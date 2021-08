Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 08.08.21 | Aktualisiert um: 12:30 | Überblick

Kampf gegen Waldbrände: Feuerwehrkräfte aus NRW nach Athen gestartet

BONN/ATHEN: Knapp 60 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagmorgen aus Bonn in die Waldbrandgebiete nahe Athen gestartet.

Ein Konvoi aus 19 Fahrzeugen setzte sich in Gang, um den Kampf gegen die verheerenden Flammen in Griechenland zu unterstützen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die spezialisierte Einheit mit Kräften aus Bonn, Königswinter und Leverkusen werde auf dem Land- und Wasserweg voraussichtlich am Donnerstag am Zielort eintreffen. Geschickt würden 48 Feuerwehrleute, vier Fachberater für Vegetationsbrandbekämpfung und vier Helfer von Bonner Hilfsorganisationen.

Der Weltklimarat IPCC

BERLIN: Angesichts der Erderwärmung gründeten zwei UN-Organisationen 1988 den Weltklimarat IPCC, der inzwischen knapp 200 Mitgliedsländer hat. Er soll aufzeigen, wie sich der Klimawandel auf Mensch und Natur auswirkt, wie er gebremst werden kann und welche Anpassungsstrategien es gibt. Das Gremium mit Sitz in Genf forscht nicht selbst. Vielmehr werten für die jeweiligen IPCC-Berichte Hunderte eigens ausgewählte Experten Tausende Studien aus. Seit 1990 hat der Rat fünf umfassende Berichte veröffentlicht und einige zu Einzelthemen. Der sechste Report kommt in drei Teilen 2020 und 2021 heraus. Der Bericht ist Handlungsgrundlage für Politiker etwa bei der Weltklimakonferenz im November in Glasgow.

Für seinen Kampf gegen den Klimawandel erhielt der IPCC 2007 den Friedensnobelpreis. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss zum Klimawandel). Ins Leben gerufen hatten ihn das UN-Umweltprogramm (UNEP) und die Weltwetterorganisation (WMO). Der IPCC ist so erfolgreich, dass nach seinem Vorbild 2012 der Weltrat für Biologische Vielfalt IPBES initiiert wurde.

Ausgeprägtes Sozialverhalten bei Giraffen

JOHANNESBURG: Elefanten gelten in Afrikas Tierwelt als Gattung mit extrem ausgeprägtem Sozialverhalten und Familiensinn. Giraffen stehen den Dickhäutern allerdings kaum nach.

Die Sozialstruktur von Giraffen in Afrika ist neuen Erkenntnissen zufolge komplexer als bisher angenommen. Eine im Fachjournal «Mammal Review» veröffentlichte Studie der englischen Universität Bristol zeigt, dass das soziale Netzwerk von starken Bindungen der Weibchen zum Nachwuchs auch nach der reproduktiven Phase geprägt ist. So helfen «Großmutter-Giraffen» auch bei der Sicherung des Nachwuchses.

Diese Erkenntnis über komplexe, mehrschichtige Verbandsstrukturen stehe im Gegensatz zu langjährigen Annahmen, so die Autoren, wonach Giraffen keine Sozialstruktur hätten. Erst seit der Jahrtausendwende ändere sich das Bild. «Es ist erstaunlich, dass so eine ikonische, große und charismatische afrikanische Gattung so lange missverstanden wurde», meint Co-Autorin Zoe Miller. Sie hoffe, mit ihrer Arbeit das Bild der Giraffe als intelligentes, soziales Wesen neu zu prägen und so auch zum Überleben dieser Spezies beizutragen.

In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Bestände nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) um bis zu 40 Prozent verringert. Insgesamt gibt es nur noch knapp 70.000 Giraffen aller Arten in der Natur - Tendenz sinkend. Die Organisation stufte die mächtigen Wiederkäuer daher 2016 von «gefährdet» auf «bedroht» hoch. Demnach werden die Lebensräume der größten Landsäugetiere mit den sanftmütigen Augen und den langen Wimpern immer kleiner. In freier Wildbahn leben die gefleckten Säuger mit ihrer unverwechselbaren Silhouette nur noch südlich der Sahara, vor allem in den Grassteppen Ost- und Südafrikas. Sie haben eine Lebenserwartung von etwa 25 Jahren.

Menschen radeln und spazieren auf für Autos gesperrter Park Avenue

NEW YORK: Tausende Menschen sind am Samstag per Fahrrad, Roller oder Inline Skates über die für Autos gesperrte New Yorker Park Avenue gefahren - oder einfach zu Fuß über die berühmte Straße flaniert. Elf Kilometer der normalerweise stark befahrenen Park Avenue sowie der Lafayette Street - zwischen Brooklyn Bridge und der Upper East Side - waren anlässlich des «Summer Streets»-Festivals für mehrere Stunden frei von Autos und Lastwagen.

Bei blauem Himmel und Temperaturen um die 30 Grad Celsius gab es an mehreren Plätzen zudem umsonst Musik, Yoga, Spiele für Kinder und ähnliche Angebote. Das «Summer Streets»-Festival soll am kommenden Samstag fortgesetzt werden. Es findet bereits zum 13. Mal statt - war im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie allerdings abgesagt worden.