Neues aus dem Ausland am Sonntag

WFP fordert dringend erweiterten Zugang zu Gaza für humanitäre Hilfe

ROM/GAZA: Das UN-Welternährungsprogramms (WFP) hat einen sicheren und erweiterten Zugang für humanitäre Hilfe zum Gazastreifen gefordert. Der Bedarf an humanitären Hilfsgütern sei sprunghaft angestiegen und die kritischen Nahrungsmittelvorräte hätten einen gefährlichen Tiefstand erreicht, sagte WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain nach einem Besuch am Grenzübergang Rafah am Sonntag. «Heute spreche ich einen dringenden Appell für die Millionen von Menschen aus, deren Leben durch diese Krise zerstört wird.»

McCain traf sich zuvor in Kairo mit dem ägyptischen Präsident Abdel Fattah al-Sisi, um über die Lieferung von humanitären Hilfsgütern zu sprechen. Zwar nähmen die Lieferungen in den Gazastreifen stetig zu, sie reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den wachsenden Bedarf zu decken, so McCain.

Im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 421 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfslieferungen - darunter Lebensmittel, Wasser, Medikamente und medizinische Ausrüstung - eingetroffen. Nach UN-Angaben würden für die Versorgung mit dem Notwendigsten 100 Lkw pro Tag benötigt.

«Einsamstes Schaf Großbritanniens» von Steilküste gerettet

CROMARTY: Ein Schaf, das wohl jahrelang einsam an einer Steilküste lebte, ist britischen Medienberichte zufolge aus der Isolation befreit worden. Darüber berichtete unter anderem die BBC am Wochenende. Demnach hatte sich das als «einsamstes Schaf Großbritannien» bezeichnete Tier an eine Steilküste entlang des Meeresarms Cromarty Firth in den schottischen Highlands verirrt. Eine Kajakfahrerin hatte es erstmals im Jahr 2021 dort gesichtet und zwei Jahre später erneut dort gesehen. Kürzlich wurde eine Petition für die Rettung des Tiers gestartet, die mehr als 55.000 Unterschriften erhielt.

Gerettet wurde es nun von einem Schafscherer namens Cammy Wilson, der eine BBC-Sendung über Landwirtschaft und Landleben moderiert. Er habe eine Gruppe von Freiwilligen zusammengesucht, die das Tier den Berg hinaufschoben - und teilweise hievten, berichtete er in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Es sei ihm darum gegangen, zu zeigen, dass Landwirte sich um das Schicksal ihrer Tiere kümmerten, nachdem es sehr viele negative Kommentare auf sozialen Medien gegeben habe, sagte er. Der Grund, warum das inzwischen auf den Namen Fiona getaufte Tier nicht schon früher gerettet wurde, sei gewesen, dass es im Falle eines Unfalls keinen Versicherungsschutz gegeben hätte. Dass die Aktion nicht ungefährlich war, gestand er ein. «Ein Ausrutscher ist der einzige Unterschied zwischen Heldentum und Idiotentum», sagte er. Glücklicherweise sei es dazu aber nicht gekommen.

Der schottische Tierschutzverband Scottish SPCA bestätigte die Rettungsaktion per Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) und teilte mit, das Tier sei in einem guten Zustand. Wie Fiona an die abgelegene Steilküste gelangte, blieb unklar. An Futter fehlte es ihr offenbar nicht: Fiona sei übergewichtig gewesen und habe ein sehr langes Fell, berichtete Wilson. Sie werde nun ein ganz besonderes Zuhause bekommen.

Auto rast in Biergarten - mindestens drei Tote

MELBOURNE: In einem Kurort im Süden Australiens sind am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden, als ein Auto in einen Biergarten raste. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei des Bundesstaates Victoria mitteilte. Zunächst war noch nicht klar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelte. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Unfallort zu meiden und eventuell vorhandenes Videomaterial zur Verfügung zu stellen.

Schauplatz war die Kleinstadt Daylesford rund 110 Kilometer nordwestlich von Melbourne. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC ist der pittoreske Ort ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Augenzeuge sagte dem Sender, das Auto sei anscheinend über eine Rasenfläche vor dem Pub eines Hotels gerast, wo eine große Zahl von Menschen essend und trinkend in der Sonne saß. Das Hotel liegt an der Kreuzung zweier Durchgangsstraßen in der Ortsmitte.

