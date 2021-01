Neues aus dem Ausland am Sonntag

Niederländische Justiz über «Pädo-Jäger» besorgt

ARNHEIM: Die niederländische Justiz ist besorgt über die Zunahme von Gruppen, die Jagd auf angebliche Pädophile machen. Die Vorfälle von Misshandlungen nähmen zu, sagte Polizeisprecher Simen Klok der Deutschen Presseagentur in Arnheim. Im vergangenen Jahr waren innerhalb von drei Monaten etwa 250 Fälle von Gewalt oder Erpressungen registriert worden. Auch in diesem Jahr wurden bereits mehrere Fälle registriert. Die Polizei schätzt, dass die Dunkelziffer groß ist. Viele Opfer würden aus Scham oder Angst schweigen.

Zuletzt waren drei Fälle bekannt geworden, bei denen die Polizei an verschiedenen Orten vorwiegend jugendliche Täter wegen Misshandlung festgenommen hatte. Sie hatten den Angaben zufolge Männer über einen Internet-Chat zu einem Treffpunkt gelockt, wo sie angeblich eine Verabredung mit einem minderjährigen Mädchen hatten. Dort waren die Männer misshandelt worden. Im vergangenen Jahr war bei einem ähnlichen Fall ein 73-jähriger Mann getötet worden.

Die sogenannten Pädo-Jäger wollen angebliche Pädophile entlarven und an den Pranger zu stellen. Polizei und Staatsanwaltschaft warnen die Gruppen davor, das Recht in eigene Hände zu nehmen. «Sie machen sich strafbar», sagte der Sprecher. Die Verfolgung von Kindesmissbrauch sei Sache der Polizei. Sexuelle Gefühle für Kinder sind nicht strafbar. Verboten ist es erst, wenn sich ein Erwachsener an einem Kind vergreift.

Unicef verurteilt Anschlag in Kamerun mit 15 getöteten Zivilisten

JAUNDE/NEW YORK: Bei einem Selbstmordanschlag im Norden Kameruns sind nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef mindestens 15 Zivilisten getötet worden, unter ihnen fünf Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren. Sechs weitere Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren seien bei der in der Stadt Mozogo am Freitag verübten Tat schwer verletzt worden, teilte das Kinderhilfswerk am späten Samstagabend mit. «Ich verurteile diese grausame Tat und fordere die sofortige Einstellung der Angriffe auf Kinder, ihre Familien und Gemeinden», sagte Unicef-Direktorin Henrietta Fore.

Kamerun wird von Unruhen und Angriffen auf die Zivilbevölkerung erschüttert, seit seine beiden größten englischsprachigen Regionen Ende 2016 bekanntgegeben hatten, dass sie sich abspalten und ein neues Land namens Ambazonia gründen wollen. Englischsprachige in Kamerun beklagen sich seit langem, dass sie wie Bürger zweiter Klasse behandelt würden und in dem hauptsächlich französischsprachigen Kamerun weniger staatliche Mittel erhielten. Immer wieder kommt es zu Protesten, gegen die Sicherheitskräfte zum Teil mit Gewalt vorgehen. Zudem verüben Separatisten immer wieder Angriffe.

Fore sagte, es gebe keine Rechtfertigung dafür, Kinder zum Ziel von Angriffen zu machen oder sie für Angriffe einzusetzen. Sie sei sehr besorgt über die zunehmende Zahl von Angriffen auf Zivilisten in den Regionen Hoher Norden, Nordwest und Südwest. Der Anstieg der Gewalt habe die humanitäre Krise verschärft, schätzungsweise 3,2 Millionen Kinder seien in dem Land in Not. «Die Bedingungen für gefährdete Kinder und Familien haben sich durch Massenschließungen von Schulen, den Ausbruch von Krankheiten und die sozioökonomischen Folgen der Covid-19-Pandemie verschlimmert.» Zusätzliche Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sei dringend erforderlich.

Kamerun war vor dem Ersten Weltkrieg eine deutsche Kolonie. Nach der deutschen Niederlage teilten sich die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien das Land untereinander auf.

Trump soll nach Wahl in weiterem Fall in Georgia Druck ausgeübt haben

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump soll einem Medienbericht zufolge in einem weiteren Fall versucht haben, Einfluss auf das Ergebnis der Präsidentenwahl im Bundesstaat Georgia zu nehmen. Die «Washington Post» berichtete am Samstag, Trump habe den Chefermittler des für die Wahlen zuständigen Staatssekretärs Brad Raffensperger am 23. Dezember in einem Telefonat aufgefordert, Wahlbetrug zu «finden». Trump habe ihm in Aussicht gestellt, ein «Nationalheld» zu werden.

Raffensperger bestätigte der Zeitung das Telefonat, sagte aber, er kenne die spezifischen Aussagen Trumps nicht. Er halte es aber für problematisch, dass ein gewählter Politiker sich in eine Untersuchung über Wahlbetrug einschalte. Der Republikaner Trump hatte die Wahl am 3. November gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Trump behauptete danach ohne Belege, er sei durch massiven Wahlbetrug in Georgia und anderen Bundesstaaten um den Sieg gebracht worden.

Trump hatte auch Druck auf Raffensperger ausgeübt, um Bidens knappen Sieg in Georgia bei der Präsidentenwahl nachträglich zu kippen. In einem Telefonat am 2. Januar forderte Trump den Staatssekretär - der ebenfalls ein Republikaner ist - unverblümt auf, das Ergebnis «nachzuberechnen». Trump sagte laut dem von zahlreichen US-Medien veröffentlichten Mitschnitt des Gesprächs: «Ich will nur 11.780 Stimmen finden (...), weil wir den Bundesstaat gewonnen haben.» Biden lag nach zwei Neuauszählungen 11.779 Stimmen vor Trump.

Der Kongress hatte das Wahlergebnis in der Nacht zu Donnerstag zertifiziert und Bidens Sieg offiziell gemacht. Davor hatten am Mittwoch wütende Anhänger Trumps das Kapitol erstürmt, in dem die Abgeordneten und Senatoren tagten. Kritiker werfen Trump vor, den Mob bei einer vorhergehenden Kundgebung angestachelt zu haben.