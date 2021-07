Neues aus dem Ausland am Sonntag

Pegel in Passau steigen - Polizei schleppt vorsorglich Autos ab

PASSAU: Im bayerischen Passau steigen die Wasserstände der Flüsse stündlich weiter an.

Die Polizei schleppte vorsorglich Autos an Parkplätzen an der Donau ab, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Anwohner hätten trotz Hochwasserwarnungen versäumt, ihre Fahrzeuge umzuparken. «Wenn wir sie nicht abschleppten, dann schwimmen die Dinger bis Österreich», sagte die Polizeisprecherin. Der Pegel der Donau war nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes im Laufe des Samstags um fast zwei Meter auf 7,80 Meter gestiegen. Der Wasserstand der Inn stieg in den vergangenen zwölf Stunden von 3,30 auf 5,40 Meter.

Forschende tauschen sich über Zerstörung der Korallenriffe aus

BREMEN: Die Universität Bremen ist ab Montag Gastgeberin einer virtuellen Ausgabe des Internationalen Korallenriff Symposiums (ICRS). Rund 1200 Forschenden aus 80 Nationen tauschen sich für fünf Tage bei einem Online-Kongress darüber aus, wie die Zerstörung der wertvollen Unterwasser-Ökosysteme aufgehalten werden kann. Nach Angaben der Uni sind 30 Prozent aller Korallenriffe bereits verloren, 40 Prozent sind massiv bedroht.

Eigentlich hätte die alle vier Jahre stattfindende Tagung bereits 2020 mit 3000 Teilnehmenden in Bremen und damit erstmals in Europa abgehalten werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde aus dem Plan jedoch nichts. Nun gibt es eine kleinere virtuelle Ausgabe, im Juli 2022 wollen sich die Forschenden zudem in einer Präsenz-Veranstaltung in der Hansestadt treffen. Begleitend zu beiden Symposien zeigt das Übersee-Museum noch bis zum 10. Juli 2022 die Ausstellung «Korallenriffe - vielfältig. verletzlich. verloren?»

Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler - mindestens 110 Menschen tot

AHRWEILER: Nach der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler in Reinland-Pfalz hat sich die Zahl der Todesopfer bis Sonntagmorgen auf 110 erhöht.

Ebenso wurden 670 Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Toten und Verletzten könnte sich aber weiter erhöhen. In einer Vielzahl der umliegenden Gemeinden gibt es auch weiterhin weder Strom noch Telefonempfang. Ebenso sind weiterhin eine Vielzahl der Straßen im Ahrtal gesperrt.

Gebirgsbach nahe Oberstdorf durch Holzmassen gefährlich angestaut

OBERSTDORF: Der heftige Regen hat in den Allgäuer Alpen nahe Oberstdorf in einem Tal zu einem bedrohlichen Anschwellen eines Baches geführt. Im Stillachtal habe sich durch querliegendes Holz das Wasser gefährlich angestaut, sagte der Kommandant der Oberstdorfer Feuerwehr, Peter Vogler, in der Nacht zum Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Sollte sich diese natürlichen Sperre plötzlich lösen, könne es eine Flutwelle in Richtung Oberstdorf geben.

Die Feuerwehr stelle zum Schutz Betonbarrieren beim Langlaufstadion südlich des Ortskerns von Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) auf. Sie sollen mögliche Wassermassen umleiten. Rund 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz, sagte Vogler. Einige von ihnen befänden sich unmittelbar an der durch die sogenannte Verklausung entstandene Staustelle des Gebirgsbaches Stillach.

Die Feuerwehr versuche, durch Abpumpen von Wasser den Druck zu nehmen. Schweres Gerät wie Bagger könne man aber nicht an der Staustelle einsetzen. Verletzte oder größere Sachschäden habe es zunächst nicht gegeben, sagte der Feuerwehr-Kommandant.