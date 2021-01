Neues aus dem Ausland am Sonntag

Experten entschärfen Fliegerbombe im norditalienischen Bozen

ROM: In der Stadt Bozen im norditalienischen Südtirol haben am Sonntag mehrere Tausend Menschen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Häuser verlassen müssen. Das Gebiet wurde am Vormittag evakuiert. Kurz vor 11 Uhr meldete die Feuerwehr dann, die Sprengstoffexperten des Militärs hätten die Bombe entschärft. Mehr als 4500 Menschen waren nach Angaben der Stadt Bozen von der Evakuierung betroffen. Die Stadt richtete eine eigene Anlaufstelle für Menschen ein, die sich derzeit eigentlich in häuslicher Quarantäne befinden.

Die Bombe war in der Nähe des Bahnhofs bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Zugverkehr musste für die Zeit des Einsatzes unterbrochen werden. Die Brennerautobahn, eine wichtige Verkehrsader zwischen Italien und Österreich, blieb jedoch offen. Bozen war im Zweiten Weltkrieg das Ziel vieler Luftangriffe. Besonders in der Altstadt waren damals große Schäden entstanden.

«Danke Freunde!» - Nawalny begeistert von deutschen Gastgebern

BERLIN/MOSKAU: Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat sich während seiner Erholung in Deutschland von einem Giftanschlag von einigen Vorurteilen über seine Gastgeber verabschiedet. «In all den fünf Monaten, die ich hier war, hat mich überrascht, wie sehr die Deutschen nicht den stereotypen Vorstellungen über sie entsprechen. Also, dass sie nicht lachen, keine Freundschaften eingehen (...), sondern Befehle geben und erfüllen wollen», schrieb Nawalny vor seiner Abreise aus Berlin bei Instagram. «Das ist gar nicht so. Sie sind wirklich die nettesten Menschen mit einem ausgezeichneten Sinn für Humor, und sie versuchen, immer zu helfen.»

Die Maschine mit Nawalny an Bord sollte am Sonntagnachmittag vom Berliner Flughafen BER starten und am frühen Abend in Moskau landen. Trotzdem, meinte er, gebe es zwei zutreffende Stereotype: «Die Deutschen verspäten sich nicht (das hat mich begeistert, weil ich es auch nicht mag, wenn jemand zu spät kommt). Und die Deutschen lieben es tatsächlich, sich Regeln für alle Lebenslagen auszudenken und sie danach auch einzuhalten (das irritiert zuerst, aber dann verstehst du, dass sie genau deshalb so gut leben).»

Er habe sogar Deutsch lernen wollen, schrieb Nawalny. «Die Sprache der Philosophen und Poeten ist mir nicht gegeben», räumte er aber ein. «Ich werde google translate benutzen. Aber das Wichtigste, das ich sagen will, kann ich selbst schreiben: Danke Freunde!» Nawalny erinnerte an die Ärzte und Krankenschwestern in der Berliner Charité sowie an die Physiotherapeuten, die ihn nach der Landung aus Russland mit einem Rettungsflugzeug behandelten.

Er habe breiten Kontakt gehabt zu Menschen in Deutschland - zu «sehr vielen Polizisten», zu Politikern, Juristen, Staatsanwälten und Journalisten - und einmal auch zur Kanzlerin. Angela Merkel (CDU) hatte den Kremlgegner in der Klinik in Berlin besucht. Er habe auch Lehrer, Verkäuferinnen und Nachbarn zum Trinken getroffen. «Ich kann allen nur einen großen Dank sagen.»

Europäischer Schutzschirm für Iran-Geschäfte weitgehend wirkungslos

BERLIN: Die von Deutschland, Frankreich und Großbritannien gegründete Gesellschaft zum Schutz des Handels mit dem Iran gegen US-Sanktionen ist weitgehend wirkungslos geblieben. Seit der Gründung vor zwei Jahren wurde nur eine einzige Transaktion über sie abgewickelt, um die Ausfuhr medizinischer Güter in den Iran zu ermöglichen. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Zweckgesellschaft Instex war im Januar 2019 nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe gegründet worden. Über sie kann seitdem der Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abgewickelt werden, wenn sich private Banken wegen drohender US-Strafen dazu nicht mehr bereiterklären. Instex fungiert also quasi als Schutzschirm für den Handel zwischen Europa und dem Iran. Dem von schiitischen Geistlichen beherrschten Staat wurden im Atomabkommen wirtschaftliche Vorteile im Gegenzug für den Verzicht einer militärischen Nutzung seines Nuklearprogramms geboten.

Der Erfolg blieb aber aus. Erst 14 Monate nach Gründung von Instex erfolgte im März 2020 die erste und bis heute einzige Transaktion über die Gesellschaft. Staatssekretärin Antje Leendertse macht in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage den Iran dafür verantwortlich. «Zahlreiche europäische Unternehmen haben gegenüber Instex ihr Interesse an einer Abwicklung von Geschäften bekundet und sind in Vertragsverhandlungen mit dem Unternehmen eingetreten» schreibt sie. «Das Zustandekommen einer erfolgreichen Transaktion ist von vielen, oftmals hochkomplexen Faktoren und insbesondere auch von der Kooperationsbereitschaft der iranischen Seite abhängig, die bisher keinen weiteren Geschäften zugestimmt hat.»

Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour warf der Bundesregierung vor, die Rettung des Atomabkommens nur halbherzig betrieben zu haben. «Um (US-Präsident Donald) Trumps Sabotage des Atomabkommens zu verhindern, hätte die Bundesregierung im europäischen Chor früher, entschiedener und substanzieller agieren müssen», sagt er. «Nun wird die Rettung des Abkommens gegen das Oberwasser der Hardliner in Teheran auch zusammen mit dem neuen US-Präsidenten ganz schwer.»