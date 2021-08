Neues aus dem Ausland am Sonntag

UN-Sicherheitsrat will über Situation in Afghanistan beraten

NEW YORK: Die Lage in Afghanistan nach dem Einrücken der Taliban in die Hauptstadt Kabul soll am diesem Montag Thema im UN-Sicherheitsrat sein. Zuvor hatten Estland und Norwegen die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung gefordert. «Bestätigt!», schrieb die UN-Vertretung Norwegens am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf Twitter. Am Montag finde im Sicherheitsrat eine Sitzung zu Afghanistan statt. UN-Generalsekretär António Guterres wird auf der der Sitzung des Gremiums sprechen, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Laut Agenda soll die Sitzung um 10.00 Uhr (Ortszeit) beginnen.

«Der Generalsekretär verfolgt mit großer Sorge die sich rasch entwickelnde Lage in Afghanistan», hieß es in einer Mitteilung. Die Vereinten Nationen seien weiterhin entschlossen, zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts beizutragen, die Menschenrechte aller Afghanen, insbesondere die von Frauen und Mädchen, zu fördern und lebensrettende humanitäre Hilfe und wichtige Unterstützung für Zivilisten in Not zu leisten.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die militant-islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. Am Sonntag rückten sie auf die Hauptstadt Kabul vor. Kämpfer der Taliban nahmen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul ein.

Biden bespricht Lage in Kabul mit nationalem Sicherheitsteam

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat sich mit seinem nationalen Sicherheitsteam über die aktuelle Sicherheitslage in Kabul ausgetauscht. Dabei sei es um die Evakuierung des zivilen Personals, afghanischer Helfer und anderen Verbündeten aus Afghanistan gegangen, hieß es am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf dem Twitter-Account des Weißen Hauses. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris war demnach bei der Videoschalte dabei. Biden hält sich aktuell in Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten im US-Bundesstaat Maryland auf. Weitere Details zu der Videoschalte waren zunächst nicht bekannt. Es war auch unklar, ob sich Biden am Sonntag noch öffentlich zu den aktuellen Ereignissen äußern wird.

Berichten zufolge hat US-Generalstabschef Mark Milley bei einem Telefonat mit Senatoren davor gewarnt, dass sich terroristische Gruppen wie Al Kaida in Afghanistan deutlich schneller wieder formieren könnten als erwartet. Das berichteten der Sender CNN und das Nachrichtenportal Axios am Sonntag übereinstimmend unter Berufung auf Teilnehmer. Bei dem Telefongespräch zwischen hochrangigen Vertretern der Regierung und Senatoren beider Parteien soll Außenminister Antony Blinken auch erneut die Abzugspläne verteidigt haben. «Wir verfügen über erhebliche Kapazitäten, um einer wieder aufkommenden terroristischen Bedrohung aus Afghanistan zu begegnen, und werden diese auch beibehalten», hatte er am Sonntagmorgen im Interview mit dem Sender NBC gesagt.

Die USA hatten am Wochenende aufgrund des Vormarschs der militant-islamistischen Taliban damit begonnen, ihre Botschaft in Kabul zu evakuieren und das Personal an den Flughafen zu verlegen. Von dort sollte ein Großteil ausgeflogen werden. Der Sender CNN berichtete am Sonntagnachmittag, dass die Räumung der Botschaft abgeschlossen sei. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür aber nicht. Eigentlich war erwartet worden, dass der Vorgang mehrere Tage dauern werde.

Afghanistans Ghani: Bin geflohen, um Blutvergießen zu vermeiden

KABUL: Wenige Stunden nach seinem Abflug aus Afghanistan hat Präsident Aschraf Ghani versucht, der Bevölkerung seine Flucht aus dem Land zu erklären. Er habe vor einer schweren Entscheidung gestanden, schrieb er am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf Facebook. Wäre er geblieben, hätten zahlreiche Landsleute den Märtyrertod erlitten und die Stadt Kabul wäre zerstört worden. Die bis nach Kabul vorgerückten Taliban haben nach seinen Worten in der Vergangenheit erklärt, dass sie bereit seien, blutige Angriffe in Kabul zu verüben, um ihn von der Macht zu vertreiben. «Ich entschied mich zu gehen, um dieses Blutvergießen zu verhindern.»

Die Taliban hätten ihren Erfolg durch Waffengewalt erzielt und seien nun dafür zuständig, die Leben, das Vermögen und die Ehre der Bürger zu schützen. Noch zu keiner Zeit in der Geschichte habe die Anwendung von Gewalt irgendjemandem Legitimität verliehen, und dies werde auch in der Zukunft nicht der Fall sein, hieß es in der Erklärung weiter. Die Islamisten stünden nun vor einer historischen Herausforderung.

Willkürlich in Menge geschossen: Scotland Yard sucht Zeugen

LONDON: Die Polizei in London sucht nach einem Vorfall mit mehreren Verletzten durch Schüsse in einem Park nach Zeugen. Eine große Zahl von Menschen habe am Samstag an einer Grillfeier im Stadtteil Camden teilgenommen, als fünf Männer willkürlich in die Menge geschossen hätten, hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard am Sonntagabend. Vier Menschen würden mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich.

«Wir ermitteln bei jeder Schießerei in London - jeder Vorfall und jede Waffe auf unseren Straßen ist für uns von großer Besorgnis», sagte Val John-Baptiste von einer Spezialeinheit der Polizei. Jeder, der die Schüsse mitbekommen habe oder etwas Verdächtiges bemerkt habe, solle sich melden.

Maas: Evakuierung von Botschaftsangehörigen beginnt umgehend

BERLIN: Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul sollen noch im Laufe des Sonntags aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen werden. Das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) am Abend in Berlin angekündigt. Außerdem würden noch in der Nacht Transportflugzeuge der Bundeswehr aufbrechen, «um bei den notwendigen Evakuierungsarbeiten zu unterstützen und diese dann auch in den kommenden Tagen durchzuführen».

Die Militärmaschinen würden die Menschen zunächst von Kabul aus in ein Nachbarland bringen, sagte Maas weiter. «Für den anschließenden Transport von da nach Deutschland stellen wir auch zivile Flugzeuge zur Verfügung.» Ein «operatives Kernteam» der Botschaft wird Maas zufolge in Kabul am militärisch gesicherten Teil des Flughafens bleiben, um die Arbeitsfähigkeit der Botschaft zu erhalten und um die weiteren Evakuierungsmaßnahmen mitbegleiten zu können.

«Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen», sagte Maas. «Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen.» Deshalb stehe die Bundesregierung auch in einem engen Austausch mit den USA und anderen internationalen Partnern. «Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns bei den Evakuierungsmaßnahmen in den kommenden Tagen gegenseitig und wechselseitig unterstützen werden.»

Angesichts des Vorrückens der Taliban auf die afghanische Hauptstadt Kabul war das Botschaftspersonal bereits im Laufe des Tages zum Flughafen gebracht worden. «Die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt dort, und sie sind dort in Sicherheit», sagte Maas. Der Krisenstab habe bei einer Sitzung am Nachmittag Kontakt gehabt.

Johnson: Afghanistan darf nicht zur Brutstätte von Terrorismus werden

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson hat westliche Staaten davor gewarnt, die Taliban ohne vorherige Absprache als neue Regierung Afghanistans anzuerkennen. Es sei klar, dass es demnächst eine neue Regierung in Kabul geben werde, sagte Johnson nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitskabinetts am Sonntag in London. Es sei aber «sehr wichtig, dass der Westen zusammenarbeitet, um dieser neuen Regierung - ob es Taliban sind oder jemand anderes - klarzumachen, dass niemand will, dass Afghanistan wieder zur Brutstätte für Terrorismus wird», so Johnson weiter.

Die Situation in Afghanistan beschrieb Johnson als «sehr schwierig». Höchste Priorität habe es nun, britische Staatsangehörige und Afghanen, die mit Großbritannien zusammengearbeitet hätten, außer Landes zu bringen. «Wir werden so viele wie möglich in den nächsten paar Tagen rausbringen», so der konservative Politiker weiter.

Albanien und Kosovo wollen auf US-Bitte befristet Afghanen aufnehmen

TIRANA/PRISTINA: Albanien und Kosovo wollen vorübergehend afghanische Flüchtlinge aufnehmen, die wegen der vorrückenden Taliban in ihrem Land gefährdet sind. Man komme damit einer Bitte der USA nach, erklärten der albanische Ministerpräsident Edi Rama und die kosovarische Staatspräsidentin Vjosa Osmani am Sonntag bei Facebook. Es gehe darum, Flüchtlinge aufzunehmen, die später in die USA gebracht werden sollen.

Man sehe sich als Nato-Mitglied zur Solidarität verpflichtet, sagte Rama weiter. Er betonte zudem, dass Hilfe für Schutzsuchende in seinem Land Tradition habe. Unter anderem habe man im 20. Jahrhundert von den Nazis verfolgte Juden aufgenommen. Albanien ist seit 2009 Mitglied der Nato.

«Niemand weiß besser als wir (Kosovaren), was es bedeutet, ausgewiesen zu werden und mit Gewalt Orte verlassen zu müssen, in denen man aufgewachsen ist», schrieb Kosovos Staatschefin Osmani. Kosovo, einst Teil der Bundesrepublik Jugoslawien, hatte sich 2008 nach einem blutigen Krieg gegen die Zentralmacht in Belgrad für unabhängig erklärt - was von 115 Staaten, darunter den meisten EU-Ländern, anerkannt wird.

