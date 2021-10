Neues aus dem Ausland am Sonntag

Mali: Kolumbianische Nonne kommt nach vier Jahren Geiselhaft frei

BAMAKO: Im westafrikanischen Mali ist eine katholische Nonne nach mehr als vier Jahren Geiselhaft freigekommen. Man habe die ursprünglich aus Kolumbien stammende Gloria Cecilia Narvaez mit der Hilfe mehrerer Geheimdienste befreien können, teilte das Präsidialamt in Bamako in der Nacht zum Sonntag mit. Es blieb zunächst unklar, ob Lösegeld gezahlt wurde.

Narvaez war am 7. Februar 2017 in der Region Koutiala, im Grenzgebiet von Mali und Burkina Faso entführt worden. Der Präsidentenpalast in Bamako verbreitete Bilder eines Treffens zwischen dem Interimspräsidenten Oberst Assimi Goïta und Narvaez, in Begleitung des Erzbischofs von Bamako, Jean Zerbo. Narvaez sei mutig und tapfer gewesen, erklärte das Präsidialamt. Mali werde alles unternehmen, um auch andere Geiseln zu befreien.

In Mali kommt es seit Jahren immer wieder zu Entführungen durch bewaffnetet Gruppen. Nach Informationen des Armed Conflict Location & Event Data Projects wurden seit 2017 mehr als 930 Menschen entführt, davon mehr als 310 seit Januar diesen Jahres.

Präsidentin: Taiwan wird sich dem Druck aus Peking nicht beugen

TAIPEH: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Forderung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zur «Wiedervereinigung» zurückgewiesen. «Es sollte absolut keinerlei Illusionen geben, dass sich das taiwanische Volk Druck beugen wird», sagte Tsai Ing-wen in einer Rede zum Nationalfeiertag am Sonntag in Taipeh. Die Inselrepublik werde ihre Verteidigung ausbauen, um sicherzustellen, dass niemand Taiwan zwingen könne, den Weg zu nehmen, den Peking vorzeichne. Dieser biete «weder ein freies und demokratisches Leben, noch Souveränität» für die 23 Millionen Taiwaner.

Die Präsidentin reagierte auf den Aufruf von Chinas Staats- und Parteichef vom Vortag, sich der kommunistischen Volksrepublik anzuschließen. Peking droht mit einer gewaltsamen Eroberung Taiwans, das als «untrennbarer Teil» der Volksrepublik angesehen wird. «Die vollständige Wiedervereinigung unseres Landes wird und kann verwirklicht werden», bekräftigte Xi Jinping. Eine Vereinigung mit «friedlichen Mitteln» diene am besten der Nation. Er warnte aber, dass eine Abspaltung Taiwans «ein böses Ende» nehmen werde.

Taiwans Präsidentin beschrieb die Beziehungen zu China als so kompliziert wie nie zuvor in den vergangenen sieben Jahrzehnten. Damals waren die nationalchinesischen Kuomintang-Truppen nach der Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten auf die Insel geflüchtet. Die bei der Revolution 1911 nach dem Sturz der Qing-Dynastie gegründete Republik China besteht seither weiter auf Taiwan, das sich offiziell auch so nennt. Beide Seiten begingen am Sonntag den 110. Jahrestag der Revolution von 1911.

Taiwan hoffe auf eine Entspannung in den Beziehungen zu China und werde nicht unbesonnen handeln, versicherte Präsidentin Tsai Ing-wen. «Wir rufen dazu auf, den Status quo zu bewahren, und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass der Status quo einseitig verändert wird.» Nachdem in den vergangenen Wochen verstärkt chinesische Militärflieger in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen waren, meldeten lokale Medien, dass Sonntagmorgen auch wieder eine Militärmaschine gesichtet und verwarnt worden sei.

Parlamentswahl im Irak hat begonnen

BAGDAD: Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak die Parlamentswahl begonnen. Nach Angaben der irakischen Militärführung sind am Sonntag mehr als 250.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Sie sollen verhindern, dass es zu Zwischenfällen kommt. Insgesamt sind rund 25 Millionen Menschen aufgerufen, die 329 Abgeordneten im Parlament zu bestimmen. Ein Viertel aller Sitze ist für Frauen reserviert. Erste Ergebnisse sollen am Montag vorliegen.

Der ölreiche Irak steckt in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten um mehrere Monate vorgezogen. Die Demonstrationen waren im Oktober 2019 ausgebrochen. Sie richteten sich unter anderem gegen die grassierende Korruption und die schlechte Infrastruktur.

Viele Menschen haben sich von der Politik abgewendet, weil sie im bestehenden politischen System keine Besserung erwarten. Beobachter rechnen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung. Bei der Abstimmung im Mai 2018 war sie auf ein Rekordtief von 44,5 Prozent gefallen.

