Neues aus dem Ausland am Sonntag

Ein Toter bei Grubenunglück im Kussbass

MOSKAU: Bei einem Schachteinsturz im Kohlebergwerk «Jubilejnaja» im Kusbass-Becken in Russland in der sibirischen Oblast Kemerowo ist ein Bergmann ums Leben gekommen.

Von den insgesamt 98 Bergleuten, die zum Zeitpunkt des Unglücks am frühen Sonntagmorgen unter Tage waren, seien 92 in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf die Behörden. Fünf Arbeiter seien im Bergwerk geblieben, um beim Abstützen und Aufräumen zu helfen. Bei der Aktion in der Mine in der Nähe der Stadt Nowokusnezk seien auch Einheiten des Zivilschutzes zum Einsatz gekommen.

Piraten-Überfall auf Frachter - Besatzungsmitglieder wieder

ISTANBUL: Drei Wochen nach dem Überfall auf ein Containerschiff im Golf von Guinea sind 15 von Piraten entführte türkische Besatzungsmitglieder wieder in der Türkei. Außenminister Mevlüt Cavusoglu nahm sie am frühen Sonntagmorgen am Flughafen Istanbul in Empfang, wie Aufnahmen zeigten. Die 15 Seeleute waren am Freitag freigelassen worden.

Der Überfall hatte sich am 23. Januar etwa 180 Seemeilen vor der Küste Nigerias ereignet. Dabei war ein aserbaidschanisches Besatzungsmitglied getötet worden. Die Piraten hatten das Schiff namens «Mozart» nach dem Überfall wieder verlassen. Drei Besatzungsmitglieder waren zurückgeblieben und hatten den Frachter in einen Hafen des zentralafrikanischen Staates Gabun gesteuert. Das Schiff fährt unter liberianischer Flagge und war von der nigerianischen Hauptstadt Lagos nach Kapstadt in Südafrika unterwegs.

Die Piraten hatten nach Angaben der Schiffsgesellschaft fünf Tage nach dem Überfall Kontakt aufgenommen. Ob Lösegeld gezahlt wurde, war zunächst unklar.

Anwohner-Protest: «Valentinskarte» auf Londoner Brücke projiziert

LONDON: Aus Protest gegen einen Stillstand bei Reparaturarbeiten der Hammersmith Bridge haben Anwohner die Brücke in London zum Valentinstag rot angeleuchtet. Die 133 Jahre alte Themse-Querung im Westen der britischen Hauptstadt ist seit einem halben Jahr auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

«Gebrochene Herzen. Gebrochene Versprechen. Zerbrochene Leben. Kaputte Brücke» (Broken Hearts. Broken Promises. Broken Lives. Broken Bridge), lautete die auf die Brücke projizierte Botschaft. Die Initiative Hammersmith Bridge SOS teilte mit, es handele sich um «die größte Valentinskarte des Vereinigten Königreichs» und richte sich unter anderem an Bürgermeister Sadiq Khan und Premierminister Boris Johnson.

Die Vorsitzende der Bürgerinitiative, Helen Pennant-Rea, sagte, es sei eine «große Schande», dass es keinen Fortschritt gebe. Es müsse dringend ein vorübergehender Fußgängerüberweg geschaffen werden. Die Reparaturkosten werden auf mehrere Dutzend Millionen Euro geschätzt.

Für Fahrzeuge ist die Brücke bereits seit April 2019 gesperrt. Damals waren Risse in den Sockeln bemerkt worden. Als die Schäden im Sommer 2020 wegen einer Hitzewelle größer wurden, legten die Behörden den Übergang komplett still.

Kosovo wählt neues Parlament

PRISTINA: Im Kosovo hat am Sonntag (07.00 Uhr MEZ) die Parlamentswahl begonnen. Rund 1,8 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der vorgezogene Urnengang wurde erforderlich, weil die letzte Regierung nach einem Urteil des Verfassungsgerichts durch eine nicht rechtmäßige Wahl im Parlament zustande gekommen war.

Meinungsumfragen sehen die linke Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) klar in Führung. Ihren Vorsitzenden Albin Kurti hat allerdings die Wahlkommission von der Kandidatenliste gestrichen. Ein Gericht hatte ihn 2018 wegen einer Tränengasattacke im Parlament zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Kurti war bereits von Februar bis Juni 2020 Ministerpräsident. Nach dem Ausscheren des Koalitionspartners, der konservativen Demokratische Liga des Kosovos (LDK), verlor er das Amt an den LDK-Politiker Avdullah Hoti. Im Falle eines Wahlsiegs der Vetevendosje will Kurti erneut Regierungschef werden. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr. Mit Teilergebnissen wird am späten Abend gerechnet.