Afghanische Ministerin zu Flucht Ghanis: «Wirklich eine Schande»

LONDON/KABUL: Die afghanische Bildungsministerin Rangina Hamidi hat sich «geschockt und ungläubig» gezeigt über die Flucht von Präsident Aschraf Ghani aus Kabul. «Das Traurigste ist, dass ich das nicht erwartet hatte vom Präsidenten, den ich kannte und dem ich vollkommen vertraut habe», sagte sie am Sonntagabend der BBC. Sie wolle es noch immer nicht wahrhaben, dass er gegangen sei. «Aber wenn er es getan hat, ist es wirklich eine Schande», so Hamidi weiter.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die militant-islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. Am Sonntagabend übernahmen Kämpfer der Islamisten ohne Gefechte Sicherheitsposten in der Hauptstadt Kabul. Präsident Aschraf Ghani hat das Land inzwischen verlassen.

US-Botschaft in Kabul: Landsleute sollen sich in Sicherheit bringen

KABUL/WASHINGTON: Die US-Botschaft in Kabul hat Landsleute angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. «Die Sicherheitslage in Kabul ändert sich schnell, auch auf dem Flughafen. Es gibt Berichte, dass der Flughafen unter Beschuss geraten ist; daher weisen wir US-Bürger an, sich in Sicherheit zu bringen», hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Warnung.

Der sichere Betrieb des Flughafens ist Voraussetzung dafür, dass etliche Staaten, darunter Deutschland, ihr Personal wie geplant schnell ausfliegen können. Die Bundesregierung hatte am Sonntag wegen des Vormarschs der militant-islamistischen Taliban ihre Botschaft in Kabul dichtgemacht und die Mitarbeiter zum militärischen Teil des Flughafens verlegt. Auch die USA begannen mit der Räumung ihrer Botschaft und brachten ihr Personal zum Flughafen.

Dem Sender CNN zufolge erwägt das US-Militär noch einmal zusätzliche Truppen nach Kabul zu schicken. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. Eine offizielle Bestätigung für diese Erwägungen gab es zunächst nicht. Insgesamt sollen bisher 5000 US-Soldaten für die Sicherheit in Kabul und am Flughafen während der Evakuierung sorgen.

Die Taliban hatten in den vergangenen knapp eineinhalb Wochen fast alle Provinzhauptstädte eingenommen. Zuletzt sammelten sich Taliban-Kämpfer an den Toren der Hauptstadt Kabul.

Karsai: Koordinierungsrat für friedliche Machtübergabe gebildet

KABUL: Nach der Flucht des Präsidenten Aschraf Ghani aus Afghanistan ist nach Angaben des früheren Präsidenten Hamid Karsai ein Koordinierungsrat für eine friedliche Übergabe der Macht gebildet worden. Das teilte Karsai am Sonntag auf Facebook mit. Um Chaos angesichts des Vormarschs der islamistischen Taliban zu vermeiden, das Leiden der Menschen zu verringern und sich um Themen rund um Frieden zu kümmern, sei dieser Rat gebildet worden. Ihm gehörten der Vorsitzende des Nationalen Versöhungsrates, Abdullah Abdullah, der ehemalige Kriegsfürst Gulbuddin Hekmatjar und er selbst an.

Der Rat bitte die Sicherheitskräfte der Regierung und die Sicherheitskräfte der Taliban, Zusammenstöße und Chaos zu vermeiden. Nach dem rasanten Eroberungszug der Taliban war Präsident Aschraf Ghani am Sonntagabend (Ortszeit) aus dem Land geflogen. Abdullah Abdullah hatte dies in einer Videobotschaft bestätigt und gleichzeitig kritisiert. Der «Ex-Präsident» habe in dieser Situation das Land verlassen, und Gott möge ihn zur Rechenschaft ziehen, sagte Abdullah weiter. Auch das Volk werde über ihn richten.

Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi kritisierte die Flucht Ghanis. «Sie haben uns die Hände hinter unserem Rücken gefesselt und das Land verkauft», schrieb er auf Twitter ohne nähere Erläuterung. Ghani und seine Gruppe seien verdammt, schrieb er weiter.

Ghanis Vizepräsident Amrullah Saleh erklärte, er wolle nicht mit dem militant-islamistischen Taliban zusammenarbeiten. Er werde sich nie den Taliban beugen und so das Vermächtnis seines Helden Ahmad Schah Massud, dem berühmten Führer der Nordallianz, die gegen die Taliban kämpfte, betrügen, schrieb Saleh auf Twitter. Berichten zufolge floh Saleh ins Pandschir-Tal - wie viele weitere Sicherheitskräfte auch. Die Provinz Pandschir stand bis zuletzt unter vollständiger Kontrolle der Regierung. Die Taliban hatten diese auch wegen ihrer besonderen geografischen Lage auch während ihrer Herrschaft 1996 bis 2001 nicht einnehmen können.

Afghanistan-Konflikt soll Thema im UN-Sicherheitsrat werden

TALLINN: Die Lage in Afghanistan soll nach dem Willen Estlands Thema im UN-Sicherheitsrat werden. So bald wie möglich solle eine außerordentliche Sitzung einberufen werden, schrieb die UN-Vertretung des baltischen Landes am Sonntag bei Twitter. Dem Anliegen hat sich demnach auch Norwegen angeschlossen. Beide Länder sind Mitglied in dem höchsten UN-Gremium. Die Gewalt müsse gestoppt werden und die Parteien friedlich verhandeln, hieß es.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die militant-islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. Am Sonntag rückten sie auf die Hauptstadt Kabul vor. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung über eine Übergabe der Macht.

Scholz: Ergebnis «ordentlich über 20 Prozent» möglich

BERLIN: Die SPD kann nach Einschätzung ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ihre aktuell guten Umfragewerte bis zur Bundestagswahl noch steigern. «Ich traue uns ein Ergebnis ordentlich über 20 Prozent zu», sagte der Bundesfinanzminister am Sonntag in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Mit solchen Ergebnissen hätten es seine Freunde in Skandinavien - die dänische Regierungschefin, der schwedische Regierungschef - geschafft, eine Regierung zu bilden und zu führen.

Die SPD rangiert derzeit in den Meinungsumfragen bei 19 bis 20 Prozent. In einer Insa-Erhebung für die «Bild am Sonntag» lag sie erstmals seit vielen Monaten wieder vor den Grünen. Besonders zugelegt hat Scholz bei seinen Beliebtheitswerten. In praktisch allen Umfragen sprechen sich die Bürger derzeit mit großer Mehrheit dafür aus, dass er Kanzler werden soll. Allerdings kann der Kanzler oder die Kanzlerin in Deutschland nicht direkt gewählt werden.

«Die sehr berührenden und bewegenden Zustimmungswerte für mich, was das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger betrifft, dass ich der nächste Regierungschef sein kann, das Kanzleramt leiten kann - die sind gut», sagte Scholz in der ARD. «Aber die brauchen natürlich dann am Ende noch die Überzeugung, dass man die Zweitstimme mal der SPD abgibt, damit das dann auch was wird.»

Nicht äußern wollte sich Scholz zu möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl am 26. September. So antwortete er auf die Frage, ob er auch in eine von den Grünen geführte Ampel-Koalition gehen würde: «Ich will der nächste Kanzler werden.»

Visa für gefährdete Ortskräfte - Paris hält Botschaft in Kabul offen

PARIS/KABUL: Trotz des Vormarschs der Taliban will Frankreich seine Botschaft in Afghanistans Hauptstadt Kabul offenhalten. Diese werde an den Flughafen verlegt, wo alles dafür getan werde, um weiter Visa an afghanische Ortskräfte und andere gefährdete Personengruppen ausstellen zu können, teilte das Außenministerium am Sonntagabend mit.

Das Verteidigungsministerium werde zudem auf Geheiß von Präsident Emmanuel Macron militärische Verstärkung in die Vereinigten Arabischen Emirate schicken. Ziel dieser Mission sei es, Evakuierungsflüge nach Abu Dhabi zu ermöglichen. Im Außenministerium in Paris sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Die militant-islamistischen Taliban hatten in den vergangenen Tagen immer mehr Städte in dem zentralasiatischen Land eingenommen und rückten nach eigenen Angaben am Sonntag auch in die Hauptstadt vor.

Tropensturm «Fred» zieht auf US-Golfküste zu

MIAMI: Tropensturm «Fred» zieht auf die Golfküste des US-Bundesstaats Florida zu.

Das Nationale Hurrikan Center warnte am Sonntag vor heftigem Regen, Überschwemmungen und starkem Wind. Besonders betroffen sollen demnach Teile der Bundesstaaten Alabama, Georgia und Floridas Panhandle sein. Als Panhandle (Landzipfel oder wörtlich Pfannenstiel) wird der nordwestliche Zipfel Floridas bezeichnet. Dort werden ab Montag tropische Sturmbedingungen erwartet. «Fred» zog am Sonntag über den Golf von Mexiko in Richtung Norden. Der Tropensturm bewegte sich zuletzt mit einer Geschwindigkeit von gut 19 Kilometern pro Stunde, während die Winde des Sturms etwa 64 Kilometer pro Stunde erreichten.

Waldbrand in Bergen nahe Jerusalem - Löschflugzeuge im Einsatz

TEL AVIV: Im israelischen Bergland unweit von Jerusalem ist am späten Sonntagnachmittag Medienberichten zufolge ein Waldbrand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Die israelische Polizei berichtete auf Twitter, in mehreren betroffenen Ortschaften hätten Evakuierungen begonnen, Straßen in das Brandgebiet würden gesperrt.

Regierungschef Naftali Bennett ließ sich am Abend von Sicherheitsexperten und Leitern des Rettungswesens über die Situation im Brandgebiet informieren. Verteidigungsministerium und Armee würden die Einsatzkräfte unterstützen, falls dies notwendig sei, hieß es in einer Mitteilung. Ein Armeesprecher hatte zuvor bereits berichtet, dass Hubschrauber der israelischen Luftwaffe unter anderem bei den Evakuierungen Unterstützung leisteten.

