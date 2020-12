Neues aus dem Ausland am Sonntag

Evakuierung vor Bombenentschärfung in Frankfurt hat begonnen

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt hat am Sonntagmorgen die Evakuierung vor der geplanten Entschärfung einer 500-Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Knapp 13.000 Anwohner mussten bis acht Uhr ihre Wohnungen verlassen. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnte, sollte Aufnahme in einer Messehalle finden.

In dem Gebiet liegen Altenheime, eine Fernwärmeleitung, Internetknotenpunkte und Umspannanlagen sowie zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn. Im Fern- und Regionalverkehr der Bahn wurden Beeinträchtigungen und Verspätungen insbesondere zwischen 11 und 18 Uhr erwartet. Einzelne Züge sollten umgeleitet werden und ersatzweise in Frankfurt Süd halten.

Die britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. In Frankfurt gab es in den vergangenen Jahren mehrfach Bombentschärfungen mit größeren Evakuierungen: Im Juli 2019 mussten nach dem Fund einer 500 Kilogramm-Bombe in der Nähe der Europäischen Zentralbank rund 16.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, im September 2017 waren bei der Entschärfung einer fast zwei Tonnen schweren Bombe etwa 65.000 Menschen von der größten Evakuierungsaktion nach dem Zweiten Weltkrieg betroffen.

Maas: Brandts Kniefall hat zur Selbstfindung Deutschlands beigetragen

BERLIN: Außenminister Heiko Maas hat den Kniefall von Willy Brandt in Warschau vor 50 Jahren als herausragendes Ereignis der Nachkriegsgeschichte gewürdigt. «Wie kaum ein anderes Ereignis hat Willy Brandts Kniefall zur Selbstfindung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und zur Aussöhnung in Europa beigetragen», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Heute gilt es, gemeinsam mit Polen die Zukunft unseres vereinten Europas zu gestalten, um unseren Kontinent insgesamt stärker zu machen. Wir Deutschen werden dabei niemals vergessen, welche Überwindung es für Polen und die Nachfahren der Millionen Opfer bis heute bedeuten muss, Willy Brandts stille und demütige Bitte um Vergebung anzunehmen.»

Am 7. Dezember 1970 hatte Brandt unmittelbar vor der Unterzeichnung des Vertrags, in dem die Bundesrepublik die polnische Westgrenze anerkannte, am Denkmal der Helden des jüdischen Ghettos in Warschau einen Kranz niedergelegt. Nach dem Zurechtrücken der Kranzschleifen fiel der SPD-Politiker auf die Knie. Die Geste fand weltweit Beachtung als Bitte um Vergebung für die Verbrechen der Nazizeit und als Zeichen für Versöhnung.

Maas sagte, Geschichte erschließe sich oft erst in der Rückschau. «Bei Willy Brandts Kniefall war es anders. Man verstand sofort die Bedeutung dieser Geste und alle wussten: hier wird gerade eine neue Seite aufgeschlagen.» Es sei auch dieses Gespür für den Moment, das Willy Brandt zu einem besonderen Politiker gemacht habe.

Parlamentswahl begonnen

BUKAREST: In Rumänien hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Insgesamt 19 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber, ob die seit einem Jahr amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Ludovic Orban an der Macht bleibt. Jüngsten Umfragen zufolge liegen die PNL und die sozialdemokratische Oppositionspartei PSD in etwa gleichauf. Keine der Parteien käme auf eine absolute Mehrheit. Die PNL, die Staatspräsident Klaus Iohannis nahesteht, erwägt eine Koalition mit der kleineren öko-liberalen Partei USR.

Beobachter rechnen wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen mit einer geringen Wahlbeteiligung. Die Wahllokale sind von 0600 bis 2000 (MEZ) geöffnet. Gleich nach der Schließung soll es erste Prognosen aufgrund von Wählerbefragungen geben. Mit ersten Ergebnissen der Auszählung wird in der Nacht zum Montag gerechnet.