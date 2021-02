Neues aus dem Ausland am Sonntag

34-Jähriger in russischer Polizeiwache erschossen - Zwei Festnahmen

MACHATSCHKALA: In einer Polizeiwache im Nordkaukasus sollen zwei Angehörige der russischen Nationalgarde einen 34-jährigen Mann erschossen haben. Die beiden Verdächtigen seien in der Stadt Machatschkala wegen Mordes festgenommen worden, teilte das Ermittlungskomitee der russischen Teilrepublik Dagestan am Sonntag mit. Der Mann soll am Samstagabend in einem Dienstzimmer getötet worden sein und zahlreiche Schusswunden aufgewiesen haben. Die Verdächtigen gehören einer Sonderheit des Innenministeriums an.

Hunderte Menschen demonstrierten vor der Dienststelle gegen Willkür, Gewalt und Verbrechen der Polizei. Nach Angaben des Innenministeriums waren 140 Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Lage zu kontrollieren. Hintergrund des Verbrechens sei ein Streit um ein Grundstück gewesen, hieß es. Bei dem Getöteten soll es sich um den früheren Bürgermeister eines Dorfes gehandelt haben.

Marine setzt Boot mit Drogen im Millionenwert fest

AHOME: Mexikos Marine hat im Bundesstaat Sinaloa, Heimat des gleichnamigen Kartells von Ex-Chef Joaquín «El Chapo» Guzmán, 2,5 Tonnen Methamphetamin und 100.000 Fentanyl-Pillen beschlagnahmt. Dies geht aus einer Mitteilung der mexikanischen Staatsanwaltschaft am Samstag (Ortszeit) hervor. Demnach wurden zwei Personen festgenommen. Der Verkaufswert lag laut dem Fernsehsender «Televisa» bei mehr als 90 Millionen Dollar (ca. 75 Millionen Euro).

Die Drogen wurden bei einer Patrouille auf einem Boot entdeckt, das ohne Lichter navigierte. Der Schmuggel von Fentanyl, einem synthetischen Opioid, das 50-mal stärker ist als Heroin, ist derzeit ein besonders großes Geschäft.