Ein Rundfunksender berichtete am Abend unter Berufung auf die Feuerwehr, dass der Brand vermutlich nicht mehr im Laufe des Sonntags unter Kontrolle gebracht werden könne.

Mehrere Twitter-Nutzer posteten aus oder in der Nähe von Jerusalem Bilder einer großen Rauchwolke. Das Feuer sei in der Nähe von Beit Meir, etwa zehn Kilometer westlich von Jerusalem, ausgebrochen, berichtete die «Jerusalem Post». Mehrere Löschflugzeuge und zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz, ohne bislang die Flammen unter Kontrolle bringen zu können. Die «Times of Israel» berichtete, Patienten und Mitarbeiter einer psychiatrischen Klinik würden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht.

Frankreich sichert Haiti Unterstützung zu

PARIS: Nach dem schweren Erdbeben in Haiti mit Hunderten Toten hat auch Frankreich seine Hilfe angeboten.

«Frankreich bleibt an der Seite von Haiti und von dessen Volk und hält sich bereit, um zu unterstützen», erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend auf Twitter. «Unsere Gedanken sind bei denen, die einen Angehörigen verloren haben oder die ihre Häuser und einen Teil ihres Lebens haben einstürzen sehen.» Der Karibikstaat war am Samstagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert worden.

Britischer Außenminister ruft Taliban zur Gewaltlosigkeit auf

LONDON: Der britische Außenminister Dominic Raab hat die Taliban zur Gewaltlosigkeit und zur Einhaltung der Menschenrechte aufgerufen. «Habe meine große Besorgnis über die Zukunft Afghanistans mit (dem pakistanischen) Außenminister Qureshi geteilt», schrieb Raab am Sonntag auf Twitter. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft in dem Aufruf an die Taliban zur Gewaltlosigkeit und zum Schutz der Menschenrechte vereint sei, so der konservative Politiker weiter.

Der britische Premierminister hatte angesichts des rasanten Eroberungszugs der islamistischen Extremisten in Afghanistan eine Sitzung des nationalen Sicherheitskabinetts Cobra einberufen. Am kommenden Mittwoch soll das Unterhaus in London zu einer Sondersitzung zusammentreten.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die militant-islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. Am Sonntag rückten sie auf die Hauptstadt Kabul vor. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung über eine Übergabe der Macht.

Élyséekreise: Sicherheit von Franzosen in Kabul «absolute Priorität»

PARIS: Angesichts der drohenden Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistans Hauptstadt Kabul hat die Regierung in Paris sich besorgt über die dort verbliebenen französischen Staatsbürger und einheimischen Ortskräfte geäußert.

Präsident Emmanuel Macron verfolge rund um die Uhr die «sehr besorgniserregende Verschlechterung der Situation in Afghanistan», hieß es am Sonntag aus Élyséekreisen. Die Sicherheit der Franzosen und der afghanischen Ortskräfte habe «absolute Priorität». Frankreich sei in den vergangenen Wochen eins der wenigen Länder gewesen, die gefährdeten Menschen vor Ort noch Schutz geboten hätten. Diese Operationen würden fortgeführt, hieß es. Frankreich stehe an der Seite des afghanischen Volks.

Po-kühlende Bank in Paris soll gegen Hitze helfen

PARIS: Eine Ventilator-Bank in Paris soll hitzegeplagten Großstädtern Linderung verschaffen.

Der Prototyp hole kühle Luft aus etwa zehn Meter Tiefe nach oben und puste sie durch Schlitze in der steinernen Bank, berichtete der französische Nachrichtensender Franceinfo am Sonntag. Die Bank, die im Süden der Stadt steht, fühle sich an wie ein kühles Kissen, rühmte Ingenieur Arnaud Sanson demnach seine Erfindung. Im September soll die Sitzgelegenheit, die paradoxerweise an eine große Heizung aus Stein erinnert, vorerst wieder abgebaut werden. Dann soll dem Bericht zufolge Bilanz gezogen werden. Andere Städte hätten schon Interesse angemeldet.

Polen baut von Deutschen zerstörte Schlösser in Warschau wieder auf

WARSCHAU: Polen will zwei Barockschlösser in Warschau wieder aufbauen, die im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern zerstört worden sind. Der nationalkonservative Präsident Andrzej Duda unterzeichnete am Sonntag ein entsprechendes Gesetz. Das Sächsische Palais und das Brühlsche Palais waren nach dem Warschauer Aufstand 1944 von der Wehrmacht gesprengt worden. Das eine hatte in der Zwischenkriegszeit als Sitz des polnischen Generalstabs gedient, das andere das Außenministerium beherbergt. Nach dem Wiederaufbau sollen Parlaments- und Regierungsinstitutionen einziehen.

Die beiden Palais seien «Wahrzeichen Warschaus» gewesen, sagte Duda in einer Ansprache am Sonntag. «Wir bauen diese Gebäude mit Staatsmitteln wieder auf, heben damit Warschau aus den Trümmern und vollenden symbolisch den Wiederaufbau der Stadt», sagte der Präsident. Das Projekt umfasst zudem die historisch genaue Rekonstruktion mehrerer Mietshäuser an der Königsstraße, der Ulica Krolewska. Die Gesamtkosten belaufen sich auf umgerechnet rund 537 Millionen Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Zitate: Taliban und Minister Mirsakwal zur Sicherheit in Kabul

«Wir versichern den Menschen (...) in der Stadt Kabul, dass ihr Hab und Gut und ihre Leben sicher sind. (...) Wir warten auf eine friedliche Übergabe der Macht.» (Suhail Schahin, Taliban-Unterhändler in Katar, am Sonntag in der BBC)

«Die Menschen brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher.» (Der afghanische Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal am Sonntag zur Lage in Kabul)

Taliban-Unterhändler: Werden keine Rache an irgendjemandem nehmen

LONDON/DOHA: Ein an Gesprächen mit der afghanischen Regierung in Katar beteiligter Taliban-Unterhändler hat Befürchtungen vor Gewalttaten bei einer Übernahme der Macht in Kabul zurückgewiesen. «Wir versichern den Menschen (...) in der Stadt Kabul, dass ihr Hab und Gut und ihre Leben sicher sind», sagte Suhail Schahin der BBC in einem Telefonat aus Doha. Es werde «keine Rache an irgendjemandem» geben. Die Taliban-Kämpfer seien vor den Toren der afghanischen Hauptstadt und hätten den Befehl erhalten, die Stadt nicht zu betreten. «Wir warten auf eine friedliche Übergabe der Macht», so Schahin weiter. Das bedeute, dass die Stadt dem «Islamischen Emirat von Afghanistan» übergeben werden solle.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die militant-islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. In einem rasanten Vormarsch haben sie mittlerweile mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen und stehen vor Kabul. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung.

Zitate zum polnischen Verjährungsgesetz

«Polen hat heute - nicht zum ersten Mal - ein antisemitisches und unethisches Gesetz erlassen.» (Der israelische Außenminister Jair Lapid am Samstagabend zum polnischen Verjährungsgesetz)

«Polen wird seit vielen Jahren von israelischen Politikern fälschlich eine Mitwirkung am Holocaust vorgeworfen. Wenn die israelische Regierung Polen weiter auf diese Weise angreift, wird das einen sehr schlechten Einfluss auf unsere Beziehungen haben, sowohl bilateral als auch auf internationaler Ebene.» (Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Sonntag)

«Insgesamt gibt es in Osteuropa einen Trend des Geschichtsrevisionismus, der auch jüdisches Leben zunehmend in Frage stellt. Das ist ein alarmierender Trend der uns mit großer Sorge erfüllt.»

(Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner CER und Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt, am Sonntag dazu)

Nach Erdbeben in Haiti: Merkel äußert «tief empfundenes Beileid»

BERLIN: Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Menschen ihr «tief empfundenes Beileid» ausgesprochen. «Mein besonderes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und all jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung», hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Bei dem Erdbeben in Haiti wurden mindestens 304 Menschen getötet und über 1800 verletzt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gebäude zerstört. Weitere Opfer werden befürchtet. Rettungskräfte und Bürger bargen in den Stunden nach dem Unglück viele Menschen aus den Trümmern. Die Ereignisse wecken Erinnerungen an das Erdbeben im Jahr 2010: Damals waren mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 300.000 wurden verletzt, über eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.

Wetterdienst meldet spanischen Hitzerekord von 47,2 Grad

MADRID: Die Hitzewelle im Mittelmeerraum hat Spanien einen Temperaturrekord beschert. In der Gemeinde Montoro im südspanischen Andalusien wurden am Samstag um 17.10 Uhr 47,2 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Damit wurde der bisherige landesweite Rekord von 46,9 Grad noch übertroffen, der am 13. Juli 2017 in der nahe gelegenen Regionalhauptstadt Córdoba gemessen worden war. Dort wurde diese Temperatur am Samstag auch wieder erreicht.

Glutheiß war es auch in Saragossa im Nordosten des Landes (43,2 Grad) und der Hauptstadt Madrid (41 Grad). Auch die bei Deutschen beliebte Urlauberinsel Mallorca meldete von einigen Orten im Inneren der Insel knapp über 40 Grad, ähnlich heiß war es auf den Kanaren im Atlantik vor der Westküste Afrikas.

Kommende Woche sollen die Temperaturen dann etwas zurückgehen, in Madrid etwa wurden für Dienstag «nur noch» 33 Grad vorhergesagt. Obwohl die Waldbrandgefahr extrem ist, wurde das Land dieses Jahr bisher von größeren Feuern verschont. Teilweise wurde das Betreten der Wälder wie etwa in Katalonien verboten.

Papst spricht Menschen in Haiti sein Mitgefühl aus

ROM: Papst Franziskus hat den vom Erdbeben betroffenen Menschen in Haiti sein Mitgefühl ausgesprochen.

