten Pflegediensten, meint sie. Doch die Verfasser eines anonymen Protestschreibens, das die Einwohner in ihren Briefkästen fanden, argumentieren, Straßennamen erleichterten es Firmen wie Amazon, mit ihrem Warenangebot auch den Ort Faux-la-Montagne zu erobern. Und das sei nicht gut.

Eine andere Einwohnerin befürchtet mit der Einführung von Namen eine unnötige Urbanisierung. Man habe durchaus Straßennamen, aber nicht auf Schildern sondern nur im Kopf. «Dort ist die hintere Straße, und die da drüben nenne ich die Straße der alten Damen, weil es dort viele alte Frauen gibt.» Außerdem weise man dem Briefträger immer den Weg, wenn es ein Problem gibt.

Aber die Postbotenprobleme häuften sich seit einigen Zeit, erfuhr der Sender BFMTV, weil die Post verstärkt auf Aushilfskräfte setzt, statt wie früher einen Boten sein ganzes Berufsleben lang im Ort einzusetzen. Nach einem Dekret von 1994 sind Straßennamen und Hausnummern in Frankreich zwar erst in Orten ab 2000 Einwohnern Vorschrift. Dennoch will der Gemeinderat nun bis Jahresende eine Lösung finden.

Irakischer Regierungschef übersteht Drohnenangriff

BAGDAD: Der irakische Regierungschef Mustafa al-Kasimi hat am Sonntag einen Drohnenangriff auf seine Residenz in Bagdad unbeschadet überstanden. «Der Premier blieb unversehrt und er ist bei guter Gesundheit», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Ina aus einer Mitteilung des militärschen Sicherheitszentrums. Al-Kasimi selbst twitterte kurz darauf ebenfalls, dass es ihm gut gehe. «Ich fordere von allen Ruhe und Zurückhaltung im Irak.»

Bei dem Angriff am frühen Morgen sei eine mit Sprengstoff gefüllte Drohne eingesetzt worden, berichtete Ina. Die Agentur veröffentlichte Aufnahmen von Zerstörungen an einem Gebäude. Nach unbestätigten Berichten des Senders Al Arabiya wurden mindestens fünf Leibwächter des Regierungschefs verletzt.

Die Sicherheitskräfte hätten die «notwendigen Maßnahmen» ergriffen, hieß es weiter in der Mitteilung. Über die Hintergründe oder Urheber des Angriffs gab es zunähst keine Informationen. Zunächst bezichtigte sich niemand der Tat. Die Residenz liegt innerhalb der besonders geschützten Grünen Zone im Zentrum der irakischen Hauptstadt. In Bagdad gab es zuletzt schwere Zusammenstöße bei Protesten gegen das Ergebnis der Parlamentswahl vor knapp vier Wochen.

Boris Johnson ruft zur Halbzeit des Klimagipfels zu mehr Ehrgeiz auf

LONDON/GLASGOW: Der britische Premier Boris Johnson hat zur Halbzeit der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow zu mehr Ehrgeiz bei den Verhandlungen aufgerufen. «Die COP26 hat noch eine Woche Zeit, um für die Welt zu liefern, wir müssen alle an einem Strang ziehen und die Ziellinie ansteuern», sagte der Gipfel-Gastgeber in London. Es habe in der ersten Woche einige konkrete Ankündigungen gegeben, etwa zum Stopp der Entwaldung oder zur Reduktion des schädlichen Treibhausgases Methan. «Aber wir dürfen die Aufgabe, das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten, nicht unterschätzen», sagte Johnson. Es brauche «große Kompromisse und ambitionierte Verpflichtungen».

In Glasgow verhandeln derzeit Vertreterinnen und Vertreter von rund 200 Nationen darüber, wie die in Paris beschlossenen Klimaziele erreicht und konkret umgesetzt werden sollen. Die bisherigen Pläne der Staaten reichen dafür bei weitem nicht aus.

Der oppositionelle britische Labour-Politiker Ed Miliband forderte Johnson auf, selbst das Ruder zu übernehmen und die Verhandlungen nach vorne zu bringen. Man sei noch sehr weit davon entfernt, sagen zu können, man habe die großen Schritte unternommen, um das 1,5-Grad-Ziel im Rahmen des Möglichen zu halten. Forscher rechnen bei einer stärkeren Erwärmung des Planeten mit katastrophalen Folgen.