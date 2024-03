Neues aus dem Ausland am Sonntag

Pakistans Parlament wählt Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister

ISLAMABAD: Das Parlament in Pakistan hat den ehemaligen Premierminister Shehbaz Sharif ein weiteres Mal zum Regierungschef gewählt. «Shehbaz Sharif ist der erklärte Premierminister Pakistans», sagte der Sprecher der Nationalversammlung Ayaz Sadiq am Sonntag im Fernsehen. Der 72-jährige Sharif, der das Amt bereits zwischen April 2022 und August 2023 bekleidet hatte, setzte sich mit 201 zu 92 Stimmen gegen seinen Rivalen Omar Ayoub Khan durch, der von dem inhaftierten Ex-Premier Khan und dessen Oppositionspartei PTI gestützt wurde. Sharifs Ernennung wurde von Buhrufen seitens Khans Unterstützern begleitet.

Die Muslimliga PML-N der Polit-Dynastie Sharif und die Volkspartei PPP um Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Zardari hatten sich vergangenen Monat mit mehreren Kleinparteien auf eine Regierungskoalition geeinigt, nachdem keine der beiden etablierten Parteien bei der Parlamentswahl eine Mehrheit für sich gewonnen hatte.

Die Wahl am 8. Februar war überschattet von Vorwürfen des Wahlbetrugs, massiven Internetsperren und sporadischer Gewalt. Die Oppositionspartei PTI des populären Ex-Premiers und Kricket-Stars Imran Khan beklagte systematische Benachteiligung. Sie durfte nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs ihre Mitglieder nur als unabhängige Kandidaten ins Rennen schicken. Khan selbst sitzt nach mehreren Verurteilungen unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen in Haft.

Auf die neue Regierung in dem Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern wartet eine lange Liste an Herausforderungen, darunter eine marode Wirtschaft mit hoher Inflation von fast 30 Prozent, eine instabile Sicherheitslage durch Angriffe von militanten Islamisten und Separatisten sowie Folgen des Klimawandels.

Zwei Männer bei RAF-Fahndung festgenommen

BERLIN: Vor wenigen Tagen wurde die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen. Nun schlägt die Polizei erneut zu.

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen sind in Berlin zwei Männer festgenommen worden. Bei der Festnahme am Sonntag seien von Einsatzkräften Schüsse abgegeben worden, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen. Verletzte habe es nicht gegeben. Ob es sich bei den Festgenommenen um die gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg handle, werde derzeit geprüft.

Beteiligt am Einsatz waren außerdem das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei. Der Einsatz begann gegen 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

Staub und Garweg gehörten wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden darüber hinaus wegen einer Reihe späterer Geldtransport-Überfälle gesucht.

Russland meldet größeren Angriffsversuch auf Krim

MOSKAU: Fast 40 Drohnen will Russlands Luftabwehr erfolgreich abgefangen haben. In sozialen Netzwerken gibt es an dieser Darstellung Zweifel: Dort ist von Explosionen und Rauch an einem Öllager die Rede.

Russischen Angaben zufolge hat die ukrainische Armee in der Nacht zum Sonntag erneut einen größeren Drohnenangriff auf die von Moskau annektierte Halbinsel Krim gestartet. Alle 38 Drohnen seien aber erfolgreich in der Schwarzmeer-Region von der Luftverteidigung abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Ob das wirklich so war, ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Moskau behauptet bei ukrainischen Drohnenngriffen oft, alle Geschosse abgewehrt zu haben.

In sozialen Netzwerken schrieben Menschen unterdessen von lauten Explosionsgeräuschen in der Region um die Stadt Feodossija. Es gab auch Berichte über Rauchsäulen in der Nähe eines Öldepots. Zwischenzeitlich stellten die russischen Behörden den Autoverkehr auf der Krim-Brücke ein, die russisches Festland mit der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim verbindet.