«Ich möchte meine Nähe zu diesen liebenswerten Einwohnern zum Ausdruck bringen, die so hart von dem Erdbeben getroffen wurden. Während ich mein Gebet für die Opfer zum Herrn erhebe, wende ich mein Wort der Ermutigung an die Überlebenden», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem traditionellen Angelus-Gebet am Sonntag in Rom. Er wünsche, dass sich das Interesse der internationalen Gemeinschaft auf diese richte. «Die Solidarität von allen kann die Konsequenzen der Tragödie mildern», sagte der Papst.

Brände unter Kontrolle - Brandgefahr bleibt hoch

ATHEN: In Griechenland hat die Feuerwehr von Samstag auf Sonntag 53 neue Waldbrände gezählt. Allerdings wurden bis zum Sonntagmittag keine Feuer gemeldet, die vollständig außer Kontrolle geraten sind. Somit hat sich die Situation nach den gewaltigen Bränden der vergangenen 14 Tage weiter entspannt.

Zunehmend reisten internationale Helfer ab: Am Sonntag machte sich etwa ein Team rumänischer Feuerwehrleute auf den Heimweg. Viele Helfer blieben jedoch vor Ort, etwa deutsche Feuerwehrleute und das Technische Hilfswerk im Westen der Peloponnes. Die Region steht unter strenger Beobachtung, weil immer wieder kleinere Brände entstehen und gelöscht werden müssen.

Die Brandgefahr bleibt dem griechischen Zivilschutz zufolge weiterhin hoch bis sehr hoch. Für Montag wurde rund um die Hauptstadt Athen sowie im Süden der Insel Euböa und im Norden der Halbinsel Peloponnes zu Vorsicht geraten. Die Gegenden seien weiterhin sehr trocken und es wehe vielfach starker Wind, der ein kleines Feuer binnen kurzer Zeit zu eine Feuerfront anfachen könne.

Tschechien bringt Botschaftsmitarbeiter aus Afghanistan in Sicherheit

PRAG: Wegen des Vormarschs der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan will Tschechien die Diplomaten und Ortskräfte seiner Botschaft in Kabul in Sicherheit bringen. Sie sollen in den kommenden Tagen von der Armee des Nato-Staats nach Europa ausgeflogen werden, wie das Verteidigungsministerium in Prag am Sonntag bekanntgab. Zwei tschechische Diplomaten harren derzeit noch am internationalen Flughafen in Kabul aus.

Geholfen werden soll auch Dolmetschern, die für die tschechischen Nato-Kräfte in dem zentralasiatischen Land tätig gewesen waren. Man werde sich um sie und ihre Familien kümmern, betonte Verteidigungsminister Lubomir Metnar nach einer Krisensitzung des Kabinetts. Ihre Arbeit sei für die tschechische Armee wichtig und wertvoll gewesen.

Die Opposition in Prag kritisierte, dass die Regierung viel zu spät auf die Gefahren für die Ortskräfte reagiert habe. «Es ist eine moralische Pflicht, denen zu helfen, die uns geholfen haben», forderte der Vorsitzende der liberalen Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala. «Andernfalls droht ihnen der sichere Tod», warnte Ivan Bartos, der Chef der tschechischen Piratenpartei.

Wegen Afghanistan: Johnson will Parlament aus Sommerpause zurückholen

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson will das Parlament in London angesichts des raschen Eroberungszugs islamistischer Talibankämpfer in Afghanistan vorzeitig aus Sommerpause zurückholen. Die Abgeordneten sollten bereits in der kommenden Woche zusammenkommen, um die Lage in dem asiatischen Land zu diskutieren, hieß es am Sonntag aus Regierungskreisen in London.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die militant-islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. In einem rasanten Vormarsch haben sie mittlerweile mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen und stehen vor Kabul. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung.

EU-Kommissionsvize dringt auf schnelle Einigung bei Migrationspolitik

BRÜSSEL/ROM: Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, dringt angesichts der erwarteten Fluchtbewegung aus Afghanistan auf eine schnelle Einigung bei der EU-Migrationspolitik. «Die Krise in Afghanistan, aber nicht nur sie, macht es noch offensichtlicher, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass es Zeit ist, sich über den neuen europäischen Migrationspakt zu einigen», sagte Schinas der italienischen Tageszeitung «La Stampa» (Sonntag).

Neben Afghanistan erwähnte Schinas auch die Situation an den Grenzen Polens und Litauens, wo Migranten über Belarus in die EU gelangen. Schinas warf dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in diesem Zusammenhang vor, die Schutzsuchenden auf kriminelle Weise als «hybride Waffe» zu nutzen. Er sprach außerdem das Schlepperunwesen im Mittelmeer an. Europa könne diese «hybriden Aggressionen» nicht tolerieren, sagte er und drohte mit Sanktionen. «Niemand kann die Union erpressen und schon gar nicht, indem er Personen benutzt.» Schinas ist in der EU-Kommission für das Thema Migration verantwortlich. Die EU-Staaten können sich jedoch seit Jahren nicht auf eine gemeinsame Linie einigen.

Auf die Frage, was eine Übereinkunft zwischen den 27 Ländern verhindere, sagte Schinas, man müsse noch einige Knoten lösen. «Eines der Probleme ist zum Beispiel, dass die Länder, die weniger mit dem Migrationsphänomen zu tun haben, glauben, dass die Handhabung der (Migranten-)Ströme ein «Problem» der anderen sei, dass es sie nichts angehe, während es stattdessen eine Frage ist, die alle angeht.» Die Krise in Afghanistan und die Manöver von Autokraten wie Lukaschenko hätten aber auch den widerspenstigsten Ländern gezeigt, dass der Druck auf die EU-Grenzen alle angehe.

Auf die Frage, ob wegen Afghanistan eine neue Migrationskrise drohe, sagte Schinas, dass die EU-Grenzen offen blieben für diejenigen, die vor Gewalt und Verfolgung flöhen. «Wir akzeptieren nur diejenigen, die wirklich Bedürfnis auf Schutz haben, wer die Grenzen illegal überquert, wird zurückgeschickt.»

USA verlegen Kabuler Botschaftspersonal an Flughafen

KABUL/WASHINGTON: Die USA verlegen ihr Personal vom Botschaftsgelände in Kabul an einen Standort am Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Das bestätigte Außenminister Antony Blinken am Sonntag. Man wolle sicherstellen, dass das Personal ungefährdet arbeiten könne und weitere Menschen ausgeflogen werden könnten, sagte Blinken dem US-Sender ABC. «Deshalb hat der Präsident eine Reihe von Truppen entsandt - um sicherzustellen, dass der weitere Abbau unserer diplomatischen Präsenz sicher und geordnet vonstatten geht.»

Darauf angesprochen, dass Botschaftspersonal in Kabul angewiesen worden sei, Dokumente zu zerstören, sagte Blinken: «Das ist eine Standardprozedur.» Wenn man ein Botschaftsgelände verlasse und das Personal verlege, müsse man diese Schritte unternehmen.

Das US-Außenministerium hatte am Donnerstag angekündigt, das Botschaftspersonal aufgrund des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban auf ein Minimum zu reduzieren. Allerdings hatte es auch geheißen, dass es sich nicht um eine Evakuierung handele und die Botschaft in Kabul an ihrem Standort geöffnet bleibe.

Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnet. In einem rasanten Vormarsch haben sie mittlerweile mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen und sind bis vor die Tore Kabuls vorgerückt. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung.

Wieder Massenimpfung gegen das Corona-Virus

TUNIS: In Tunesien hat am Sonntag eine weitere große Impfaktion gegen das Corona-Virus begonnen. Fast eine Million Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren waren in dem von der Pandemie schwer getroffenen nordafrikanischen Land aufgerufen, eine erste Impfdosis zu erhalten. Bereits vor einer Woche waren rund eine Million Menschen ab 40 zu einer Massenimpfung eingeladen. Am Ende wurden nach offiziellen Angaben 550.000 Menschen immunisiert.

Die Impfkampagne lief ansonsten bislang eher schleppend: Vor der ersten Impfkampagne waren nur acht Prozent der insgesamt 11,5 Millionen Einwohner Tunesiens vollständig gegen das Virus geimpft. Inzwischen sind es rund zwölf Prozent. Täglich werden 1500 bis 3000 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 21.000 Menschen mit oder an dem Virus.

Für die Aktion wurden erneut Hunderte Einrichtungen zu Impfzentren umfunktioniert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden die Präparate von Moderna sowie Johnson & Johnson gespritzt.

Die Massenimpfung soll auch Präsident Kais Saied nutzen. Dieser hatte vor drei Wochen den Regierungschef entlassen und die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage ausgesetzt. Tunesien war bisher der einzige Staat, der nach den arabischen Aufständen im Jahr 2011 den Übergang in eine Demokratie geschafft hat. Das Land leidet jedoch seit langem unter einer Wirtschaftskrise. Die Unzufriedenheit vieler Menschen mit ihrer politischen Führung ist groß.

Albanien will afghanische Flüchtlinge aufnehmen - auf US-Bitte

TIRANA: Albanien will Afghanen vorübergehend aufnehmen, die vor den vorrückenden Taliban aus ihrem Land fliehen. Man komme damit einer Bitte der USA nach, erklärte Ministerpräsident Edi Rama am Sonntag bei Facebook. Auch sehe man sich als Nato-Mitglied dazu verpflichtet. Es gehe darum, Flüchtlinge aufzunehmen, die später in die USA gebracht werden sollen.

Rama betonte, dass Hilfe für Schutzsuchende in seinem Land Tradition habe. Unter anderem habe man im 20. Jahrhundert von den Nazis verfolgte Juden aufgenommen. Albanien ist seit 2009 Mitglied der Nato.

