Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.21 | Aktualisiert um: 16:10 | Überblick

Regierungspartei liegt bei Kommunalwahl vorn

TIFLIS: In der Südkaukasus-Republik Georgien zeichnet sich bei der Kommunalwahl ein Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum ab. Sie erzielte nach Auszählung von mehr 90 Prozent der Stimmzettel 47,2 Prozent, wie die Wahlkommission am Sonntag in der Hauptstadt Tiflis mitteilte. Die größte Oppositionspartei Vereinigte Nationale Bewegung des am Freitag festgenommenen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili kam demnach auf 30,6 Prozent.

Für die beiden Parteien galt die Wahl neuer Bürgermeister und Kommunalparlamente als wichtiger Stimmungstest. Seit der Parlamentswahl vom Herbst vergangenen Jahres ist die Lage in dem Land am Schwarzen Meer mit 3,7 Millionen Einwohnern angespannt. Die Opposition beklagte nach dem Sieg der Regierungspartei Fälschungen und boykottierte die Arbeit in der Volksvertretung.

Nach der Kommunalwahl gab es zunächst keine größeren Zwischenfälle. Der Vorsitzende der Partei Georgischer Traum, Irakli Kobachidse, sprach von einem «überzeugenden Sieg». Allerdings ist in wichtigen Großstädten wie Tifli (Tbilissi) eine Stichwahl notwendig, weil die Bewerber die erforderliche Mehrheit verfehlten.

Gottesdienst zur Einheitsfeier: Menschen müssen «wachsam sein»

HALLE: Am Tag der Deutschen Einheit hat der katholische Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige, die Menschen zu mehr Wachsamkeit aufgerufen. «Tatsächlich tun sich in letzter Zeit (...) Abgründe auf, die ich nicht mehr für möglich gehalten hätte», sagte er während seiner Predigt zu den zentralen Einheitsfeierlichkeiten am Sonntag in Halle (Saale). Er fürchte weniger eine «Überfremdung von außen» als eine «Entmenschlichung von innen».

Populistischen Kräften, die verführerisch wirkten, müsse man kritisch und widerständig begegnen, sagte Feige im Beisein der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Pauluskirche. Komplizierte Probleme unserer Zeit ließen sich nicht mit «hohlen Phrasen oder markigen Parolen» lösen.

«Was wir brauchen, ist eine Kultur der Wachsamkeit», so Feige. Das gelinge nicht nur durch Gesetze und Vorschriften. Es brauche positive Grundüberzeugungen und ein solidarisches Miteinander. Wer andere so behandle, wie er selbst behandelt werden möchte, trage dazu bei, dass es «in unserer Welt ein wenig wärmer und menschlicher wird». Es gebe Fragen, die die Politik nicht beantworten könne, sagte Feige. Ebenso sei es mit verschiedenen Lebens- und Weltdeutungen. Hier setze die Eigenverantwortung eines Jeden für sein «Tun oder Unterlassen» an.

Die Pauluskirche war im Oktober 1989 eine der Versammlungsstätten der friedlichen Revolution in der DDR, die ein knappes Jahr später, am 3. Oktober 1990, zur deutschen Vereinigung führte.

39 chinesische Kampfflugzeuge provozieren Taiwans Luftverteidigung

TAIPEH: Taiwan hat angeprangert, dass 39 chinesische Kampfflugzeuge widerrechtlich in seine Identifikationszone für die Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen sind. Es sei die bisher größte Zahl bei solchen Provokationen durch die chinesischen Luftwaffe gewesen, wie das Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Als Reaktion sei unter anderem die Raketenabwehr aktiviert worden.

Premierminister Su Tseng-chang rügte das Vorgehen und sagte, China unterhöhle den Frieden in der Region. Am Vortag, dem chinesischen Nationalfeiertag, waren es bereits 38 chinesische Flugzeuge gewesen, die Taiwans Luftverteidigung derart auf die Probe gestellt hatten.

Peking sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht, es international zu isolieren. Die Volksrepublik lehnt jede Form formeller Beziehungen anderer Länder mit der Inselrepublik ab. Nur 15 Staaten weltweit erkennen Taiwan an und müssen dafür auf diplomatische Beziehungen zu China verzichten.

Everard-Mörder durfte Parlament bewachen - Kritik an Polizei wächst

LONDON: Der Parlamentspräsident des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, hat eine Erklärung von Scotland Yard zum Einsatz des Everard-Mörders auf dem Parlamentsgelände gefordert.

Der Polizist wurde kürzlich zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er die 33-jährige Londonerin Sarah Everard unter falschen Behauptungen festgenommen, entführt, vergewaltigt und ermordet hatte. Der Fall löste eine Vertrauenskrise in die britische Polizei und eine Welle der Empörung über Gewalt gegen Frauen in dem Land aus.

Wie sich nun herausstellte, war der Mann im vergangenen Jahr mehrmals zum Schutz des britischen Parlaments mit Schusswaffe auf dem Gelände des Palace of Westminster im Einsatz. «Ich habe die Met (Metropolitan Police, Anm. d. Red.) um ein dringendes Gespräch gebeten, um zu diskutieren, wie diese Person als geeignet befunden werden konnte, um hier Dienst zu tun», sagte Hoyle der Londoner «Times».

