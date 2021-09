Neues aus dem Ausland am Sonntag

US-Generalstabschef: Bürgerkrieg ist wahrscheinlich

WASHINGTON/RAMSTEIN: US-Generalstabschef Mark Milley hat sich besorgt darüber geäußert, dass Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban und dem Abzug der internationalen Truppen in einen Bürgerkrieg abgleiten könnte. «Ich weiß nicht, ob die Taliban in der Lage sein werden, ihre Machtstellung zu festigen und eine Regierung zu etablieren», sagte Milley dem Sender Fox News am Samstag in einem Interview auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. «Meine militärische Einschätzung ist, dass sich die Lage wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg auswachsen wird.»

Eine solche Entwicklung könnte wiederum dazu führen, dass Terrorgruppen das Machtvakuum in Afghanistan für sich nutzen, warnte Milley. Zu befürchten sei, dass sich Al-Kaida neu formiert, die Extremisten des Islamischen Staats (IS) ihren Einfluss ausbauen «oder eine Vielzahl anderer Terrorgruppen» sich am Hindukusch breit machen. «Es könnte sein, dass wir binnen 12, 24 oder 36 Monaten sehen werden, wie ausgehend von dieser Region der Terrorismus aufs Neue erstarkt. Und wir werden das beobachten.»

Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul war in der Nacht zu Dienstag der internationale Afghanistan-Einsatz nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen. Als wichtigstes Argument für den Truppenabzug hatte die US-Regierung angeführt, dass das Terrornetzwerk Al-Kaida faktisch zerschlagen und nicht mehr in der Lage sei, von dort aus Ziele in den USA anzugreifen. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen war Al-Kaida bereits vor dem Abzug der internationalen Truppen in fast jeder zweiten afghanischen Provinz präsent.

Justiz ermöglicht El Salvadors Präsident zweite Amtszeit

SAN SALVADOR: Die Justiz in El Salvador hat trotz Kritik von Menschenrechtlern den Weg für eine mögliche zweite Amtszeit von Staatschef Nayib Bukele bereitet. Die Wahlbehörde des mittelamerikanischen Landes teilte am Samstag (Ortszeit) mit, sie werde sich einer umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs anschließen. Dieser hatte verfügt, dass die bisher übliche Zwangspause von zehn Jahren zwischen zwei Amtszeiten als Staatsoberhaupt ab sofort nicht mehr nötig sei.

Das Oberste Gericht war im Mai neu besetzt worden mit Richtern, die Bukele nahestehen. Menschenrechtler reagierten entsetzt auf die Entscheidung der Justiz, die Verfassung des Landes zum Vorteil eines Präsidenten umzudeuten, dem Kritiker immer wieder autoritäre Tendenzen vorwerfen. «Die Demokratie in El Salvador ist am Rande des Abgrunds», schrieb der Regionalchef der Organisation Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, auf Twitter.

Bukele wird neben unbotmäßiger Nähe zum Militär systematische Missachtung der Gewaltenteilung und Beeinflussung der Justiz vorgehalten. So hatte er unter anderem im Februar 2020 Soldaten im Parlament aufmarschieren lassen.