Geflohene Taekwondo-Kämpferin träumt von Olympia-Gold in Tokio

BERLIN: Die aus dem Iran nach Deutschland geflohene Taekwondo-Kämpferin Kimia Alisadeh träumt von einer Olympischen Goldmedaille für Deutschland. «Olympisches Gold ist das Ziel aller Athleten, und ich gebe mein Bestes, dieses Ziel zu erreichen», sagte die 22-Jährige der «Welt am Sonntag». Ihr Nah-Ziel sei es, 2021 «bei den Sommerspielen in Tokio teilnehmen zu können und dort ein gutes Ergebnis zu erreichen.» Derzeit tritt sie unter der weißen Flagge des Flüchtlingsteams des Internationalen Olympischen Komitees an.

«Ich habe Interesse daran, sehr bald für Deutschland zu kämpfen», sagte Alisadeh, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro als erste und bisher einzige iranische Sportlerin mit Bronze eine Olympia-Medaille gewann. Sie war Ende 2019 aus dem Iran nach Deutschland geflohen und lebt mittlerweile in Aschaffenburg. Sie und ihr Mann haben inzwischen in Deutschland Asyl bekommen. Nach mehreren Verletzungen und einer Wettkampfpause wegen der Corona-Pandemie hofft Alisadeh, bald wieder kämpfen zu können.

Eine Rückkehr in den Iran ist für sie ausgeschlossen. Um ihre Familie zu schützen, die nach wie vor dort lebt, will sich die Athletin nicht politisch äußern. Die Hinrichtungen von Sportlern im Iran in den vergangenen Monaten verurteilte sie aber. «Indem sie unschuldige Athleten hinrichten, die sich nur Freiheit und Wohlstand wünschten, haben sie der ganzen Welt gezeigt, wer sie wirklich sind», sagte sie. Der Iran hatte im September 2020 den Ringer Navid Afkari hingerichtet und war dafür international scharf kritisiert worden. Vor wenigen Wochen war erneut ein Ringer in dem Land hingerichtet worden.

Biden: Ende eines traurigen Kapitels der US-Geschichte

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat den Freispruch im Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vorgänger Donald Trump als «Ende eines traurigen Kapitels» amerikanischer Geschichte bewertet. «Auch wenn die letzte Abstimmung nicht zu einer Verurteilung geführt hat, ist das Wesentliche der Anschuldigung unbestritten», heißt es in einer am späten Samstagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus verbreiteten Erklärung Bidens. 57 Senatoren hätten Ex-Präsident Trump für schuldig befunden, «die tödliche Revolte gegen unsere Demokratie angestachelt» zu haben.

In einem kurzen Rückblick auf die von Trump in Frage gestellte Präsidentschaftswahl sowie die darauf folgenden Ereignisse, die schließlich am 6. Januar zur Erstürmung des Kapitols mit fünf Todesopfern geführt hatten, sprach Biden von «einem traurigen Kapitel unserer Geschichte». Dieses habe gezeigt, dass Demokratie zerbrechlich sei und stets verteidigt werden müsse.

Nunmehr müsse dieser Konflikt beendet und die Seele der Nation geheilt werden. «Dies ist die Aufgabe, die vor uns steht, die wir gemeinsam angehen müssen», mahnte Biden. «Als Vereinigte Staaten von Amerika», schloss Biden, wobei das Wort «Vereinigte» unterstrichen war.

Der US-Senat hatte Trump im Amtsenthebungsverfahren vom Vorwurf der «Anstiftung zum Aufruhr» freigesprochen. Eine Mehrheit von 57 Senatoren stimmte am Samstag zwar für eine Verurteilung des Republikaners, sie verfehlten damit aber die für eine Verurteilung im Senat nötige Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen. 50 Demokraten und sieben Republikaner stimmten für eine Verurteilung Trumps.

Vize-Sprecher des Weißen Hauses tritt nach Streit mit Journalistin ab

WASHINGTON: Nach Vorwürfen der Einschüchterung einer Journalistin ist ein stellvertretender Sprecher des Weißen Hauses zurückgetreten. Die Regierung bemühe sich, den von Präsident Joe Biden vorgegebenen Standard zu erfüllen, alle Menschen mit Würde, Respekt und zivilem Umgangston zu behandeln, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki am Samstag (Ortszeit). Der Rücktritt von T.J. Ducklo sei in Absprache mit Bidens Stabschef Ron Klain erfolgt. Am Freitag hatte das Weiße Haus den Sprecher nur für eine Woche ohne Bezahlung suspendiert - und wurde dafür heftig kritisiert.

Nach Berichten hatte Ducklo einer Reporterin der Website «Politico» gedroht, sie zu «vernichten» und ihre Reputation zu zerstören. Die Journalistin hatte Fragen zu Ducklos Beziehung zu einer Reporterin der Website «Axios» gestellt.

Psaki hatte sich bei einer Pressekonferenz am Freitag wegen der Angelegenheit viele kritische Fragen gefallen lassen müssen. Reporter hatten sie an Bidens Ankündigung von seinem Amtsantritt erinnert, jeden auf der Stelle zu feuern, der respektlos mit anderen umgehe.