22 Tote bei Attacken auf muslimische Pilger in Nigeria

LAGOS: Vor dem Hintergrund religiöser Spannungen im Zentrum des westafrikanischen Staates Nigeria sind laut Polizeiangaben 22 Menschen getötet und 14 verletzt worden. Im Bundesstaat Plateau waren sie auf der Rückfahrt von einem islamischen Fest mit ihren Bussen in eine Gruppe christlicher Jugendlicher geraten, die gegen Attacken in der Region demonstrierten. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Opfer irrtümlich extremistischen Gruppen zugeordnet worden waren, die für Angriffe in der Region verantwortlich gemacht werden. In der Region kommt es immer wieder zu Überfällen auf Dörfer, bei denen Anwohner getötet, Hütten niedergebrannt und Rinder gestohlen werden. Die Spannungslinien rund um Tiere und Wasser verlaufen zwischen meist muslimischen Viehhirten und überwiegend christlichen Bauern. In Nigeria sind laut Schätzungen mehr als die Hälfte der Bürger Muslime und etwa 45 Prozent Christen.

Innenminister Afghanistans: Stadt Kabul wird nicht angegriffen

KABUL: Afghanistans Hauptstadt Kabul wird dem amtierenden Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal zufolge nicht angegriffen werden. Die Sicherheit der Stadt sei garantiert, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Video. Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass ein Machtwechsel friedlich erfolge.

Mirsakwal rief die Menschen dazu auf, keiner Propaganda anheim zu fallen. «Die Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher», erklärte er. Jeder, der Unordnung in der Stadt verursache, werde in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandelt.

Kurz zuvor hatte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der BBC gesagt, er könne bestätigen, dass es Gespräche mit dem Präsidentenpalast über eine friedliche Machtübernahme gebe. Der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, organisiere diese.

Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen. Es sei bekannt, dass sich der Präsident Aschraf Ghani mit heimischen Politikern getroffen habe und ihnen die Verantwortung übertragen habe, eine autoritative Delegation aufzustellen, die am Montag nach Doha reisen solle, um mit den Taliban eine Einigung über die Afghanistan-Frage zu erzielen. Die Sicherheit von Kabul werde aufrechterhalten, bis eine Einigung erzielt wird, sagte er.

Russland will Botschaft vorerst nicht evakuieren

KABUL/MOSKAU: Trotz des Vormarschs der Taliban auf Kabul will Russland seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt vorerst nicht räumen. Eine Evakuierung sei nicht geplant, sagte der Afghanistan-Beauftragte des russischen Außenministeriums, Samir Kabulow, am Sonntag der Agentur Interfax. «Der Botschafter und unsere Mitarbeiter nehmen ihre Aufgaben in aller Ruhe wahr.»

Westliche Staaten beschleunigen dagegen ihre Bemühungen, eigenes Personal und afghanische Ortskräfte vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit zu bringen. Auch die zentralasiatische Republik Kasachstan wies an, den Schutz eigener Diplomaten zu verstärken.

Nach Angaben des russischen Diplomaten hat es bis dahin keine Kämpfe um Kabul gegeben. «Nun, das ist das traurige Bild der Folgen der amerikanischen Präsenz», sagte Kabulow. Seit der Entscheidung über den Abzug der internationalen Truppen, darunter auch der Bundeswehr, haben die Taliban in Afghanistan große Teile des Landes erobert. Russland setzt sich für eine diplomatische Lösung des Konflikts ein.

In Moskau forderte der prominente Außenpolitiker Leonid Sluzki ein sofortiges Handeln des UN-Sicherheitsrates. «Es ist wichtig, eine neue humanitäre Katastrophe zu verhindern», sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma. Die Sicherheit und Stabilität in der Region dürften nicht noch weiter bedroht werden.

Viele Tote bei Anschlag am Unabhängigkeitstag

ISLAMABAD: Bei einem Handgranatenangriff am pakistanischen Unabhängigkeitstag sind in der Hafenmetropole Karachi mindestens 12 Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden. Unter den Toten seien 6 Frauen und 4 Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Täter auf einem Motorrad hätten die Granate am Samstag auf einen Kleinbus geworfen, der mehr als 20 Gäste einer Hochzeitsfeier transportierte.

Obwohl zunächst keine genauen Informationen über Täter und Tatmotiv vorlagen, wurde der Anschlag als Versuch eingeschätzt, die Feiern zur Unabhängigkeit Pakistans von Großbritannien 1947 zu stören. Der Polizeisprecher erklärte, man versuche zu klären, ob der Angriff von Terroristen einer ethnischen oder extremistischen Gruppe verübt worden sei.

Einigung auf Waffenruhe für südsyrische Stadt Daraa

DAMASKUS: Im Konflikt um die Kontrolle über die Stadt Daraa im Süden Syriens haben die Regierungstruppen und Rebellen eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart. Die Einigung sei nach Gesprächen mit der russischen Armee erzielt worden, erklärte der Sprecher lokaler Koordinierungsausschüsse am Samstagabend. Die Gespräche sollten weitergehen, um ein endgültiges Abkommen zu erzielen.

Die Stadt Daraa gilt als Wiege des Aufstands in Syrien, der vor mehr als zehn Jahren begonnen hatte. Die Rebellen gaben die Stadt 2018 nach einer Einigung mit Syriens engem Verbündeten Russland auf und händigten ihre schweren Waffen aus. Teile der Stadt blieben jedoch unter Kontrolle von Regierungsgegnern. Diese Gebiete werden seit Wochen von Regierungstruppen belagert und immer wieder beschossen.

Die Anhänger des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kontrollieren mittlerweile rund zwei Drittel des Landes. Russland will verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss im Süden Syriens ausbaut. Teheran ist neben Russland Assads wichtigster Verbündeter in dem Bürgerkrieg. Der Iran sieht im benachbarten Israel einen Erzfeind. Daraa liegt nahe der von Israel besetzten syrischen Golanhöhen.

Seehofer hält Afghanistan-Einsatz für gescheitert

BERLIN: Bundesinnenminister Horst Seehofer hält den Bundeswehreinsatz in Afghanistan für gescheitert und rechnet mit einer neuen Fluchtbewegung nach Europa. «Was im Moment in Afghanistan geschieht, ist ein Desaster», sagte der CSU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). «Das große Ziel war es, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern und Stabilität ins Land zu bringen. Heute muss man leider festhalten: Das ist gescheitert.»

Die Motivation für den Einsatz der Bundeswehr sei jedoch berechtigt gewesen. Hinzu sei die Bündnistreue zu den USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gekommen. «Aber im Ergebnis ist der langfristige Einsatz nach 20 Jahren relativer Stabilität gescheitert.» Ein militärisches Eingreifen halte er nun nicht mehr für möglich. «Jetzt schlägt die Stunde der Außenpolitik.» Diese müsse auf europäischer Ebene abgestimmt werden.

Angesichts des Vormarschs der militant-islamistischen Taliban rechnet Seehofer damit, «dass sich Menschen in Bewegung setzen, auch in Richtung Europa». Dies sei keine Angstmache, sondern eine realistische Beschreibung der Situation. Dabei müsse man jedoch nicht nur Afghanistan im Blick haben, sondern auch andere Länder wie Belarus, Pakistan, Iran, die Türkei, Tunesien, Marokko und Libyen. «Wir stehen vor schwierigen Entwicklungen», sagte Seehofer.

Er rechne jedoch nicht damit, dass aufgrund seiner Entscheidung, bis auf Weiteres nicht mehr nach Afghanistan abzuschieben, mehr Migranten nach Deutschland kommen. Die Krisenherde, die er genannt habe, hätten vor allem mit der innenpolitischen Situation vor Ort zu tun und nicht mit der Frage, ob abgeschoben wird oder nicht. «Außerdem haben wir bislang ohnehin nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben.»

Italiens Ex-Premier Renzi: Afghanistan-Rückzug «historischer Irrtum»

ROM: Der frühere italienische Regierungschef Matteo Renzi hat den von US-Präsident Joe Biden eingeleiteten Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan als «historischen Irrtum» kritisiert. «Ich respektiere, aber ich teile die Position Bidens nicht», sagte Renzi in einem Interview der römischen Tageszeitung «La Repubblica» (Sonntag). Washington habe schon unter dessen Amtsvorgänger Donald Trump auf ein Abkommen mit den Taliban gesetzt, aber das sei mit jenen ausgeschlossen.

«Ich weine, wenn ich an die Frauen Kabuls denke, denen alle Rechte weggenommen werden. Wie kann die freie Welt eine Niederlage eines solchen Ausmaßes hinnehmen», sagte Renzi. Er widersprach der Ansicht des am Freitag verstorbenen italienischen Friedensaktivisten Gino Strada, dass militärische Interventionen immer falsch seien. «Meine Generation hat die Schande von Srebrenica und Ruanda kennengelernt. Anders als Gino denke ich, dass es Fälle gibt, in denen das militärische Eingreifen nötig ist», sagte der 46-Jährige.

Renzi war von Februar 2014 bis Dezember 2016 italienischer Ministerpräsident, eine für italienische Verhältnisse vergleichsweise lange Spanne. Er gehörte seinerzeit der sozialdemokratischen PD an. Im September 2019 verließ er die PD und gründete die Kleinpartei «Italia viva» (Lebendiges Italien). Diese ist weiter Teil der italienischen Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi.