Der Crash ereignete sich laut ABC am frühen Sonntagabend um 18.05 Uhr Ortszeit (8.05 Uhr MEZ). In Australien ist jetzt Frühling, der Sonnenstand im November auf der Südhalbkugel entspricht dem im Mai auf der Nordhalbkugel der Erde.

Türkische Opposition stimmt nach Wahlniederlage für neuen Anführer

ISTANBUL: Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu muss gut fünf Monate nach seiner Wahlniederlage gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan abtreten. Die Delegierten der größten Oppositionspartei CHP stimmten am Sonntagmorgen mehrheitlich gegen den 74-Jährigen und wählten den 49-jährigen Özgür Özel zum neuen Parteivorsitzenden, wie die CHP mitteilte. Der Wechsel an der Spitze ist eine Zäsur für die Mitte-Links Partei CHP. Kilicdaroglu war dreizehn Jahre lang Parteichef.

Im Mai hatte Kilicdaroglu eine Stichwahl um das Präsidentenamt gegen Erdogan verloren. Obwohl er ein breites Bündnis gegen Erdogan schmiedete, unterlag die Opposition auch in der Parlamentswahl. Nach der Niederlage verzichtete Kilicdaroglu auf einen Rücktritt, was ihm scharfe Kritik einbrachte. Seine Partei wirkte zunehmend zerstritten.

Özel steht für Reformen innerhalb seiner Partei. Er gilt als Verbündeter des beliebten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu. Bei den Kommunalwahlen im Frühjahr kommenden Jahres will die CHP unter Özels Führung die wichtigen Bürgermeisterposten in Istanbul und der Hauptstadt Ankara verteidigen.

Özel ist gelernter Apotheker und war zuletzt Fraktionsvorsitzender. Er stammt aus der westtürkischen Provinz Manisa und ist mit der Apothekerin Didem Özel verheiratet. Die beiden haben eine Tochter.

Miliz im Irak: «Sohn eines Juden» Blinken im Land nicht willkommen

BAGDAD: Der Sprecher der mächtigen Miliz Kataib Hisbollah im Irak, Abu Ali al-Askari, hat US-Außenminister Antony Blinken vor einem möglichen Besuch im Irak gedroht. Blinken sei «Sohn eines Juden und zionistischer Kriegsminister», teilte Al-Askari über die Kanäle der Miliz im Internet am Sonntag mit. Blinken sei im Irak nicht willkommen. «Wenn er kommt, werden wir ihm mit beispielloser Eskalation begegnen.»

Einem Bericht der irakischen Nachrichtenseite «Schafak News» zufolge sollte Blinken den Irak am Sonntag besuchen. Bei seinem Stopp seien Gespräche mit Iraks Ministerpräsident Mohammed al-Sudani und seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein geplant, berichtete die Website unter Berufung auf Regierungskreise. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es von US- oder von irakischer Seite zunächst nicht.

Güter von weiteren 30 Lastwagen im Gazastreifen eingetroffen

GAZA: Im Gazastreifen sind weitere 30 Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen.

Die Güter seien dort an Teams des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) sowie des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA übergeben worden, teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Samstagabend mit. Zudem habe der Ägyptische Rote Halbmond Güter geliefert. Wie zuvor kamen Essen, Wasser und Arzneimittel in den Gazastreifen. Insgesamt seien damit seit Beginn des Gaza-Kriegs Güter von 451 Lkw eingetroffen. Nach UN-Angaben sind täglich 100 Lkw-Ladungen notwendig, um die gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Minister nennt Atombombe auf Gaza »Option» - Regierung weist zurück

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Regierungsspitze hat sich klar von Äußerungen eines rechtsextremen Ministers zum Vorgehen im Gazastreifen distanziert. Kulturerbeminister Amichai Elijahu hatte am Sonntag auf die Frage während eines Radiointerviews, ob man eine Atombombe auf den Gazastreifen werfen sollte, geantwortet: «Das ist eine der Optionen.»

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte daraufhin, Elijahus Äußerungen hätten «keine Basis in der Realität». Israel und die Armee gingen «in Einklang mit den höchsten Standards internationalen Rechts vor, um Schaden an Zivilisten zu vermeiden». Man werde dies weiterhin tun, «bis zu unserem Sieg» gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas.

