Neues aus dem Ausland am Sonntag

Irans Außenminister entschuldigt sich für Kritik am Politsystem

TEHERAN: Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat sich für seine kritischen Bemerkungen gegenüber dem politischen System und insbesondere der Revolutionsgarden (IRGC) entschuldigt. «Ich möchte mich bei allen entschuldigen,» so Sarif auf seiner Instagram-Seite am Sonntag. Vor allen gehe es ihm um den Teil über Ghassem Soleimani, dem ehemaligen Kommandeur der Al-Kuds Brigade der IRGC. Wenn er gewusst hätte, dass seine Aussagen durchsickern würden, hätte er sie nie gesagt. Soleimani war im Januar 2020 durch einen US-Luftangriff in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad getötet worden. Seitdem hat er als Märtyrer einen Legendenstatus im Iran.

Hintergrund von Sarifs Entschuldigung sind Ausschnitte eines Audio-Interviews mit ihm, in dem der Außenminister das politische System, die einflussreichen IRGC und Soleimani kritisiert hatte. Das Audio-Band wurde dann angeblich von «internen Kreisen» gestohlen und Teile davon auch von persischsprachigen Nachrichtensendern im Ausland veröffentlicht. Das Thema beherrscht seit Tagen die Titelseiten der iranischen Zeitungen. Wegen der Parallelen zum Watergate-Skandal in den USA ist im Iran daher auch von «Sarifs Audio-Gate» die Rede. Die Hardliner im Parlament wollen eine Klage gegen Sarif einleiten, da er in dem Interview Soleimani beleidigt habe. Vorher soll er dazu im Parlament Fragen beantworten.

Sarif sagt, er habe kein «klassisches Interview» gegeben, sondern einen «theoretischen Meinungsaustausch» mit der strategischen Abteilung des Präsidialamts. Präsiden Hassan Ruhani sieht in dem Fall eine Strategie der Hardliner, den Druck auf seine Regierung und die Reformer vor den Wahlen im Juni zu ihren Gunsten zu erhöhen. Er beklagte zudem, dass die Hardliner das Audio-Band benutzen wollen, um eine Einigung über die Rettung des Atomabkommens von 2015 zu verhindern.

Großbrand in iranischer Chemiefabrik - Warnung vor Vergiftungsgefahr

TEHERAN: In der Nähe der zentraliranischen Stadt Ghom ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Großbrand in einer Chemiefabrik gekommen. Nach Angaben der örtlichen Behörden versuchten über 100 Feuerwehrleute, den Brand in der Industriezone Schokuhiehe zu löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Wohngenbiete konnte zunächst verhindert werden.

Die Behörden warnten davor, dass Schadstoffe austreten und es zu einer Vergiftungsgefahr kommen könnte. Daher baten die örtlichen Behörden auch die iranischen Revolutionsgarden um Hilfe. Zunächst wurden zwei Schwerverletzte gemeldet. Beide waren Einsatzkräfte der der Feuerwehr, wie die Behörden laut Nachrichtenagentur Tasnim mitteilten. Weitere Details lagen noch nicht vor.

Mindestens sieben Tote nach massivem Feuer im Norden Kabuls

KABUL: Bei einem großen Feuer im Norden der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 14 Menschen seien verletzt worden, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Ein Tanklaster war am späten Samstagabend (Ortszeit) aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer habe dann schnell auf Dutzende weitere Tanklaster und Fahrzeuge übergegriffen, hieß es von der Behörde.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines der Einfahrtskontrollpunkte in die Hauptstadt. Dort sammeln sich am Abend Lastwägen und Tanklaster, da sie erst ab 21.00 Uhr nach Kabul einfahren dürfen.

Bilder in sozialen Medien zeigten massive Rauchwolken. Auf Videos von lokalen Fernsehstationen am Morgen nach dem Brand waren mehrere ausgebrannte Häuser zu sehen. Lokale Bewohner berichteten von mehreren Explosionen. Zwischenzeitlich war aufgrund des Brands auch der Strom in der Hauptstadt ausgefallen.