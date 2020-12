Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.20 | Aktualisiert um: 16:30 | Überblick

Der Ursprung der Wiederbelebungspuppe «Rescue Annie»

LIVERPOOL/PARIS: Sie hat zahlreichen Menschen das Leben gerettet und wird in aller Welt geküsst: Britische Medizinerinnen haben nun zusammengefasst, was man über die Entstehungsgeschichte der «Rescue Annie» weiß, die in Erste-Hilfe-Kursen als Übungsobjekt für die Wiederbelebung dient. Im 19. Jahrhundert sei ein junges Mädchen tot aus der Seine in Paris geborgen und von einem Pathologen obduziert worden, schreiben Stephanie Loke und Sarah McKernon in der Weihnachtsausgabe des «British Medical Journal». Wie es ums Leben kam, sei weiterhin ungeklärt. Weil der Pathologe so von der Schönheit des Mädchens in Bann gezogen gewesen sei, habe er eine Totenmaske nach dem Abbild ihres Gesichtes angefertigt - zu jener Zeit eine recht gängige Praxis. In den folgenden Jahren sollen etliche Kopien dieser Maske in Paris verkauft worden sein.

Als die Medizin in den 1950er Jahren die Technik der Wiederbelebung mittels Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage entwickelte, sollen Studierende die Technik dem Artikel zufolge zunächst an sich gegenseitig geübt haben - was jedoch das Risiko von Verletzungen mit sich brachte. Der norwegische Puppenmacher Åsmund Laerdal sei daher mit der Entwicklung einer Puppe beauftragt worden, die zum Üben dienen sollte, schreiben die Autorinnen. Laerdal erinnerte sich demzufolge an eine Maske im Haus seiner Großeltern - und formte das Gesicht der «Rescue Annie» nach diesem Vorbild. Im Englischen wird die Puppe auch «Resusci Annie», in Deutschland «Resusci Anne» genannt.

«Cooler Auftakt»: Snowboarderinnen jubeln über starken Saisonstart

CORTINA D'AMPEZZO: Die deutschen Snowboarderinnen zeigen gleich zum Auftakt der Saison ihre Klasse. Mit den Plätze zwei, drei und vier setzten sie Maßstäbe. Nur eine war diesmal nicht zu schlagen.

Die deutschen Snowboarderinnen haben gleich zum Auftakt ihrer Weltcup-Saison ihre Klasse unter Beweis gestellt. Selina Jörg, Ramona Hofmeister und Cheyenne Loch bejubelten am Samstag im Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo die Plätze zwei, drei und vier. Weltmeisterin Jörg musste sich erst im Finale der Olympiasiegerin Ester Ledecka geschlagen geben. «Das war ein echt cooler Auftakt. Cortina war schon immer eines meiner absoluten Lieblingsrennen und bleibt es auf jeden Fall», schwärmte die 32-Jährige aus Sonthofen.

Auch Vorjahres-Gesamtsiegerin Hofmeister war zufrieden, auch wenn sie Snowboard-Star Ledecka im Halbfinale unterlag. Im kleinen Finale setzte sich die 24-Jährige aus Bischofswiesen dann mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung gegen Teamkollegin Loch durch. «Auch wenn sie es heute ist, die Ester bleibt diese Saison nicht ungeschlagen. Selina und ich sind ihr dicht auf den Fersen», betonte Hofmeister trotz anfänglicher Nervosität angriffslustig.

«Knapp am Podium vorbei, aber trotzdem happy» war Loch. Ihr vierter Platz macht ihr Mut für die nächsten Rennen: «Ich wusste, dass ich mit meinen Skills vorne mithalten kann. Mir fehlt nach meiner Verletzungspause auf jeden Fall noch Rennpraxis.» Andreas Scheid lobte die starke Teamleistung. «Die Damen haben gezeigt, was sie drauf haben», sagte der Sportdirektor. Die Vorstellung der Herren ist dagegen noch ausbaufähig. Nur der WM-Dritte Stefan Baumeister erreichte die K.o.-Runde der besten 16, schied aber im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Roland Fischnaller (Italien) aus.

Entwurf vor Bund-Länder-Runde: Lockdown vom 16. Dezember an

BERLIN: Deutschland steht angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen vor einem harten Lockdown deutlich vor Weihnachten. In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von 10.00 Uhr an wird vorgeschlagen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Der der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren Quellen vorliegende Entwurf trägt die Datumszeile 13. Dezember, 7.46 Uhr.

Nach dpa-Informationen ist der Entwurf nach Beratungen im Bund-Länder-Kreis vom Samstag mit einzelnen Ländern abgestimmt.

Für den gleichen Zeitraum empfiehlt der Entwurf deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. «Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt.» In Kindertagesstätten solle analog verfahren werden. Für Eltern sollten nach diesen Vorstellungen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Papier vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen «Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis» zulassen können. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet.