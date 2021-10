Neues aus dem Ausland am Sonntag

Oberster Taliban-Chef laut Taliban erstmals öffentlich aufgetreten

KABUL: Der jahrelang nicht gesehene Taliban-Führer Haibatullah Achundsada soll nach Angaben der militanten Islamisten am Wochenende erstmals öffentlich in Afghanistan aufgetreten sein. Achundsada habe eine kurze Rede in einer Koranschule in der Provinz Kandahar gehalten, sagten zwei Taliban-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bilder oder Videos von dem Auftritt des von Beobachtern über Jahre für verschollen gehaltenen Taliban-Führer gab es zunächst nicht.

Anhänger der Islamisten teilten einen zehnminütigen Audio-Clip in sozialen Medien, der von Achundsadas Auftritt am späten Samstagabend stammen soll, wie Vize-Regierungssprecher Inamullah Habibi Samangani und der Informations- und Kultur-Chef der Taliban in Kandahar, Hafiz Saidullah, der dpa bestätigten. In der Aufnahme geht es nur um spirituelle Themen, keine politischen Inhalte.

Der Taliban-Chef Achundsada trägt den Titel «Anführer der Gläubigen». Nachdem Vorgänger Mullah Mansur 2016 bei einem US-Angriff getötet wurde, trifft Achundsada die endgültigen Entscheidungen über politische, religiöse und militärische Angelegenheiten der Taliban. Der religiöse Hardliner gehört zur Gründergeneration der Bewegung. Inzwischen ist er etwa 60 Jahre alt. Dass er auch nach der Machtübernahme der Taliben in Afghanistan im August nicht öffentlich aufgetreten war, hatte Spekulationen über seinen Tod befeuert. Die Taliban hatten angegeben, dass er nach Kandahar zurückgekehrt sei.

Aktivistin Neubauer fordert mehr Ehrgeiz im Kampf gegen Erderhitzung

BERLIN/GLASGOW: Vor dem Start der Weltklimakonferenz in Glasgow an diesem Sonntag fordert die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer deutlich mehr Tempo und Ehrgeiz im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe. Keine der reichen Industrienationen, auch Deutschland nicht, halte sich gerade an seine Zusagen zum Klimaschutz, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Sie alle rauben dem globalen Süden und den jungen Generationen wissentlich ihre Perspektiven. Wo sind die Regierungen, die diesen Betrug beenden?», fragte die 25-Jährige von der Umweltbewegung Fridays For Future.

Seit dem als historisch gefeierten Klimaschutz-Abkommen von Paris im Jahr 2015 seien sechs Jahre vergangen - und die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase heute höher denn je, prangerte sie an. «So kann das nicht weiter gehen. Diese Konferenz muss der Moment sein, in dem dieser Trend umgekehrt wird.» Die Aktivistin, die auch Grünen-Mitglied ist, kündigte an, mit hunderten Mitstreiterinnen und Mitstreitern von Fridays for Future und anderen Bewegungen nach Glasgow zu reisen, «um Verantwortung für echten Wandel einzufordern».

Auf Einladung der Vereinten Nationen beraten Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten in Schottland zwei Wochen lang, wie die Menschheit die beschleunigte Erderhitzung noch auf ein erträgliches Maß eindämmen kann. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte vorab kritisiert, dass viele Staaten in den zwei Jahren seit der letzten UN-Konferenz in Madrid ihre Pläne zum Klimaschutz nicht ausreichend verschärft und den notwendigen raschen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas verschleppt haben.

Die menschengemachte Erwärmung der Atmosphäre sorgt schon jetzt dafür, dass Extremwetter sich häufen. Als Beispiele gelten die jüngsten Überschwemmungen in Deutschland, die Dürre in der Sahel-Zone in Afrika oder auch verheerende Waldbrände in Kalifornien.

Einkaufsmanagerindex: Chinas Industrie schrumpft stärker als erwartet

PEKING: Chinas Industriebetriebe stagnieren bereits den zweiten Monat in Folge. Laut Daten der Statistikbehörde von Sonntag liegt der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Oktober bei 49,2 und damit deutlich hinter den Erwartungen der meisten Ökonomen zurück.

Der Einkaufsmanagerindex beruht auf einer Befragung der größten Industrieunternehmen des Landes. Ein Wert von über 50 spiegelt Wirtschaftswachstum wieder, ein Wert darunter bedeutet Kontraktion.

