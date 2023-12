Neues aus dem Ausland am Sonntag

Hauptbahnhof München weiterhin gesperrt

MÜNCHEN: Nach dem starken Wintereinbruch in Bayern ist im Münchner Hauptbahnhof der Zugverkehr weiter unterbrochen. Einer DB-Sprecherin zufolge sollte die Sperrung bis mindestens 10.00 Uhr am Sonntag andauern. Die Bahn wolle den Betrieb baldmöglichst anrollen lassen, jedoch seien zuvor Kontrollflüge von Helikoptern entlang der Strecken erforderlich. Diese seien auf Tageslicht angewiesen. Unter der Schneelast zusammengebrochene Bäume hatten in der Nacht zum Samstag Bahnstrecken blockiert. Reisende müssten noch bis Montag mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen, sagte die Sprecherin am frühen Sonntagmorgen.

Massiver Schneefall und Eisglätte hatten seit der Nacht zum Samstag weite Teile insbesondere Süddeutschlands lahm gelegt. Der Flughafen München hatte den Flugbetrieb eingestellt, seit Sonntagmorgen läuft der Betrieb wieder. Es sei aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen, hieß es. Auf den Straßen hatte sich die Lage am Sonntagmorgen entspannt. Weiterer Neuschnee soll am Sonntag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weitgehend ausbleiben.

Großbritannien hilft Israel bei Suche nach Geiseln

LONDON: Großbritannien unterstützt Israel bei der Suche nach den noch im Gazastreifen in den Händen der Terrororganisation Hamas verbliebenen Geiseln. «Zur Unterstützung der laufenden Geiselbefreiungsaktion wird das britische Verteidigungsministerium Überwachungsflüge über dem östlichen Mittelmeer durchführen und dabei auch im Luftraum über Israel und Gaza operieren», teilte die britische Regierung am Samstagabend mit. Die Überwachungsflugzeuge seien unbewaffnet und dienten ausschließlich der Ortung von Geiseln. Es würden an die zuständigen Behörden nur Informationen weitergegeben, die sich auf die Geiselbefreiung bezögen, hieß es.

Unter den von der Hamas am 7. Oktober aus Israel entführten 240 Menschen befinden sich auch britische Staatsangehörige. Vorige Woche hatten Israel und die Hamas unter Vermittlung Katars, Ägyptens und der USA erstmals eine Feuerpause vereinbart, die zwei Mal kurz verlängert wurde. In der Zeit ließ die Hamas 105 Geiseln frei, darunter 14 Deutsche, und Israel im Gegenzug 240 palästinensische Häftlinge. Israel geht davon aus, dass insgesamt noch 137 Geiseln in dem Küstenstreifen festgehalten werden. Unter ihnen sind laut israelischem Verteidigungsminister Joav Galant noch 15 Frauen und zwei Kinder.

Die Hamas will nach eigenen Angaben Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln erst nach Ende des Gaza-Kriegs fortsetzen. Die einwöchige Kampfpause war am Freitagmorgen ausgelaufen. Seitdem sind die Kämpfe wieder entbrannt.

Bewaffnete greifen Mine an - neun Tote

TAYABAMBA: Bei einem Angriff auf eine Mine in Peru sind neun Menschen ums Leben gekommen. Bewaffnete seien am Samstag in eine Grube in der Provinz Pataz eingedrungen, teilte das Innenministerium des Andenlandes mit. Die Kriminellen hätten die Sicherheitskräfte des Bergbauunternehmens Poderosa angegriffen, vier Geiseln genommen und Explosionen ausgelöst. Es gebe 15 Verletzte, sieben Menschen seien festgenommen worden. Die Polizei brachte den Angaben zufolge die Lage unter Kontrolle.

Nach Medienberichten hatten die Angreifer vermutlich Verbindungen zum illegalen Bergbau. Die Präfektin der Region La Libertad, Carolina Velasco, sagte der Zeitung «La República», es handle sich mutmaßlich um Auftragskiller, die als Vergeltung für das Vorgehen der Behörden gegen den illegalen Goldabbau angeheuert worden seien.