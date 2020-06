Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ex-US-General Hodges: Entscheidung zu Truppenabzug ist ein Fehler

BERLIN: Der frühere Befehlshaber der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, hat die angeblichen Pläne der US-Regierung unter Präsident Donald Trump für eine Truppenreduzierung in Deutschland scharf kritisiert. Hodges sagte dem «Spiegel», die Entscheidung von Trumps Kernteam sei ein «kolossaler Fehler» und ein «rein politisches Manöver». Das Magazin zitiert ihn weiter mit den Worten: «Die Entscheidung illustriert, dass der Präsident nicht verstanden hat, wie essenziell die in Deutschland stationierten US-Truppen für die Sicherheit Amerikas sind.»

US-Präsident Donald Trump plant nach Medienberichten einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland. So hatte das «Wall Street Journal» unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter berichtet, Trump habe das Pentagon angewiesen, die US-Truppenpräsenz in Deutschland von derzeit 34 500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Außerdem solle eine Obergrenze von 25 000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten.

Amerikanische und deutsche Militärs zeigten sich laut «Spiegel» verwundert über die Obergrenze, da man sich damit selbst in seinen Möglichkeiten limitiere. Laut Hodges, so das Magazin, hat Trump gemeinsam mit dem früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, in den USA und Europa Porzellan zerschlagen. «Der Kongress wurde nicht eingeweiht, die US-Kommandeure in Europa waren ahnungslos, mit Deutschland oder der Nato hat niemand gesprochen», sagte er. Ein solches Vorgehen, so der General, gefährde den Zusammenhalt innerhalb des Bündnisses.

Biden: USA brauchen einen Präsidenten, der keinen Hass schürt

«Kein Präsident macht alles richtig. Aber das Land braucht eine Führungsperson, die nicht Angst und Spaltung vorantreibt. Eine Führungsperson, die sich darum bemühen wird, die Wunden des Rassismus zu heilen, die unser Land lange gequält haben, anstatt die Flammen des Hasses zu schüren.»

(Das schrieb der der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, in einem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Gastbeitrag in der «Los Angeles Times» über Präsident Donald Trump und den Kampf gegen Rassismus in den USA.)

Beachvolleyballerin Kozuch: Lange Zeit Angstzustände gehabt

BERLIN : Beachvolleyball-Profispielerin Margareta Kozuch hatte jahrelang mit Alpträumen und Angstzuständen zu kämpfen. «Sie hatten damit zu tun, in eine ausweglose Situation zu geraten in Bezug auf unheilbare Krankheiten», sagte die 33-Jährige im Interview der «Bild am Sonntag». «Ich wurde in den Träumen von Ärzten verfolgt, sollte immer ins Krankenhaus gebracht und operiert werden. An der Stelle wachte ich dann immer auf.»

Sie habe es aber geschafft, damit umzugehen und das Negative zu überwinden. «Durch die Arbeit an mir selber habe ich Heilung erfahren. Ich durfte mich viel mit mir selbst auseinandersetzen, habe mich viel mit meinem Körper beschäftigt, nicht nur wegen des Sports», sagte die Spielpartnerin von Olympiasiegerin Laura Ludwig. «Der Sport hat mich gefordert, mir aber auch viel geholfen. Das füllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit aus. Ich weiß jetzt, dass noch viel zu erfahren und zu erleben ist. Ich wünsche jedem in diesen sonderbaren Zeiten einen tiefen Zustand des Vertrauens und Mutes.» Die ehemalige Hallen-Spielerin Kozuch schlägt seit vergangenem Jahr an der Seite von Ludwig auf.

Chinas Außenhandel im Mai um 9,3 Prozent eingebrochen

PEKING: Der chinesische Außenhandel ist im Mai um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Die Exporte gingen in US-Dollar berechnet um 3,3 Prozent zurück, während die Importe sogar um 16,7 Prozent absackten, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking berichtete. Die Ausfuhren entwickelten sich trotz der schlechten weltweiten Nachfrage durch die Corona-Krise gleichwohl besser als erwartet, während die Einfuhren schlechter als von Experten vorhergesagt ausfielen.

Die Aussichten für den Export sind aber weiter schlecht. Andere Konjunkturbarometer haben vergangene Woche bereits darauf hingedeutet, dass die Exportaufträge im Mai rückläufig sind. Die Ausfuhren hatten sich im April noch mit einem Plus von 3,5 Prozent überraschend gut entwickelt. Aber die Importe waren im April auch schon um 14,2 Prozent gefallen.

Der Handel mit den USA ging insgesamt um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Die beiden größten Volkswirtschaft liegen seit zwei Jahren in einem Handelskrieg mit gegenseitig verhängten Sonderzöllen. Die chinesischen Exporte in die USA brachen im Mai um 14,3 Prozent ein, während die Importe aus den USA um 7,6 Prozent zurückgingen.