Als Gründe für die Stagnation nannte die Statistikbehörde unter anderem hohe Rohstoffpreise sowie verlangsamte Nachfrage und Angebot. Zudem leidet China seit September unter der schwerwiegendsten Energiekrise seit über einem Jahrzehnt. Strommangel hat dazu geführt, dass viele Fabriken im Land ihre Produktion zuletzt drosseln mussten.

Bereits für den Monat September lag Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 49,6 unter dem Schwellenwert von 50.

Wahl zum Unterhaus des japanischen Parlaments angelaufen

TOKIO: In Japan hat am Sonntag die Wahl zum Unterhaus begonnen. Letzten Umfragen zufolge dürfte die Liberaldemokratische Partei (LDP) des neuen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zusammen mit ihrem kleineren Koalitionspartner Komeito die Mehrheit in der maßgeblichen Kammer des Parlaments verteidigen können. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die seit sechs Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende LDP deutliche Verluste erleiden wird. Die Wahllokale schließen in Japan um 2000 Uhr Ortszeit (1300 MESZ). Die Auszählung der Stimmen dürfte bis in die späte Nacht dauern.

Kishida erhofft sich ein Mandat des Volkes für seine Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und Ankurbelung der Wirtschaft sowie für seine Sicherheitspolitik. Zugleich gilt die Wahl als Referendum über fast neun Jahre LDP-Herrschaft unter Kishidas Vorgängern Shinzo Abe und dessen Gefolgsmann Yoshihide Suga. Der langjährige frühere Regierungschef Abe übt weiterhin starken Einfluss aus, was in der Bevölkerung zunehmend auf Unmut zu stoßen scheint.

Die LDP dürfte den Umfragen zufolge zwar auf eine absolute Mehrheit von mindestens 233 Sitzen kommen, jedoch viele ihrer bisherigen 276 Mandate einbüßen. Neben 289 Direktmandaten werden 176 Sitze in der Kammer durch Verhältniswahlrecht vergeben. In Dutzenden Wahlkreisen lieferten sich die Kandidaten der Regierungskoalition ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kandidaten, auf die sich Oppositionsparteien wie die sozialdemokratisch orientierte Partei der Konstitutionellen Demokratie (PKD) und auch die Kommunistische Partei Japans geeinigt hatten. Doch diese Strategie dürfte nur von begrenzter Wirkung sein.

Johnson: Klimagipfel COP26 ist Moment der Wahrheit für Welt

GLASGOW: Unmittelbar vor dem Start der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow hat der britische Premierminister Boris Johnson die Weltgemeinschaft erneut mit Nachdruck zum Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. «COP26 ist der Moment der Wahrheit für die Welt», sagte Johnson einer Mitteilung vom Samstagabend zufolge. «Die Frage, die alle stellen, ist, ob wir die Chance nutzen oder sie verstreichen lassen.» Johnson will am Sonntagabend vom G20-Gipfel in Rom nach Glasgow fliegen. Er hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs mit entschiedenen Maßnahmen im Gepäck in die schottische Stadt reisen.

Johnson hatte sich zuvor skeptisch zu Ergebnissen des zweiwöchigen Treffens gezeigt. Die Erfolgschancen lägen bei nicht mehr als 60 Prozent, hatte er auf dem Weg zum G20-Gipfel gesagt.

Die COP26 wird an diesem Sonntag offiziell eröffnet. Auf Einladung der Vereinten Nationen debattieren Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Menschheit die beschleunigte Erderhitzung noch auf ein erträgliches Maß eindämmen kann. Erwartet werden etwa 25.000 Menschen, darunter Tausende Journalisten und Klimaschutzaktivisten. Nach Regierungsangaben ist es eine der größten Veranstaltungen, die je in Großbritannien stattgefunden hat.

Mit deutlichen Worten forderte der Erzbischof von Canterbury, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, die COP-Besucher zum Handeln auf. «Die COP26-Klimagespräche sind eine Notoperation für unsere Welt und ihre Bevölkerung», sagte Justin Welby. «Das Ergebnis bedeutet Leben oder Tod für Millionen Menschen. So ernst müssen wir das nehmen.» Staat- und Regierungschefs müssten Lösungen liefern für die «gesamte Menschheitsfamilie». «Wir können und müssen das Leben wählen, damit unsere Kinder überleben können», sagte Welby. Er wird am Montag in Glasgow erwartet.