Der Irak leidet auch noch unter den Folgen des Krieges gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Extremisten hatten 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Landes überrannt. Vor rund vier Jahren erklärte die Regierung den Sieg über den IS. Zellen der Dschihadisten sind aber weiter aktiv und verüben Anschläge.

Auto durchbricht Flughafenzaun - Passagierjet muss Landung abbrechen

WEEZE: Alarm am Flughafen Weeze: Ein Auto durchbricht den Zaun und fährt neben der Landebahn entlang. Polizisten rücken aus, der Flugverkehr stoppt, ein Passagierjet muss die Landung abbrechen. Dann die Entwarnung: Es ist kein Anschlag, sondern ein medizinischer Notfall.

Ein Auto hat am Flughafen Weeze am Niederrhein einen Zaun in der Nähe der Rollbahn durchbrochen, so dass eine Passagiermaschine ihren Landeanflug abbrechen musste. Die Polizei rückte mit etlichen Einsatzkräften und Fahrzeugen aus, da sie einen Anschlag nicht ausschließen konnte. Doch der Grund für den Vorfall war ein medizinischer, wie die Polizei Kleve am frühen Sonntagmorgen mitteilte: Ein 59-jähriger Autofahrer hatte am Samstagabend während seiner Fahrt am Airport einen Notfall erlitten, weshalb er mit seinem Wagen von der Straße abkam und den Sicherheitszaun des Regionalflughafens durchbrach.

Das Auto fuhr dann weiter auf einer Nebenspur der Start- und Landesbahn entlang, bis es von Sicherheitskräften gestoppt werden konnte. Der Flugverkehr ruhte so lange, bis die Situation geklärt war. Bei dem Fahrer wurde neben der medizinischen Notlage auch Alkohol im Blut festgestellt. Er kam in ärztliche Behandlung und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Die umgeleitete Ryanair-Maschine kam nach Angaben des WDR aus Rom. Dies habe eine Reporterin des Senders berichtet, die in der Maschine gesessen habe. Eine andere Passagierin schilderte dem WDR ihre Gefühle beim abgebrochenen Landeanflug: «Wir sind auf Weeze angeflogen und plötzlich hat der Pilot wieder Gas gegeben, hat hochgezogen und die Räder wurden wieder eingefahren und es war unheimlich, das war keine gute Erfahrung.» Nach einem Zwischenstopp in Münster konnte die Maschine dann am späteren Abend schließlich doch noch in Weeze (Kreis Kleve) landen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Brexit-Minister: EU-Vorschläge müssen mehr lösen als «Würstchenkrieg»

LONDON: Es geht nicht nur um die Wurst: Im Streit um die Umsetzung des Brexit-Abkommens in Nordirland erhöht die britische Regierung den Druck auf die EU. Die Vorschläge aus Brüssel müssten weiterreichen als bloß den Ärger über die Einfuhr von Fleischprodukten - den «Würstchenkrieg», wie er genannt wird - zu lösen, das will Brexit-Minister David Frost nach Angaben aus der Downing Street am Dienstag in einer Rede in Lissabon fordern. Die EU muss demnach laut Frost nun die Ambition und die Bereitschaft zeigen, die fundamentalen Fragen im Herzen des sogenannten Nordirland-Protokolls direkt anzugehen. Endlose Verhandlungen seien keine Option.

Frost will die Rede in der portugiesischen Hauptstadt den Angaben zufolge nutzen, um deutliche Änderungen am Nach-Brexit-Abkommen zu fordern, darunter auch zur Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Nordirland. Am Mittwoch dürfte die EU dann Lösungsvorschläge präsentieren. Aus Londoner Regierungskreisen verlautete die Drohung, Großbritannien könnte Artikel 16 des Protokolls auslösen, sollten die EU-Vorschläge den Briten nicht ausreichen - das würde Teile der Vereinbarung praktisch über den Haufen werfen.

Das Nordirland-Protokoll sieht vor, dass die britische Provinz faktisch weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts folgt. Damit sollen Warenkontrollen an der EU-Außengrenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden. Ansonsten wird ein Wiederaufflammen des Konflikts in der ehemaligen Bürgerkriegsregion befürchtet. Stattdessen muss nun aber kontrolliert werden, wenn Waren aus England, Schottland oder Wales nach Nordirland gebracht werden. Das schafft Probleme im innerbritischen Handel, für die sich London und Brüssel gegenseitig verantwortlich machen.