Bundeswehrmaschinen starten in der Nacht zu Montag nach Kabul

BERLIN: Die Bundeswehr schickt in der Nacht zu Montag die ersten Transportflugzeuge vom Typ A400M nach Afghanistan, um deutsche Staatsbürger aus der Hauptstadt Kabul zu evakuieren. Die Maschinen würden vom Militärflughafen Wunstorf in der Nähe von Hannover aus starten, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Sonntag dem Fernsehsender n-tv. Von dort würden die Maschinen unter anderem das Personal der deutschen Botschaft in ein «Drittland» ausfliegen, das sie nicht nannte. Dort werde eine «Drehscheibe» eingerichtet, von der aus es dann eine «Luftbrücke» nach Deutschland geben werde. Der Transport aus dem Drittland nach Deutschland erfolge mit zivilen Maschinen.

Auch afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben oder jetzt noch arbeiten, sollen nach Deutschland gebracht werden. Abgesichert werde die Evakuierung von der Division Schnelle Kräfte, einer Spezialeinheit der Bundeswehr, die für Evakuierungen ausgebildet ist. «Wir sind auf alle Szenarien eingerichtet», betonte Kramp-Karrenbauer (CDU). «Es ist ein gefährlicher Einsatz, in den wir sie jetzt schicken.»

Wie viele Maschinen nach Kabul starten, sagte Kramp-Karrenbauer nicht. Die Militärmaschinen können 114 Personen transportieren. Angesichts des rasanten Vormarsches der Taliban ist das Personal der Botschaft aus Sicherheitsgründen bereits zum Flughafen gebracht worden, der von US-Streitkräften abgesichert wird.

Plymouth gedenkt Opfern der Bluttat mit sechs Toten

LONDON: Die englische Stadt Plymouth ist auch Tage nach der Bluttat mit sechs Toten im Schock. Am Sonntag wurde in zahlreichen Kirchen in der Grafschaft Devon der Getöteten mit Gebeten gedacht. Zu den fünf Opfern der Bluttat am Donnerstag gehörten die Mutter des Täters und ein dreijähriges Mädchen und ihr 43 Jahre alter Vater. Auch ein 59 Jahre alter Mann und eine 66-jährige Frau wurden getötet. Zwei Menschen wurden zudem durch Schusswunden verletzt. Der 22 Jahre alte Täter Jake D. tötete sich schließlich selbst.

Neben Trauer und Fassungslosigkeit wächst aber auch die Kritik an der Polizei, die dem Täter nur wenige Wochen vor der Tat eine Waffe und einen Waffenschein zurückgegeben hatte, die zuvor wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung entzogen worden waren.

Der Mann hatte sich zudem in sozialen Medien zu der frauenverachtenden «Incel»-Szene bekannt. Die Abkürzung stammt vom englischen Begriff «involuntary celibate» und bezeichnet vorwiegend Männer, die unfreiwillig enthaltsam leben und Hass auf Frauen sowie auf sexuell aktive Männer entwickeln.

Der Vorfall löste eine Debatte darüber aus, ob die Auftritte von Waffenscheinhaltern in sozialen Medien von der Polizei routinemäßig überprüft werden sollten.

Hongkongs größte oppositionelle Bürgerorganisation löst sich auf

PEKING: Hongkongs größte pro-demokratische Bürgerorganisation hat sich aufgelöst. Diesen Schritt gab die «Civil Human Rights Front» (CHRF), die viele der Anti-Regierungs-Proteste 2019 organisiert hat, am Sonntag in einer Stellungnahme bekannt.

Darin heißt es, man habe sich stets zum Ziel gesetzt, «für die Menschenrechte und die Freiheit der Menschen in Hongkong einzutreten». Die Regierung habe jedoch seit vergangenem Jahr wiederholt die Pandemie als Vorwand benutzt, um Anträge auf öffentliche Kundgebungen abzulehnen. Zudem sei niemand mehr bereit, die Führung der Organisation zu übernehmen. Der ehemalige Anführer der Gruppe Figo Chan sitzt in Haft. Außerdem ermittelt die Hongkonger Polizei gegen die CHRF. Man habe «keine andere Wahl, als sich aufzulösen».

Peking hatte am 30. Juni 2020 ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen. Aus Sicht von Kritikern dient es dazu, die Opposition in Hongkong mundtot zu machen und die Macht der Kommunistischen Partei zu zementieren. Seither gaben mehrere Verbände und Gewerkschaften ihre Auflösung bekannt.

Mindestens 58 Todesopfer bei Überschwemmungen

ISTANBUL: Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei ist die Zahl der Todesopfer auf 58 gestiegen. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Samstagabend in der Stadt Kastamonu.

Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen zu den schlimmsten Überflutungen seit Jahren in der türkischen Schwarzmeerregion geführt. Ganze Häuser wurden von den Fluten mitgerissen und Brücken stürzten ein, wie auf Bildern zu sehen war. In den Provinzen Kastamonu, Sinop und Bartin wurden mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Nach Ansicht von Experten ist neben dem Klimawandel auch die Begradigung von Flüssen und die Einengung des Flusses Ezine im Bezirk Bozkurt ein Faktor für die starken Überschwemmungen.

Dressur-Olympiasiegerin von Bredow-Werndl kritisiert Fünfkampf

MAINZ: Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hält das Regelwerk im Modernen Fünfkampf mit Blick auf das Springreiten als Teildisziplin für ungeeignet. In ihren Augen funktioniere es nicht, dass sich ein Sportler in 20 Minuten auf ein fremdes Pferd einstellt, sagte die Dressurreiterin am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

«Es ist einfach Glückssache. Man wird einem Pferd zugelost, das Pferd wird einem Reiter zugelost», sagte die 35-Jährige aus Tuntenhausen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold mit dem Team und im Einzel gewonnen hatte. «Es hat nichts mit dem Sport zu tun, wie wir ihn ausführen. Wir arbeiten jahrelang mit unserem Partner zusammen.» Das sei einfach nicht zu vergleichen. «In 20 Minuten kann man keine Partnerschaft aufbauen.»

Ausgelost wurde die Debatte um das Springreiten als Teildisziplin im Fünfkampf durch die Vorkommnisse bei den Olympischen Spielen um Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner. Schleu war mit dem ihr zugelosten und völlig verunsicherten Pferd nicht zurecht gekommen, Raisner hatte die weinende Berlinerin mit den Worten «Hau mal richtig drauf!» zum Einsatz der Gerte aufgefordert.

Andere Profi-Reiterinnen und -Reiter sowie die Deutsche Reiterliche Vereinigung hatten schon vor von Bredow-Werndl Kritik an der Vorgehensweise im Fünfkampf geübt. Der Weltverband im Modernen Fünfkampf kündigte Reformen und Regeländerungen an, hält am Springreiten aber grundsätzlich fest.

Afghanistan-Konflikt: Mehr als 80 Soldaten fliehen nach Usbekistan

TASCHKENT: Wegen des rasanten Eroberungszugs der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan sind 84 Soldaten ins Nachbarland Usbekistan in Zentralasien geflohen. Das teilte das usbekische Außenministerium am Sonntag in der Hauptstadt Taschkent mit. Die Mitarbeiter afghanischer Sicherheitsorgane hätten am Samstag um Hilfe gebeten. Drei von ihnen seien verletzt gewesen. Nach usbekischen Angaben hielten sich zeitweise weitere afghanische Soldaten auf einer Brücke zwischen beiden Ländern auf. Sie seien mittlerweile wieder umgekehrt.

Das Außenministerium der Ex-Sowjetrepublik führt nach eigenen Angaben Gespräche mit dem Nachbarland über die Rückkehr von Afghanen in ihre Heimat. Zudem sei die mehr als 130 Kilometer lange Grenze verstärkt worden. Am Sonntag habe sich die Lage zunächst entspannt, hieß es.

In den vergangenen Wochen waren bereits Hunderte Angehörige afghanischer Sicherheitsorgane aus Angst vor den Taliban nach Tadschikistan und Usbekistan geflohen. Russland ist besorgt, dass der Konflikt auf die benachbarten Ex-Sowjetrepubliken übergreifen könnte.

Am Samstag hatten die militant-islamistischen Aufständischen die Großstadt Masar-i-Scharif eingenommen, die nicht weit von der Grenze zu Usbekistan entfernt liegt. Dort war noch bis vor wenigen Wochen ein großes Feldlager der Bundeswehr, Ende Juni erst zogen die deutschen Soldaten ab. Unter den Großstädten hat die Regierung in Afghanistan nur noch die Kontrolle über die Hauptstadt Kabul.

Taliban: Kämpfer sollen nicht nach Kabul eindringen

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die Hauptstadt Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten.

Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln.

Die Erklärung wurde während unbestätigter Berichte in sozialen Medien veröffentlicht, dass Taliban-Kämpfer bereits in die Stadt vorgedrungen seien. In Kabul spielten sich chaotische Szenen ab. Es kam zu einer Schießerei vor einer Bank, wie ein Bewohner der Stadt sagte. Viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben, Lebensmittel zu kaufen und zu ihren Familien heimzukehren. Ein Soldat aus Kabul sagte, seine gesamte Einheit habe die Uniformen abgelegt.

Acht Tote bei Busunfall

BUDAPEST: Bei einem schweren Busunfall sind in Ungarn am Sonntagmorgen acht Menschen ums Leben gekommen, weitere Reisende wurden verletzt. Der mit ungarischen Fahrgästen besetzte Bus sei aus noch unbekannten Gründen auf der Autobahn M7, die Budapest mit dem Plattensee verbindet, von der Straße abgekommen und zur Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen seien schwer verletzt und 46 weitere leicht verletzt worden.

Unter den Toten sei auch einer der zwei Busfahrer, berichtete das Nachrichtenportal «hvg.hu» unter Berufung auf den Reiseveranstalter. Der Bus sei mit ungarischen Urlaubern aus Kroatien Richtung Budapest unterwegs gewesen. Er habe mit hoher Geschwindigkeit die Leitplanken durchbrochen und sei danach gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke geprallt, hieß es weiter im Medienbericht. All dies deute darauf hin, dass dem Fahrer am Steuer übel geworden oder dass er eingeschlafen sei. Eine Bestätigung der Polizei gab es dafür zunächst nicht.