Auch Verteidigungsminister Joav Galant verurteilte die «haltlosen und unverantwortlichen Äußerungen» Elijahus. «Gut, dass dies nicht die Leute sind, die für Israels Sicherheit zuständig sind», schrieb er in einem X-Post. Elijahu von der rechtsextremen Partei Otzma Jehudit ist weder Teil des israelischen Sicherheitskabinetts noch des Kriegskabinetts um Netanjahu und gilt nicht als einflussreich.

Elijahu sprach sich während des Interviews mit dem Radiosender Kol Barama auch gegen die Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen aus. «Wir würden den Nazis auch keine humanitäre Hilfe geben», sagte er. Es gebe keine unbeteiligten Zivilisten in dem Küstenstreifen, die Bevölkerung unterstütze die Hamas. Er sprach sich für eine Wiedereroberung des 2005 geräumten Gebiets und die Rückkehr israelischer Siedlungen aus. Auf die Frage nach dem Schicksal der palästinensischen Bevölkerung sagte er: «Sie können nach Irland oder in die Wüste gehen, die Monster aus Gaza sollen selbst eine Lösung finden.»

Israelisches Militär bombardiert Haus in Flüchtlingsviertel

TEL AVIV/GAZA: Das israelische Militär hat Medienberichten zufolge ein Haus im Flüchtlingsviertel Al-Magasi im Zentrum des Gazastreifens bombardiert. Ein Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sagte am Sonntag, dabei seien am Vorabend mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon Frauen und Kinder. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf Ärzte vor Ort sogar von 45 Todesopfern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In dem Al-Magasi-Flüchtlingsviertel leben nach Angaben des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge UNRWA mehr als 33.000 Menschen auf einer Fläche von 0,6 Quadratkilometern. Die Straßen seien eng und die Bevölkerungsdichte hoch. Wie in anderen Flüchtlingsvierteln im Gazastreifen leide die Bevölkerung unter hoher Arbeitslosigkeit und Armut.

Staatsmedien: Iran und Taliban nehmen Mossad-Agenten fest

TEHERAN: Der Iran und die in Afghanistan regierenden Taliban haben laut Berichten von Staatsmedien drei mutmaßliche Mossad-Agenten festgenommen. Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete am Sonntag auf Telegram, dass die angeblichen Agenten in einer Geheimdienstoperation in der bergigen Grenzregion der Nachbarländer aufgespürt worden sein. Es ist das erste Mal, dass über eine derartige Zusammenarbeit berichtet wird. Von den Taliban gab es zunächst keine Bestätigung für die Operation.

Immer wieder gibt es Berichte iranischer Staatsmedien über Festnahmen angeblicher Agenten und Operationen gegen den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht. Israel gilt seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind der Islamischen Republik.

Laut Irna wird den mutmaßlichen Agenten vorgeworfen, Drohnenangriffe auf Ziele im Iran geplant zu haben. Die Beschuldigten sollen die iranische Staatsbürgerschaft haben und in Kürze zum Verhör in den Iran ausgeliefert werden.

Die Taliban sind seit mehr als zwei Jahren wieder an der Macht in Afghanistan. Bisher hat kein Staat die Regierung der Islamisten offiziell anerkannt, auch nicht der Iran. Die Nachbarländer teilen sich eine mehr als 900 Kilometer lange Grenze und hatten zuletzt über mögliche Kooperationen beraten, etwa im Bereich des Handels.

Israels Armee: Seit Beginn des Bodenkampfes 2500 Ziele angegriffen

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben während ihres Bodeneinsatzes gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen bislang mehr als 2500 Ziele angegriffen. Dies sei im Verbund mit der Luftwaffe und der Marine geschehen. Die Truppen setzten die «Ausschaltung von Terroristen» im Nahkampf fort, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. Am vergangenen Wochenende hatte das israelische Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gaza herrschende palästinensische Organisation eingeläutet und seine Einsätze am Boden ausgeweitet.

Der Gazastreifen hat eine Länge von etwa 40 Kilometer und erstreckt sich über eine Fläche, die nur etwas größer als die von München ist. In dem dicht besiedelten Gebiet leben mehr als 2,2 Millionen Menschen.

Die Truppen lenkten Kampfflugzeuge zu Angriffen auf die Infrastruktur der Hamas, auf Waffendepots, Beobachtungsposten sowie Kommando- und Kontrollzentren, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Auch in der Nacht seien Luftangriffe auf ein Militärgelände der Hamas geflogen worden, in dem sich Kommando- und Kontrollzentren, Beobachtungsposten und weitere terroristische Infrastruktur befänden.

