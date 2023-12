Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.12.23 | Überblick

Interpol sieht «Epidemie grenzüberschreitender Kriminalität»

LYON: Die Polizeiorganisation Interpol warnt vor einem Anstieg internationaler Verbrechen. «Wir sind mit einer noch nie da gewesenen Epidemie grenzüberschreitender organisierter Kriminalität konfrontiert», sagte der Generalsekretär der in Lyon sitzenden Organisation, Jürgen Stock, der Deutschen Presse-Agentur. «Global operierende kriminelle Gruppen werden mächtiger, einflussreicher, gefährlicher und auf unseren Straßen gewalttätiger.»

Stock zufolge ist die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Er betont: «Die Stabilität unserer Gemeinwesen steht auf dem Spiel.» Außerdem könne kein Land und keine Region die Sicherheitskrise allein bewältigen.

Interpol ist mit 196 Mitgliedsstaaten die weltgrößte Polizeiorganisation und koordiniert internationale Polizeizusammenarbeit. Ihr Vorgänger wurde 1923 in Wien gegründet. Über Interpol tauschen Staaten unter anderem Informationen zu gesuchten Personen aus.

Nordkorea will 2024 drei weitere Spionagesatelliten starten

SEOUL: Nordkorea will seine militärischen Fähigkeiten zur Beobachtung der USA aus dem All ausbauen und im nächsten Jahr drei weitere Aufklärungssatelliten starten. Zum Abschluss einer mehrtägigen Jahresendsitzung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei habe Machthaber Kim Jong Un zudem die Ziele betont, die Verteidigungskapazitäten einschließlich der nuklearen Aufrüstung und des Baus von militärischen Drohnen zu verstärken, berichteten Staatsmedien am Sonntag. Den USA warf der Anführer des Ein-Parteien-Staats erneut vor, sein Land mit Atomwaffen zu bedrohen.

Nordkorea gehört zu den am meisten isoliertesten Ländern der Erde. Wegen seines Atomwaffenprogramms unterliegt es harten internationalen Maßnahmen. Als Feinde betrachtet Pjöngjang etwa die USA und Südkorea.

«Wegen der rücksichtlosen Maßnahmen der Feinde, in unser Land einzufallen, ist es eine vollendete Tatsache, dass auf der koreanischen Halbinsel jederzeit ein Krieg ausbrechen kann», wurde Kim zitiert. Das Militär müsse sich darauf vorbereiten, «das ganze Gebiet Südkoreas zu befrieden», im Fall eines Angriffs notfalls mit Atomwaffen.

In den Staatsmedien wurde der Start eines ersten nordkoreanischen Spionagesatelliten im November als Erfolg gefeiert. Bei der Parteisitzung sei es zur Aufgabe erklärt worden, 2024 drei weitere Satelliten ins All zu schießen. Die USA und ihre Partner Südkorea, Japan und Australien hatten Nordkorea wegen des Satellitenstarts mit neuen Sanktionen belegt. Sie warfen Pjöngjang vor, dabei Technologien verwendet zu haben, die im Zusammenhang mit seinem Programm für Interkontinentalraketen stehen. Nordkorea hatte bereits nach dem Start angekündigt, weitere Satelliten ins All bringen zu wollen.

Franzosen decken sich mit Böllern ein

MULHOUSE/SAARBRÜCKEN: Wegen eines weitreichenden Böllerverbots im Elsass decken sich viele Franzosen aus der grenznahen Region in Deutschland mit Feuerwerk, Krachern und Raketen ein. Seit dem Inkrafttreten eines Verkaufsverbots für Feuerwerk am 4. Dezember wurden alleine im Departement Haut-Rhin 850 Kilo verbotenes Feuerwerk von Polizei und Zoll entdeckt, teilte Präfekt Thierry Queffélec in Mulhouse mit, wie der Sender BFMTV am Samstag berichtete.

Alleine am Freitag beschlagnahmten Fahnder in der Stadt 18.500 Feuerwerkskörper im Gewicht von rund 500 Kilo, die möglicherweise aus Deutschland stammen. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach von einer Rekordmenge. Der Tatverdächtige, der sich nach einem Bericht der Zeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» zum Zeitpunkt der Durchsuchung eines Anbaus in Deutschland aufhielt, soll die im Elsass verbotenen Böller über soziale Netzwerke verkauft haben. Der Wert des Feuerwerks wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Der kleine Grenzverkehr in Sachen Böllern funktioniert aber auch in die andere Richtung, wie die Zeitung «Le Républicain Lorrain» berichtete. In Lothringen, wo die Regeln für Feuerwerk weniger streng sind als im Elsass und es entsprechend auch einen Verkauf gibt, mischten sich etliche Saarländer unter die Kundschaft. Wie ein Feuerwerkshändler in Stiring-Wendel unmittelbar an der Grenze bei Saarbrücken der Zeitung sagte, seien die Böller in Deutschland zwar oft preiswerter, Feuerwerksbatterien enthielten in Frankreich aber mehr Pulver als in Deutschland, was Kundschaft über die Grenze locke.

In Frankreich haben viele Kommunen die Knallerei aus Brandschutzgründen oder aus Sorge vor Ausschreitungen verboten, so etwa Paris und Straßburg. Bestimmte Feuerwerkskategorien sind ohnehin Profis vorbehalten. Viele Städte haben stattdessen organisierte Feuerwerkshows. Die bekannteste ist sicher die auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées, wo im vergangenen Jahr eine Million Menschen das neue Jahr begrüßten.