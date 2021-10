Neues aus dem Ausland am Sonntag

Neue «Migrantenkarawane» mit Ziel USA gestartet

TAPACHULA: In Tapachula im Süden Mexikos haben sich mehr als 2000 Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen und sind in Richtung Norden aufgebrochen. Es handele sich vor allem um Mittelamerikaner, aber auch Haitianer und Afrikaner, sagte der Aktivist Irineo Mujica von der Organisation «Pueblo Sin Fronteras», der die Migranten begleitete, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag (Ortszeit).

Demnach gelang es ihnen, trotz aufgebotenen Personals der Migrationsbehörde und Sicherheitskräften voranzukommen. «Wenn sie uns am Durchkommen hindern wollen, ist es ihre Entscheidung. Aber wir gehen und niemand hält uns auf.»

Das erste Ziel der Karawane ist Mexiko-Stadt. Einige Migranten sagten, dass sie in die USA wollten. «Wir kämpfen, um zu sehen, ob wir bis an die Nordgrenze kommen», sagte der Nicaraguaner Antonio López (49) der dpa. Seit fünf Monaten habe er in Tapachula festgesteckt und auf eine Möglichkeit gewartet, um in den Norden aufzubrechen. Nun will er auf der Suche nach dem amerikanischen Traum bis nach Tijuana.

Im August waren mehrere hundert Haitianer, Kubaner und Mittelamerikaner, die in Tapachula aufbrachen, von mexikanischen Sicherheitskräften gestoppt worden. Mexiko verlangt von Migranten, die ein humanitäres Visum oder Asyl beantragen, dass sie im südlichen Grenzstaat Chiapas bleiben, solange ihre Fälle bearbeitet werden.

Meistgesuchter Drogenboss gefasst

BOGOTA: Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss ist in einer großangelegten gemeinsamen Aktion von Polizei, Luftwaffe und Heer festgenommen worden. Der 50-jährige Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, Chef des sogenannten Golfclans, sei in der Region Uraba im Nordwesten des Landes festgesetzt worden, sagte Staatspräsident Ivan Duque am Samstagabend (Ortszeit). Dies sei der bisher «schwerste Schlag gegen den Drogenhandel in unserem Land in diesem Jahrhundert». Er verglich die Festnahme von «Otoniel» mit der Aktion, die zur Tötung von Drogenbaron Pablo Escobar im Jahr 1993 geführt hatte.

«Otoniel war der am meisten gefürchtete Drogenboss der Welt, ein Mörder von Polizisten, Soldaten und örtlichen Aktivisten», sagte Duque weiter bei seiner Pressekonferenz in Bogota. Seine Festnahme bedeute «wohl das Ende des Golfclans». Zugleich rief Duque die verbliebenen Mitglieder des Clans auf, sich entweder zu stellen oder «das volle Gewicht des Gesetzes» zu verspüren.

Die USA hatten eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für die Ergreifung von Úsuga ausgesetzt. Ihm werden neben Drogenhandel auch Mord, Erpressung und Entführung vorgeworfen. Sein Golfclan gilt als verantwortlich für den tonnenweisen Schmuggel von Drogen, vor allem Kokain, nach MIttel- und Nordamerika.

Bewaffnete befreien mehr als 800 Gefängnisinsassen in Nigeria

LAGOS: Angreifer haben in Nigeria mehr als 800 Häftlinge aus einem Gefängnis befreit. Schwerbewaffnete Männer verschafften sich in der Nacht zu Samstag Zugang zu der Haftanstalt im südwestlichen Bundesstaat Oyo, in dem sie mit Dynamit die Hofmauern sprengten, wie ein Sprecher der Anstalt mitteilte. In der für 160 Insassen ausgelegten Haftanstalt waren 837 Menschen in Untersuchungshaft sowie 24 verurteilte Straftäter untergebracht. Mehr als 550 von ihnen waren bis Samstag weiter auf der Flucht.

Attacken auf Strafvollzugsanstalten, die für ihre Überbevölkerung und schlechten Bedingungen berüchtigt sind, kommen in Afrikas bevölkerungsreichstem Staat regelmäßig vor. Bei zwei vorherigen Angriffen im April und Oktober wurden bereits mehr als 2000 Häftlinge befreit. Ob die jüngsten Angriffe zusammenhängen, war zunächst unklar. Dahinter stecken meist kriminelle Netzwerke sowie Terrorgruppen, deren Anhänger sich in den Haftanstalten befinden.