Proteste vor dem Haus von Israels Regierungschef Netanjahu

JERUSALEM: In Israel haben einem Medienbericht zufolge Hunderte Menschen vor einem Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert und seinen Rücktritt gefordert. Dabei kam es am Samstagabend in Jerusalem der Zeitung «The Times of Israel» zufolge zu Zusammenstößen mit der Polizei, als Demonstranten versuchten, durch die Absperrungen zu drängen. Drei Personen seien festgenommen worden, hieß es.

Die Menschen warfen Netanjahu demnach vor, dass unter seiner Führung die islamistische Hamas am 7. Oktober das schlimmste Massaker der Geschichte Israels anrichten konnte. Zudem hätten sie einen Gefangenenaustausch gefordert, hieß es weiter.

Auch an anderen Orten in Israel kam es dem Bericht zufolge erneut zu Protesten gegen Netanjahu. Der Regierungschef weigert sich bisher, öffentlich eigene Fehler einzugestehen. In Tel Aviv hätten sich zudem Tausende Menschen im Stadtzentrum versammelt, um ihre Unterstützung für die Familien der mehr als 240 Geiseln zu zeigen, die die Hamas genommen hat.

Kürzlich hatten Vertreter der Angehörigen der Geiseln nach einem Treffen mit Netanjahu einen Gefangenenaustausch gefordert. Netanjahu lehnt Feuerpausen im Gazakrieg ab, so lange die islamistische Hamas die von ihr im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln nicht freilässt.

Israels Armee nennt erneut Zeitfenster für Flucht in den Süden Gazas

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Armee hat den Zivilisten im Gazastreifen für Sonntag erneut ein Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Die israelischen Streitkräfte würden zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit (9.00 und 13.00 Uhr MEZ) Verkehr auf einer Straße in Richtung Süden zulassen, schrieb ein israelischer Armeesprecher am Samstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Armee veröffentlichte auch eine Karte mit der ausgewiesenen Straße. Der Sprecher rief die Menschen auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die nächste Gelegenheit zu nutzen, nach Süden zu gehen.

Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet und seine Einsätze am Boden ausgeweitet. Israels Armee hatte die Menschen im Norden bereits mehrfach aufgefordert, in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens rund 700.000 Menschen getan. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen. Insgesamt leben im dicht besiedelten Gazastreifen mehr als 2,2 Millionen Menschen.

Das Militär bekämpft derzeit vor allem im Norden die Einrichtungen der islamistischen Hamas. Doch auch im Süden kam es bereits zu israelischen Luftangriffen. Nach Darstellung der Armee gibt es dort in den für die Zivilbevölkerung ausgewiesenen Gebieten ausschließlich gezielte Attacken auf Führer der Hamas. Der Bereich sei keine «sichere Zone», aber sichererer «als jeder andere Ort in Gaza».

Israels Verteidigungsminister: Werden Chef der Hamas «eliminieren»

TEL AVIV/GAZA: Die israelischen Bodentruppen haben beim Vorrücken im Gazastreifen auch den Chef der islamistischen Hamas im Visier. Israels Truppen «nehmen ein Hamas-Bataillon nach dem anderen auseinander» und würden Hamas-Chef Jihia al-Sinwar «eliminieren», zitierte die Zeitung «The Times of Israel» Israels Verteidigungsminister Joav Gallant am späten Samstag. «Wir werden Yahya Sinwar finden und ihn eliminieren. Wenn die Bewohner des Gazastreifens vor uns dort ankommen, wird das den Krieg verkürzen», sagte Gallant dem Bericht zufolge. Israels Truppen griffen Terrorziele in der Stadt Gaza sowohl vom Süden als auch vom Norden her an und seien in städtische Gebiete vorgedrungen, hieß es.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hatte kürzlich erklärt, es sei die Absicht der Hamas und ihres Anführers Al-Sinwar, das Bild eines zerstörten Gazas zu zeigen und Israel verantwortlich zu machen für das Leid der Menschen dort. «Sie werden die echten Schuldigen nicht verbergen können, und zwar sie selbst, die Verderben über Gaza gebracht haben», hatte Hagari gesagt.

Angesichts der massiven Gewalt im Gazastreifen kam es am Samstag in zahlreichen Ländern zu propalästinensischen Massendemonstrationen, bei denen ein Ende der israelischen Angriffe gefordert wurde.