Neues aus dem Ausland am Sonntag

Experte: Abschluss von Militäreinsatz in Chan Junis binnen Tagen

TEL AVIV: Ein israelischer Experte geht davon aus, dass der Militäreinsatz in Chan Junis im Süden des Gazastreifens in Kürze abgeschlossen sein wird. «Ich denke, es ist eine Sache von Tagen», sagte Kobi Michael vom israelischen Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) am Sonntag dem Sender i24news. «Chan Junis wird dann militärisch von der israelischen Armee kontrolliert», sagte er. Bei der Stadt handele es sich seiner Ansicht nach um den wichtigsten Stützpunkt der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Danach verblieben noch Rafah an der Grenze zu Ägypten und Teile von Flüchtlingslagern im zentralen Abschnitt des Gazastreifens, sagte Michael.

Eine neue Vereinbarung mit der Hamas über die Freilassung weiterer Geiseln im Gegenzug für eine Feuerpause und Freilassung palästinensischer Häftlinge könne aber einen Einsatz in Rafah möglicherweise noch verzögern, sagte der Experte. Die Pläne Israels für eine Ausweitung der Einsätze in der überfüllten Stadt waren international auf starke Kritik und deutliche Warnungen vor einer humanitären Katastrophe gestoßen.

Die israelische Armee teilte am Sonntag mit, die Truppen seien weiterhin in Chan Junis, aber auch im zentralen und nördlichen Teil des Gazastreifens im Einsatz. Binnen 24 Stunden seien «Dutzende von Terroristen ausgeschaltet und große Mengen an Waffen beschlagnahmt» worden. Israelische Spezialeinheiten seien weiterhin im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis und umliegenden Gebieten aktiv.

Palästinensische Sanitäter hatten am Samstag von rund 40 Toten und zahlreichen Verletzten bei israelischen Luftangriffen in Deir al-Balah und Nuseirat im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens berichtet. Viele seien noch verschüttet. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Die Armee teilte dazu mit, es seien dort «eine Reihe operativer Kommando- und Kontrollzentren angegriffen worden, in denen Hamas-Terroristen agierten». In einer Stellungnahme des Militärs am Sonntag hieß es: «Im zentralen Teil des Gazastreifens haben israelische Truppen während des vergangenen Tages mehr als zehn Terroristen getötet.»