Neues aus dem Ausland am Sonntag

Israel erhält Liste: Weitere Geiseln sollen freikommen

GAZA/TEL AVIV: Israel hat eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die demnach an diesem Sonntag freikommen sollen. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am frühen Morgen mit. Sicherheitsbeamte würden die Liste überprüfen. Die Information sei im Auftrag des für die Geiseln und Vermissten zuständigen Brigadegenerals Gal Hirsch den Familien der Geiseln überbracht worden, hieß es weiter. Wie viele Geiseln am Sonntag freikommen könnten, wurde nicht mitgeteilt. Am Vortag hatte die islamistische Hamas eine zweite Gruppe von insgesamt 17 Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen, darunter vier deutsche Doppelstaatler.

Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen. Schon am Freitag waren 24 Geiseln freigekommen: 13 Israelis sowie 11 Ausländer. Unter ihnen waren ebenfalls vier Deutsch-Israelis. Damit befinden sich noch rund 200 Geiseln in den Händen der Hamas. Die zur Zeit andauernde Kampfpause soll mindestens vier Tage halten. Gemäß der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen in der Zeit insgesamt 50 Geiseln freigelassen werden. Eine Verlängerung der Feuerpause auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das im Konflikt vermittelnde Katar mitteilte.

Kollision auf Autobahn 5 - drei Verletzte

Offenburg (dpa/lsw) - Bei der Kollision von zwei Autos auf der A5 bei Offenburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Schweizer Autofahrer war am Samstagabend in Richtung Norden unterwegs, als er vermutlich beim Einscheren nach einem Überholvorgang ein vor ihm fahrendes Auto berührte, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen kamen von der Straße ab und landeten in einem angrenzenden Acker.

Die beiden Frauen, die in dem touchierten Kleinwagen aus Polen fuhren, erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Durch Trümmer auf der Fahrbahn wurden mindestens zwei nachfolgende Autos beschädigt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe war für etwa vier Stunden teilweise gesperrt. Weitere Details zu den Unfallbeteiligten waren zunächst nicht bekannt.