Japans Regierungschef opfert für umstrittenen Yasukuni-Schrein

TOKIO: Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga hat zum 76. Jahrestag der Kapitulation des Landes im Zweiten Weltkrieg dem umstrittenen Kriegsschrein Yasukuni in Tokio eine Opfergabe zukommen lassen. Drei seiner Minister pilgerten stattdessen am Sonntag in das Shinto-Heiligtum, wo der in Kriegen für das japanische Kaiserreich Gestorbenen gedacht wird - darunter verurteilte und hingerichtete Kriegsverbrecher. Zwei weitere Minister aus Sugas Kabinett, darunter Verteidigungsminister Nobuo Kishi, hatten den Schrein schon am Freitag aufgesucht und damit Proteste Chinas und Südkoreas ausgelöst, gegen die Japans Aggressionen im Zweiten Weltkrieg gerichtet waren.

In seiner Rede bei einer wegen der Corona-Pandemie drastisch verkleinerten zentralen Gedenkzeremonie in Tokio für die etwa 3,1 Millionen gefallenen Soldaten und zivilen Opfer bekräftigte Suga zwar den Entschluss seines Landes, die «Tragödie von Krieg» niemals zu wiederholen. Auf Japans damalige Aggressionen ging Suga jedoch nicht ein und folgte damit der Linie seines Vorgängers Shinzo Abe, dem Suga jahrelang als Regierungssprecher gedient hatte, wie japanische Medien festhielten.

Abe pilgerte am Sonntag ebenfalls in den Yasukuni-Schrein. Als damals amtierender Regierungschef hatte er den Schrein zuletzt im Dezember 2013 besucht und damit scharfe Kritik ausgelöst. Seither beließen es Japans Premiers bei Opfergaben. Ein japanischer Professor hatte kürzlich anhand von US-Dokumenten herausgefunden, dass die Asche des 1948 als Kriegsverbrecher hingerichteten Premiers Hideki Tojo sowie sechs weiterer zusammen mit ihm Verurteilter damals von einem US-Militärflugzeug über dem Pazifik verstreut worden war.

Tojo und die sechs anderen waren in einem Kriegstribunal zum Tode verurteilt worden und 1948 erhängt worden. Das Gedenken an die Kriegstoten im Yasukuni-Schrein schließt allerdings auch sie ein. Für Kritiker ist der Yasukuni-Schrein Symbol des ehemaligen Militarismus.

Kardinal Woelki will Erzbistum Köln weiterhin führen

KÖLN: Trotz massiver Kritik will der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki sein Erzbistum auch in Zukunft weiter führen. Er sei keineswegs isoliert, sagte der 64-jährige Erzbischof der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist nicht so, als ob alle sagen würden: «Wir wollen mit dem nicht zusammenarbeiten»», sagte Woelki. «Ich habe außerdem Hunderte von Briefen erhalten, die mich auffordern, weiterzumachen.»

Im Juni war dem Erzbischof in einer Sitzung seines wichtigsten Beratergremiums heftige Kritik entgegengeschlagen. Zahlreiche Mitglieder des Diözesanpastoralrats machten deutlich, dass sie kein Vertrauen mehr in ihn hätten. Woelki rief im dpa-Interview zur Zusammenarbeit auf: «Wir handeln nicht im Sinne Christi, wenn wir uns gegenseitig blockieren oder mit irgendwelchen Unterstellungen schachmatt setzen.»

Einen Rücktritt lehnte er ab. «Davonzulaufen, ist doch keine Lösung», sagte er. «In einer Familie oder unter Freunden geht man nicht einfach auseinander, wenn es schwer wird. Man ringt und versucht, Lösungen zu finden.» Die Herausforderungen würden auch bei einem anderen Erzbischof dieselben bleiben.

Das Erzbistum befindet sich in einer Krise, seit Woelki vor knapp einem Jahr entschieden hatte, ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Fällen von sexuellem Missbrauch wegen rechtlicher Bedenken nicht zu veröffentlichen. Stattdessen gab er ein neues Gutachten in Auftrag. Dieses Vorgehen löste eine Welle von Kirchenaustritten aus.

Rotes Kreuz: Mindestens 20 Tote bei Explosion im Libanon

Beirut( dpa) - Bei einer Explosion im Norden des Libanons sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Rote Kreuz Libanon twitterte am frühen Sonntagmorgen: «Unsere Teams haben 20 Leichen und mehr als sieben Verletzte von der Tanklaster-Explosion in Akkar in Krankenhäuser in der Umgebung transportiert.» Nach Angaben libanesischer Medien war die Ursache für die Explosion zunächst unklar.

Vor gut einem Jahr waren bei einer gewaltigen Explosion im Hafen von Beirut mehr als 190 Menschen getötet und rund 6000 verletzt worden. Die Hinterbliebenen sprechen sogar von 218 Todesopfern. Große Teile des Hafens und der anliegenden Wohngebiete wurden zerstört.

Die Lage im Libanon, der die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte durchlebt, wurde durch die Explosion im Hafen weiter verschärft. Die Regierung kann Kredite nicht mehr bedienen, große Teile der Bevölkerung sind in Armut abgerutscht. Die Inflationsrate liegt bei 120 Prozent, für Lebensmittel noch höher. Am Samstag hatten sich vor geschlossenen Tankstellen lange Schlangen frustrierter Autofahrer gebildet, die über Stunden vergeblich darauf warteten, tanken zu können.

Starke Regenfälle : Weitere Opfer befürchtet

TOKIO: Bei den sintflutartigen Regenfällen in Japan sind wohl weitere Menschen ums Leben gekommen.

In der Präfektur Nagano wurden acht Menschen aus einem Erdrutsch geborgen, wie örtliche Medien am Sonntag berichteten. Bei drei von ihnen, darunter zwei Kinder, sei «Herz- und Atemstillstand» diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Zuvor war auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu eine Frau bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. Im Großraum Tokio wurden am Sonntag Zehntausende Haushalte dazu aufgerufen, sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. In Tokios Nachbarprovinz Kanagawa waren rund 100.000 Menschen davon betroffen.

Erster Ebola-Fall in der Elfenbeinküste seit 1994

ABIDJAN: Im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste ist der erste Fall der lebensgefährlichen Ebola-Krankheit seit mehr als einem Vierteljahrhundert registriert worden. Das meldete die Weltgesundheitsorganisation WHO in der Nacht zu Sonntag auf Twitter. Der Patient sei aus Guinea auf dem Landweg eingereist und am 12. August in der Wirtschaftsmetropole Abidjan angekommen. Die betroffene Person sei mit Fieber in ein Krankenhaus gebracht worden und werde dort behandelt. Dies sei der erste Ebola-Fall in der Elfenbeinküste seit 1994. Eine Ebola-Infektion führt meist zu hohem Fieber und inneren Blutungen.

Die WHO twitterte weiter, es gebe keinen Hinweis darauf, dass dieser Fall mit einem früheren Ausbruch im benachbarten Guinea in Verbindung stehe. Am 19. Juni hatte Guinea mitgeteilt, Ebola-frei zu sein. Insgesamt waren hier laut WHO seit dem 14. Februar nachweislich zwölf Menschen am Ebola-Virus gestorben. Erschwert wurde die Eindämmung des Ausbruchs durch den gleichzeitigen Kampf gegen das Coronavirus.

Die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, twitterte, die Regierung der Elfenbeinküste werde unterstützt. In Kürze werde ein Team von WHO-Experten eintreffen, um bei der Kontaktverfolgung und Behandlung zu helfen.

Bei einem Ausbruch in Westafrika infizierten sich zwischen 2014 und 2016 in Guinea, Liberia und Sierra Leone 28.000 Menschen, mehr als 11.000 starben. Im Osten Kongos war ein Ausbruch mit etwa 2300 Toten im Juni 2020 nach fast zwei Jahren für beendet erklärt worden. Die Elfenbeinküste mit ihren rund 25 Millionen Einwohnern war bis 1960 eine französische Kolonie.

Weiter starke Regenfälle - Auch Großraum Tokio betroffen

TOKIO: Die sintflutartigen Regenfälle in Japan erfassen immer weitere Gebiete. Auch im Großraum Tokio wurden am Sonntag Zehntausende Haushalte von den Behörden aufgerufen, sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Ganze Ortschaften auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu stehen unter Wasser. In der Präfektur Saga war ein Krankenhaus von den Wassermassen eingeschlossen, die Patienten mussten in höhere Stockwerke gebracht werden. Mehr als ein Dutzend Flüsse in sieben Präfekturen des Landes sind über die Ufer getreten.

In mehreren Präfekturen Japans wurde innerhalb eines Monats das Dreifache an normalen Niederschlägen gemessen. Auch im Großraum Tokio schickten Behörden am frühen Sonntagmorgen in gefährdeten Gebieten schrillende Warnhinweise auf die Smartphones der Bewohner und riefen die Menschen über Lautsprecher auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auch für die nächsten Tage wird mit Regenfällen in weiten Gebieten des Landes gerechnet. Infolge der globalen Klimaerwärmung wird Japan zunehmend von starken Regenfällen heimgesucht. Dadurch kommt es in dem bergigen Land auch immer häufiger zu Erdrutschen.

Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf mindestens 304

SAINT-LOUIS-DU-SUD: Nach einem schweren Erdbeben im Süden Haitis ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 304 gestiegen. Mehr als 1800 Menschen wurden verletzt, wie der Katastrophenschutz des Landes auf Twitter am Samstagabend (Ortszeit) meldete. Rettungskräfte und Bürger hätten zahlreiche Menschen aus den Trümmern geborgen. Das Beben, dessen Stärke die US-Behörde USGS mit 7,2 angab, ereignete sich am Samstagmorgen rund zwölf Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Der Zivilschutz hatte zuvor 227 Tote vermeldet.

