Neues aus dem Ausland am Sonntag

Kramp-Karrenbauer erwartet türkischen Amtskollegen in Berlin

BERLIN: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen der Türkei und Griechenland vor einem Besuch ihres Amtskollegen Hulusi Akar aus Ankara begrüßt. Der türkische Politiker werde am Dienstag zu einem Arbeitsgespräch in Berlin erwartet, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur weiter. «Ich hoffe, dass alle Seiten die Chance zum Dialog zur Lösung der strittigen Fragen im östlichen Mittelmeer nutzen», erklärte Kramp-Karrenbauer mit Blick auf das Treffen.

Die Türkei sei ein wichtiger und geschätzter Nato-Partner, sagte die CDU-Politikerin. «Bei dem Gespräch wollen wir unsere Positionen zu gemeinsamen Themen austauschen», so Kramp-Karrenbauer. Die Verteidigungsministerin hatte bereits vor einigen Tagen Gespräche mit ihren zyprischen und griechischen Amtskollegen geführt. Im östlichen Mittelmeer kommt es zu Spannungen, nachdem die Türkei Ansprüche auf mögliche Bodenschätze erhebt.

Im Verhältnis zwischen Deutschland und der türkischen Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit gegeben. So kam es zuletzt im November vergangenen Jahres zu Verstimmungen.

Kramp-Karrenbauer hatte die Kontrolle eines türkischen Frachtschiffes durch die Bundeswehr im Rahmen der EU-Mission gegen Waffenschmuggel nach Libyen verteidigt. «Sie haben das getan, was im Rahmen des europäischen Mandates «Irini» von ihnen verlangt wird», sagte sie. Akar betonte dagegen, dass sein Land die Aktion für rechtswidrig halte. Der Streit hatte sich an einem Einsatz der Mission «Irini» entzündet, die Waffenlieferungen in das Bürgerkriegsland Libyen unterbinden soll.

Erste Festnahmen bei Protesten für Kremlkritiker Nawalny

WLADIWOSTOK: Bei neuen Protesten für eine Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny hat es im äußersten Osten Russlands erste Festnahmen gegeben. Bürgerrechtlern zufolge kamen am Sonntag zunächst knapp 100 Menschen in Polizeigewahrsam. Dem Portal Owd-Info zufolge wurden allein in Wladiwostok am Pazifik knapp 60 Demonstranten von Polizisten abgeführt. Videos zeigten, wie sie bei frostigem Wetter zu kleinen Stadtbussen gebracht wurden. Zu sehen war zudem, wie zumeist junge Menschen auf der zugefroren Amurbucht tanzen und «Putin ist ein Dieb» und «Freiheit für Russland» riefen.

Nawalnys Unterstützer haben das zweite Wochenende infolge landesweit zu Protesten aufgerufen. Aktionen waren demnach in rund 100 Städten geplant. Zuerst begannen sie wegen der Zeitverschiebung im äußersten Osten des Landes. Wladiwostok liegt gut acht Flugstunden von der Hauptstadt Moskau entfernt. Dort sollten Kundgebungen am Mittag (10.00 Uhr MEZ) beginnen. Mehrere Stationen der U-Bahn sollten am Sonntag wegen der Proteste geschlossen bleiben.

Bereits am Samstag vergangener Woche waren Hunderttausende Menschen in mehr als 100 Städten für Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin auf die Straße gegangen. Der Oppositionelle war vor zwei Wochen direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland verhaftet worden, wo er sich fünf Monate lang von einem Giftanschlag erholt hatte. Der 44-Jährige macht Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB für das Verbrechen verantwortlich. Putin und der FSB weisen das zurück.

Afghanische Medienorganisation: «Meinungsfreiheit ist direkt bedroht»

KABUL: Die afghanische Regierung ist nach Einschätzung einer Medienorganisation nicht in der Lage, Journalisten vor Mordanschlägen zu schützen. «Am meisten sind Direktoren von Medienunternehmen, Kriegsberichterstatter und investigative Journalisten bedroht», sagt Mudschib Chalwatgar, Chef der Organisation Nai in Kabul.

Die Folge sei oft Selbstzensur. «Die Meinungsfreiheit ist direkt bedroht», sagte Chalwatgar. «Die Lage der Journalisten ist nicht gut. Eine große Angst macht ihnen zu schaffen. Leider haben eine Reihe von Journalisten das Land verlassen», fügt der Leiter der Organisation hinzu. Journalisten seien neutrale Personen und keine Seite des Konflikts habe das Recht, sie zu töten, sagt Chalwatgar.

Im Afghanistankonflikt wurden 2020 der Organisation Nai zufolge elf Medienschaffende getötet und sechzehn bei Angriffen verwundet. Auch zahlreiche Einschüchterungsversuche, Entführungen und Gewalt gegen Journalisten beklagen die Journalistenvertreter. Eine Welle gezielter Mordanschläge erschüttert Afghanistan und die Hauptstadt Kabul. Die meisten Täter bleiben im Verborgenen.

Mindestens zehn Tote bei schwerem Busunglück

HAVANNA: Bei einem schweren Busunglück in Kuba sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 25 weitere Passagiere wurden verletzt, als der Fahrer nahe der Ortschaft Guiñes in der Provinz Mayabeque die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und der Bus sich überschlug, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Drei der Verletzten befanden sich demnach in einem kritischen Zustand. «Wir bedauern den Verlust wertvoller Menschenleben. Unser Beileid gilt den Angehörigen und Freunden», schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf Twitter.

In dem vom Bildungsministerium gecharterten Bus saßen Lehrer auf der Fahrt von Havanna in die Provinz Granma. Die Pädagogen kehrten in ihre Heimatregion zurück, weil ihre Unterkünfte in der Hauptstadt vorübergehend als Quarantäne-Stationen für Corona-Verdachtsfälle dienen sollen, wie die Behörden mitteilen.

Anklage gegen zwei «Proud Boys»-Mitglieder wegen Angriff aufs Kapitol

WASHINGTON: Zwei Mitglieder der rechtsradikalen Gruppe «Proud Boys» sind im Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols vor einem Bundesgericht in Washington angeklagt worden. Das US-Justizministerium teilte am Freitagabend (Ortszeit) mit, den 31 und 43 Jahre alten Männern werde unter anderem Verschwörung und das illegale Eindringen in besonders geschützte Gebäude vorgeworfen. Die beiden Beschuldigten aus dem Bundesstaat New York seien nach entsprechenden Strafanzeigen bereits am 12. beziehungsweise 15. Januar festgenommen worden.

Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar das Kapitol gestürmt. Trump wird vorgeworfen, den Mob zuvor bei einer Kundgebung aufgestachelt zu haben. Der Anführer der «Proud Boys», Henry «Enrique» Tarrio, war noch vor der Kundgebung von einem Gericht angewiesen worden, Washington zu verlassen. Die Polizei hatte ihn nach seiner Ankunft in der US-Hauptstadt festgenommen, weil ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung bei einer früheren Demonstration von Trump-Anhängern gegen ihn vorlag. Er muss Washington bis zu seinem nächsten Gerichtstermin am 8. Juni fernbleiben.

Die «Washington Post» hatte am vergangenen Mittwoch unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, Tarrio habe nach einer Betrugsanklage gegen ihn aus dem Jahr 2012 mit der Polizei kooperiert. Die damalige Staatsanwältin habe 2014 vor Gericht angegeben, dass Tarrios Bereitschaft zur Zusammenarbeit zur Strafverfolgung von 13 weiteren Verdächtigen beigetragen und bei Ermittlungen im Drogenmilieu geholfen habe.