126 Migranten aus Container in Guatemala befreit - viele Haitianer

NUEVA CONCEPCIÓN: In einem verlassenen Lastwagen-Anhänger an einem Straßenrand in Guatemala sind 126 Migranten entdeckt worden. Polizisten hörten Schreie und Klopfen aus dem Container und befreiten die Menschen, wie die Polizei des mittelamerikanischen Landes am Samstag mitteilte. Menschenschmuggler hätten die Migranten dort, an der Straße zwischen zwei Kleinstädten im Süden Guatemalas, im Stich gelassen, hieß es. Es handelte sich demnach um 109 Haitianer sowie elf Menschen aus Nepal und neun aus Ghana. Sie seien in Herbergen der Einwanderungsbehörde gebracht worden.

Die Migranten waren vermutlich auf dem Weg in das Nachbarland Mexiko und von dort in die USA. Die Zahlen der Menschen, die bei der illegalen Einreise in die USA an der Grenze mit Mexiko aufgegriffen wurden, sind in diesem Jahr stark gestiegen - im Juli und August waren es jeweils mehr als 200.000. Es sind viele unbegleitete Kinder dabei.

Die meisten der Migranten stammen aus Mexiko oder aus einem der mittelamerikanischen Länder Guatemala, Honduras und El Salvador. Dort herrschen viel Armut, Gewalt und Korruption. Hinzu kommen die Folgen von Dürren und Naturkatastrophen. Auch aus anderen Krisenländern der Region - wie Haiti, Kuba und Venezuela - oder aus Afrika wagen zahlreiche Menschen die lange, gefährliche Reise durch Mexiko. Zuletzt kamen besonders viele Haitianer an der US-Grenze an, die bereits vor Jahren in die südamerikanischen Länder Chile und Brasilien geflüchtet waren.

Oft erreichen Migranten gar nicht erst die US-Grenze, sondern werden von Sicherheitskräften in Mexiko oder Guatemala aufgehalten und zurückgeschickt. Erst am Donnerstag hatten mexikanische Soldaten 652 mittelamerikanische Migranten - größtenteils Guatemalteken - in versiegelten Kühlkammern in drei Sattelzug-Aufliegern entdeckt.

Weltnaturkonferenz: WWF fordert «mehr Ehrgeiz» beim Artenschutz

KUNMING: Vor der Weltnaturschutzkonferenz in China hat die Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF) «mehr Ehrgeiz und politischen Willen» aller Staaten zum Schutz der Artenvielfalt gefordert. Die angestrebten Ziele der Weltgemeinschaft «müssen den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 stoppen und umkehren können», sagte der WWF-Experte Florian Titze am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Dafür muss sich die neue Bundesregierung besonders einsetzen.» Auch müsse mehr für die Finanzierung getan werden.

«Gesunde Ökosysteme und biologische Vielfalt sind systemrelevant», mahnte Titze. «Sie sind Basis für unseren Wohlstand, unser Wohlergehen, unsere Ernährung und unsere Gesundheit.» Sie garantierten Ökosystem-Leistungen wie saubere Luft, Trinkwasser, ertragreiche Böden, ein stabiles Klima und Widerstandsfähigkeit gegen Naturkatastrophen. Der Weltbiodiversitätsrat warne vor dem Aussterben von einer Million Arten schon in den nächsten zehn Jahren.

Die knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention für die biologische Vielfalt (CBD) kommen von Montag bis Freitag im südwestchinesischen Kunming zu einem vor allem online veranstalteten Treffen (Cop15) mit einigen Teilnehmern aus China vor Ort zusammen. Sie wollen über ein neues Rahmenabkommen beraten - vergleichbar mit dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz. Die Konferenz war ursprünglich im Oktober 2020 geplant gewesen, war aber wegen der Pandemie verschoben und aufgeteilt worden.

Auf das Treffen nächste Woche folgen im Januar weitere Verhandlungen in der Schweiz, bevor die Strategie bei einem Präsenztreffen vom 25. April bis 8. Mai wieder in Kunming verabschiedet werden soll.

Bundespolizisten nehmen Zwölfjährigem Spielzeuggewehr weg

GELSENKIRCHEN: Beamte der Bundespolizei haben einem zwölfjährigen Jungen auf dem Hauptbahnhof in Gelsenkirchen dessen Spielzeuggewehr weggenommen. Außerdem leiteten sie ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein. Der Junge aus Castrop-Rauxel hatte am Samstagnachmittag auf einem Bahnsteig mit seinem Plastik-Sturmgewehr gespielt und auf einen vorbeifahrenden Güterzug gezielt, wie die Bundespolizei mitteilte. Dies sahen Polizisten vom gegenüberliegenden Bahnsteig - und weil die Waffe aus der Entfernung wie ein echtes Gewehr aussah, schritten sie ein.

Die Beamten stellten das Gewehr sicher und klärten die anwesende Mutter des Jungen über die Gefahren auf, die «eine Spielzeugwaffe in der Öffentlichkeit auslösen kann», wie es im Polizeibericht heißt. Sie leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.