Die USGS hielt eine hohe Opferzahl für möglich und rief die Alarmstufe Rot aus. Viele Gebäude wurden zerstört, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Berichten zufolge wurden Menschen unter Trümmern begraben, Krankenhäuser waren überlastet.

Teile des armen Karibikstaats Haitis waren bereits im Jahr 2010 von einem schweren Erdbeben verwüstet worden. Im Zentrum des Bebens lag damals Haitis dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince. 222.000 Menschen starben, mehr als 300.000 wurden verletzt. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.

27 Rohingya-Flüchtlinge nach Bootsunglück vor Bangladesch vermisst

DHAKA: 27 Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit werden nach einem Bootsunglück vor der Küste Bangladeschs vermisst. 14 weitere Menschen seien im Golf von Bengalen von Fischern gerettet worden, teilte ein Behördensprecher in Bangladesch am Samstag mit. Die insgesamt 41 Männer, Frauen und Kinder an Bord des kleinen Motorboots hätten versucht, aus einer umstrittenen Flüchtlingsunterkunft von einer Insel auf das Festland zu fliehen. Das Boot war den Angaben zufolge am Samstagmorgen in der Nähe des südöstlichen Bezirks Chattigram gekentert. Ursache dafür könne schlechtes Wetter gewesen sein.

Bangladesch hat trotz der Kritik von Hilfsorganisationen seit Dezember fast 20.000 Flüchtlinge auf die mehr als 35 Kilometer vom Festland entfernte Insel Bhasan Char gebracht. Die Regierung hat vor, 100.000 der mehr als eine Million Rohingya aus den überfüllten Lagern vom Festland auf die Insel umzusiedeln. In Bangladesch leben rund 160 Millionen Menschen.

Hunderttausende Rohingya waren 2017 aus Furcht vor brutalen Übergriffen des Militärs in ihrem mehrheitlich buddhistischen Heimatland Myanmar in das muslimisch geprägte Bangladesch geflüchtet. Dort leben sie nun in Lagern. Die Vereinten Nationen stufen die Verfolgung der Menschen in ihrer Heimat Myanmar als anhaltenden Völkermord ein. Das Militär des südostasiatischen Landes steht wegen der Verfolgung international in der Kritik.

Bangladesch hat fast 350 Millionen Dollar in die Infrastruktur auf der Insel investiert. Dies sei die beste verfügbare Option, erklärte die Regierung. Die Flüchtlinge seien bereit, umgesiedelt zu werden. Menschenrechtsorganisationen erklärten jedoch, viele Flüchtlinge seien gewaltsam auf die Insel gebracht worden. Dort seien sie Stürmen und Überflutungen während der Monsunsaison ausgesetzt. Hunderte Flüchtlinge hatten im Mai gegen ihre Lebensbedingungen auf der Insel protestiert, als zwei hochrangige Beamte des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHRC die Insel zum ersten Mal besucht hatten.

Busunglück im US-Staat New York - Dutzende verletzt

NEW YORK: Bei einem Busunglück im US-Staat New York sind am Samstag Dutzende Menschen verletzt worden. Der Reisebus habe sich überschlagen, es habe Schwerverletzte gegeben, teilte die Polizei mit. Auf Twitter veröffentliche die Behörde Fotos von dem Bus, der neben einer Schnellstraße auf einer Seite zu liegen gekommen war. Alle 56 Passagiere und der Fahrer seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung.

Der Unfall ereignete sich nahe der Ortschaft Brutus. Die Ursache werde noch untersucht. Nach Medienberichten war der Reisebus im US-Staat New York zu den Niagara-Wasserfällen an der Grenze zu Kanada unterwegs.

Mitt Romney: Afghanistan-Abzug ist Schlag für Glaubwürdigkeit der USA

WASHINGTON: Der prominente US-Senator Mitt Romney hat den Truppenabzug aus Afghanistan mit deutlichen Worten kritisiert. «Ich verstehe diejenigen, die der Meinung sind, dass wir Afghanistan verlassen sollten, aber ich stimme nicht mit ihnen überein», schrieb der Republikaner am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. Der Abzug sei mit einem «unschätzbaren Schlag für die Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Ehre unserer Nation geschehen», erklärte Romney weiter. Es gebe keine «wirksame Strategie zur Verteidigung unserer Partner». Er könne nicht verstehen, warum der Abzug auf diese Art und Weise vollzogen werde.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor den Abzug der Truppen trotz der dramatischen Situation in Afghanistan und des rasanten Vormarschs der islamistischen und militanten Taliban erneut verteidigt. Ein weiteres oder fünf weitere Jahren würden keinen Unterschied machen, wenn das afghanische Militär sein Land nicht verteidigen könne, hatte Biden erklärt. Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen im Mai haben die islamistischen Taliban gewaltige Gebietsgewinne verzeichnen können. Das US-Militär wollte Afghanistan bis Ende August verlassen. Die US-Regierung hatte wegen der dramatischen Lage aber zuletzt angekündigt, seine Truppen vor Ort zu verstärken.

Maas zur Lage in Afghanistan: «Für alle Szenarien vorbereitet»

BERLIN: Angesichts des schnellen Vormarschs der Taliban auf die afghanische Hauptstadt Kabul betont Außenminister Heiko Maas, dass die zügige Evakuierung deutscher Diplomaten und anderer Mitarbeiter nun das Wichtigste ist. «Oberstes Gebot ist jetzt die Sicherheit unseres Botschaftspersonals. Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen. Wir sind für alle Szenarien vorbereitet», sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag».

Nach Informationen des Blattes fliegt die Luftwaffe an diesem Montag mit Militärtransportern vom Typ A400M nach Kabul. Voraussichtlich werde es in Taschkent in Usbekistan Zwischenlandungen geben. Für die Passagiere soll es dann laut «BamS» mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gehen. Die Bundesregierung ist laut Maas mit dem Bundestag über ein Mandat für den Evakuierungseinsatz im Gespräch.

Die Bundeswehr begann schon mit Vorbereitungen für die Evakuierung. Zum Einsatz kommen sollen dabei nach dpa-Informationen nächste Woche vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK); sie sind Teil der Nationalen Risiko- und Krisenvorsorge für diese Aufgabe.

Die islamistischen und militanten Extremisten hatten auf ihrem rasanten Eroberungszug am Samstag auch die Großstadt Masar-i-Scharif im Norden eingenommen. Dort war bis vor wenigen Wochen ein großes Feldlager der Bundeswehr, seit Ende Juni sind die deutschen Soldaten aus dem Krisenstaat abgezogen. Damit hält die Regierung lediglich noch zwei Großstädte - Dschalalabad im Osten und die Hauptstadt Kabul.

Biden warnt Taliban und droht mit «starker militärischer Reaktion»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat den islamistischen und militanten Taliban mit einer «einer raschen und starken militärischen Reaktion» gedroht, falls diese das US-Personal in Afghanistan gefährdeten. Das habe er Vertretern der Taliban in Doha in Katar ausrichten lassen, hieß es in einer Mitteilung des US-Präsidenten am Samstag. Das gelte für «jede Aktion der Taliban vor Ort in Afghanistan, die das US-Personal oder unsere Mission dort gefährdet».

Gleichzeitig wies der US-Präsident Streitkräfte und Nachrichtendienste an, «dafür zu sorgen, dass wir die Fähigkeit und die Wachsamkeit aufrechterhalten, künftigen terroristischen Bedrohungen aus Afghanistan zu begegnen». Mit Blick auf die Evakuierung von afghanischen Helfern, die den US-Truppen während des Einsatzes geholfen hatten, erklärte Biden: «Wir arbeiten daran, Tausende von Menschen, die unsere Sache unterstützt haben, und ihre Familien zu evakuieren.»

US-Außenminister Antony Blinken telefonierte am Samstag (Ortszeit) mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Sie hätten die Dringlichkeit der laufenden diplomatischen und politischen Bemühungen zur Eindämmung der Gewalt erörtert, teile das US-Außenministerium mit. Blinken habe die «anhaltende Unterstützung für das afghanische Volk» betont.

Putin telefoniert mit usbekischem Präsidenten zur Lage in Afghanistan

MOSKAU: Angesichts des Vorrückens der Taliban in Afghanistan hat Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Kollegen in Usbekistan telefoniert. Der Kremlchef habe mit Präsident Schawkat Mirsijojew ausführlich die Lage in Usbekistans Nachbarland Afghanistan erörtert, teilte der Kreml am Sonntag in Moskau mit. Es sei vereinbart worden, dass sich die zuständigen Ministerien beider Länder noch enger austauschten. Details wurden nicht genannt.

Usbekistan in Zentralasien hatte zuvor mitgeteilt, dass 84 afghanische Soldaten am Samstag in die Ex-Sowjetrepublik geflohen seien und dort um Hilfe gebeten hätten. Die Grenze zu Afghanistan sei daraufhin verstärkt worden. Moskau setzt seit langem auf eine diplomatische Lösung des Konflikts in Afghanistan.

Russland pflege «gute Beziehungen» sowohl zu der Regierung, die Afghanistan nun verlassen habe, als auch zu den Taliban, sagte der Afghanistan-Beauftragte des russischen Außenministeriums, Samir Kabulow, im Staatsfernsehen. Es seien Gespräche mit dem Taliban-Mitbegründer Mullah Abdul Ghani Baradar geplant.

Russland hatte angesichts der Lage in Afghanistan zuletzt mit Tadschikistan und Usbekistan gemeinsam eine Militärübung abgehalten. Medienberichten zufolge blieb die Lage in Tadschikistan an der afghaninschen Grenze zunächst ruhig.