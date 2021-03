Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.21 | Überblick

Katastrophale Überschwemmungen an Australiens Ostküste

SYDNEY: Tagelanger Starkregen hat im Osten Australiens die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten und die Evakuierung ganzer Ortschaften ausgelöst. Die Behörden stuften am Sonntag die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales als Naturkatastrophe ein und ließen Menschen nachts aus ihren Häusern in Sicherheit bringen. «Leider erleben Teile der Küste im mittleren Norden eine Situation, wie es sie nur einmal in 100 Jahren gibt», sagte die Regierungschefin des bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaats, Gladys Berejiklian, auf einer Pressekonferenz.

Für einen knapp 900 Kilometer langen Streifen entlang der Ostküste gab der Meteorologische Dienst wegen des anhaltenden Starkregens und stürmischer Winde eine Unwetterwarnung aus. Auch das Hinterland im Westen Sydneys war betroffen: Dort schwappten die Wassermassen über einen Damm, der die Wasserversorgung der Millionenmetropole sichert. In der gut 200 Kilometer weiter nördlich gelegenen Gemeinde Mondrook wurde ein ganzes Haus von den Fluten aus seinem Fundament gehoben und weggeschwemmt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Berichte über Todesopfer gab es trotz der dramatischen Lage zunächst nicht. Doch das könnte sich ändern, denn der Blick auf die Wetterprognosen verheißt wenig Gutes - im Gegenteil: Meteorologen fürchten, dass es auch in den kommenden Tagen weiter heftig regnen wird. Da über die Ufer getretene Flüsse auch nach dem Ende des Regens länger brauchen dürften, bis das Hochwasser abgeflossen ist, rechnet der staatliche Katastrophenschutz mit Einsätzen «bis weit nach Ostern». In diesem Jahr fällt der Ostersonntag auf den 4. April.

Europaparlament: CDU-Politiker schließt Bündnis mit Salvini nicht aus

BRÜSSEL: Der CDU-Politiker Daniel Caspary schließt eine Zusammenarbeit mit der rechten Lega aus Italien im Europaparlament nicht grundsätzlich aus. «Wenn die italienische Lega sich künftig eindeutig zu einem klaren proeuropäischen Kurs bekennen sollte, dann könnte man über eine Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion zumindest sprechen», sagte der Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament der «Welt am Sonntag». «Das steht aber derzeit nicht an.»

Hintergrund ist der Bruch zwischen Europäischer Volkspartei, zu der auch CDU/CSU gehören, und der Regierungspartei Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser will nach eigenem Bekunden ein neues Rechtsbündnis mit der Lega von Matteo Salvini und der nationalkonservativen polnischen PiS-Partei. Sollte der Pakt wirklich zustande kommen, könnte die zersplitterte Rechte im Europaparlament der christdemokratischen EVP Konkurrenz machen.

Die EVP stellt derzeit 175 der 705 Abgeordneten. Die Rechtsfraktionen ID, in der die Lega mit der AfD und anderen Partnern sitzt, und EKR, in der die PiS dominiert, hätten zusammen nach jetzigem Stand 137 Mandate - nur etwas weniger als die 145 Sozialdemokraten. Zwischen den Rechtsparteien bestehen aber inhaltlicher Streit und Machtrangeleien, die ein Zusammengehen bisher verhindert haben.

Der polnische PiS-Abgeordnete und frühere Außenminister Witold Waszczykowski sagte der «Welt am Sonntag»: «Nach der Entscheidung der Fidesz, die EVP-Fraktion zu verlassen, haben Gespräche auf höchster Ebene stattgefunden, aber natürlich unterhalten sich auch die Abgeordneten. Wir, die PiS und der Fidesz, haben ein Vertrauensverhältnis.» Der EU-Abgeordnete Kosma Zlotowski (PiS) sagte der Zeitung: «Die Zusammenarbeit mit dem Fidesz als Teil einer gemeinsamen Fraktion wäre für beide Seiten sicherlich von Vorteil.»