Das britische Parlamentsgelände gilt als einer der bestbewachten Orte des Vereinigten Königreichs. Um eine Zugangsberechtigung zu erhalten, muss man sich einer eingehenden Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Der Mörder Everards war zu diesem Zeitpunkt mindestens einmal wegen Exhibitionismus angezeigt worden und unter Kollegen wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Frauen aufgefallen.

Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen

HALLE: Mit einem gemeinsamen Gottesdienst von Christen, Juden und Muslimen haben am Sonntag in Halle an der Saale die Feiern zum 31. Tag der Deutschen Einheit begonnen. Daran nahmen in der Pauluskirche unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Geplant war anschließend ein Festakt in der Händelhalle in der Saalestadt, bei dem auch Merkel sprechen sollte. Die aus Ostdeutschland stammende Kanzlerin will nach 16 Jahren ihr Amt abgeben, sobald eine neue Bundesregierung gebildet ist.

Putin ruft Deutschland zur Zusammenarbeit auf

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat Deutschland trotz politischer Spannungen zur Zusammenarbeit aufgerufen. Den Interessen des russischen und des deutschen Volkes sei am besten gedient, wenn sich die bilaterale Zusammenarbeit konstruktiv entwickele, schrieb das Staatsoberhaupt in einem Telegramm zum Tag der Deutschen Einheit an Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Kreml veröffentlichte das Schreiben am Sonntag in der Hauptstadt Moskau. Darin rief Putin auch zu gemeinsamen Anstrengungen bei internationalen Themen auf.

Die Beziehungen beider Länder sind wegen zahlreicher Konfliktthemen schwer belastet. Dazu zählt etwa die Vergiftung des Kremlgegners Alexej Nawalny. Moskau sieht sich zudem zu Unrecht in die Verantwortung genommen für den Mord an einem Georgier in Berlin und den Hackerangriff auf den Bundestag 2015. Der Kreml hatte bereits nach der Bundestagswahl mitgeteilt, dass Moskau auf ein gutes Verhältnis zur neuen Bundesregierung in Berlin hoffe.

Putin hatte Deutschland bereits in den vergangenen Jahren zur Wiedervereinigung gratuliert. Das sei «ein sehr wichtiges historisches Ereignis», das das Ende des Kalten Krieges in Europa und den Beginn einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland markiert habe, schrieb er diesmal.

Der deutsche Botschafter in Moskau betonte in einer Ansprache: «Dialog ist beiderseitiges Interesse, Dialog ist für uns ein Muss.» In einigen Bereichen seien die Gräben tief, sagte Géza Andreas von Geyr. Die Menschen beider Länder seien sich aber zugewandt.

Hunderte Haushalte durch Unwetter ohne Strom

NANTES: In Frankreichs Nordwesten haben Unwetter in der Nacht zum Sonntag erhebliche Schäden angerichtet.

Mehr als 900 Haushalte waren im besonders betroffenen Département Loire-Atlantique stundenlang ohne Strom, wie der Sender France Info berichtete. Als einziges Gebiet hatte das Département die höchste Warnstufe Rot für Überschwemmungsgefahr erhalten. Innenminister Gérald Darmanin hatte die Menschen in der betroffenen Gegend dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Wegen des starken Regenfalls wurden Zugverbindungen vorübergehend eingestellt, heruntergefallene Äste blockierten teils Straßen.

Zum 25. Mal Tag der offenen Moschee bundesweit gestartet

KÖLN: Zum 25. Mal haben Moscheen in Deutschland an diesem Sonntag wieder ihre Türen geöffnet. Am Tag der Offenen Moschee unter dem Motto «Moscheen gestern und heute» wollten nach Angaben des organisierenden Koordinationsrats der Muslime (KRM) wieder rund tausend Moscheegemeinden mitmachen.

In den letzten Jahren habe die Zahl der teilnehmenden Gemeinden - und damit auch der Besucher - aber etwas abgenommen, sagte der Vorsitzende der Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, der Deutschen Presse-Agentur. Das sei nicht nur pandemiebedingt, sondern liege auch an Sicherheitsbedenken in den Gemeinden.

In der Kölner Zentralmoschee der Türkisch Islamischen Union Ditib sollte am Vormittag eine größere Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft stattfinden. Der Tag der Offenen Moschee war 1997 als Initiative des Zentralrats der Muslime gestartet worden - bewusst als Zeichen der Zugehörigkeit am Tag der Deutschen Einheit. Moscheegemeinden laden zu Gesprächen und Führungen ein, mancherorts gibt es Ausstellungen oder Workshops, Kontakte werden geknüpft. Seit 2007 organisiert der Koordinationsrat - ein Zusammenschluss von inzwischen sechs Islamverbänden - den Moscheetag.

In Deutschland leben rund 5,5 Millionen Muslime. Unter den Bundesländern wohnen die mit Abstand meisten in Nordrhein-Westfalen.