Neues aus dem Ausland am Sonntag

Mindestens 15 Tote bei Schießereien im Norden von Mexiko

REYNOSA: Im Norden von Mexiko sind bei Schießereien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Männer in Geländewagen hätten 14 Menschen in verschiedenen Vierteln der Stadt Reynosa an der Grenze zu den USA erschossen, berichtete die Zeitung «Milenio» am Samstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Eine weitere Person sei bei einem Angriff auf die Polizei getötet worden. Im Norden von Mexiko ringen verschiedene Verbrechersyndikate um die Kontrolle über die lukrativen Schmuggelrouten für Drogen, Waffen und Menschen.

Der mexikanischen Regierung ist es bislang nicht gelungen, das massive Gewaltproblem des lateinamerikanischen Landes in den Griff zu bekommen. Während die Vorgängerregierungen vor allem auf Repression setzten, will der amtierende Präsident Andrés Manuel López Obrador die Kriminalität mit «Umarmungen statt Kugeln» bekämpfen.

Bislang verfängt die Strategie allerdings nicht, die Gewalt hat sogar noch weiter zugenommen. Mexiko registriert derzeit fast 100 Tötungsdelikte pro Tag. Hinzu kommen mehr als 88.000 Menschen, die als verschwunden gelten. Die meisten Taten werden nie aufgeklärt.

Großbrand zerstört Dutzende Häuser - Neun Verletzte

NOWA BIALA: Ein verheerender Brand in einem Dorf im Süden Polens hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Neun Menschen wurden mit Verbrennungen und anderen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, mehr als 30 Gebäude wurden teils oder vollständig zerstört, teilten die Einsatzkräfte nach Angaben der Agentur PAP am Samstagabend mit. Rund 400 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen. Die Ursache des Brandes war noch unbekannt. Nach einem Medienbericht könnte sich Heu entzündet haben. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigte unbürokratische Hilfe für die Betroffenen an. Nowa Biala liegt rund 70 Kilometer südlich von Krakau (Krakow).