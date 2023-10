Neues aus dem Ausland am Sonntag

Südtirol wählt neues Parlament - SVP muss mit Einbußen rechnen

BOZEN: Südtirol wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Italiens nördlichste Provinz hat ein Autonomiestatut. Deutsch ist neben Italienisch offizielle Amtssprache. Als sicher gilt, dass seit 75 Jahren regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) wieder stärkste Partei wird. Nach den Umfragen muss sie aber mit erheblichen Einbußen rechnen. Aufgrund des Autonomiestatuts kommt auch mindestens eine Partei der italienischen Bevölkerungsteils in die Regierung.

Nach den letzten Umfragen kann die SVP mit 32 bis 35 Prozent rechnen. Als Koalitionspartner kommen wahrscheinlich die beiden Rechtsparteien Fratelli d'Italia und Lega infrage, die seit einem Jahr in Rom gemeinsam regieren. Mit der Lega arbeitet die SVP in der Provinzhauptstadt Bozen heute schon zusammen.

Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr. Wahlberechtigt sind 430.000 Südtirolerinnen und Südtiroler. Mit zuverlässigen Ergebnissen wird erst in der Nacht zum Montag oder noch später gerechnet. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll am Montag bekanntgegeben werden.

Neue Raketenangriffe aus Gaza auf Israel - Alarm im Großraum Tel Aviv

TEL AVIV/GAZA: Die Raketenangriffe militanter Palästinenser im Gazastreifen auf Israel gehen trotz der heftigen israelischen Luftangriffe in dem Palästinensergebiet weiter.

Im Großraum Tel Aviv gab es am Sonntagmorgen erneut Raketenalarm, wie die israelische Armee mitteilte. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es gebe bisher keine Berichte über Verletzte. Seit Beginn des Krieges vor zwei Wochen sind nach israelischen Armeeangaben rund 7000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Mehr als 550 seien in dem Palästinensergebiet selbst eingeschlagen und hätten dort auch Todesopfer verursacht.

Armee: Mindestens 210 Geiseln werden im Gazastreifen festgehalten

TEL AVIV: Die Zahl der Geiseln im Gazastreifen liegt nach Angaben der israelischen Armee bei mindestens 210.

Dies sei die Zahl der Familien, die bisher informiert worden seien, bestätigte ein Militärsprecher am Sonntag. Unter den am 7. Oktober von Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas Entführten sind auch Deutsche. Zwei Geiseln waren am Freitag freigelassen worden. Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und im Grenzgebiet ein Massaker angerichtet. Israel hat dabei und in den Tagen danach mehr als 1400 Tote zu beklagen, der Großteil davon Zivilisten. Die Identifikation der Leichen dauert noch an.

Israels Armee meldet Tötung weiterer Hamas-Terroristen

TEL AVIV/GAZA: Das israelische Militär hat bei Bombenangriffen im Gazastreifen nach eigenen Angaben weitere Terroristen der islamistischen Hamas getötet. Wie die Armee am Sonntagmorgen auf Telegram bekanntgab, kam am Vortag unter anderem ein Mitglied der Hamas-Sturmeinheit «Nuchba» (Deutsch: Elite) bei den Angriffen ums Leben. «Nuchba»-Terroristen gehörten zu den Kräften, die das Eindringen nach Israel am 7. Oktober anführten. Seit dem Terroranschlag sind in Israel mehr als 1400 Tote zu beklagen. Seither fliegt Israels Luftwaffe massive Bombenangriffe im Gazastreifen.

Kampfflugzeuge hätten dort am Samstag Dutzende von Hamas-Terrorzielen angegriffen, von denen sich einige in mehrstöckigen Gebäuden befanden, teilte das israelische Militär weiter mit. Im Laufe des Tages seien Tunnelschächte, Waffendepots und Moscheen, die von der Hamas als Kommandozentralen genutzt werden, angegriffen worden, hieß es.

Israel räumt 14 weitere Ortschaften im Norden des Landes

TEL AVIV: Israel will angesichts der Eskalation der Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Verteidigungsminister Joav Galant habe die Evakuierung 14 weiterer Gemeinden gebilligt, teilte sein Büro am Sonntag mit. Vor einer Woche hatte Israel bereits eine Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon erklärt.

Israel hatte nach den Massakern am 7. Oktober in israelischen Grenzorten im Süden des Landes durch die islamistische Hamas massive Luftangriffe auf den Gazastreifen begonnen. Auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seitdem immer häufiger zu gewaltsamen Zwischenfällen. Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote. Israel hat die Hisbollah davor gewarnt, noch weiter in den Konflikt einzusteigen.

Israels Armeesprecher warnt: Hisbollah zieht Libanon in einen Krieg

TEL AVIV: Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah droht mit ihren andauernden Angriffen gegen Israel nach Aussagen eines israelischen Armeesprechers den Libanon in einen Krieg zu reißen. «Wir sehen jeden Tag mehr und mehr Angriffe», erklärte Armeesprecher Jonathan Conricus am Sonntagmorgen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz «eskaliert die Situation» und spiele ein «sehr, sehr gefährliches Spiel», sagte Conricus und warnte den Libanon mit deutlichen Worten: «Die Hisbollah greift an und zieht den Libanon in einen Krieg hinein, bei dem er nichts gewinnen, aber viel verlieren wird», so Conricus.

Israels Fokus sei bislang weiter auf die Grenzregion im Süden des Libanons gerichtet, wo das Militär auf Angriffe der Hisbollah antworte, sagte der Armeesprecher. Doch der Libanon müsse sich jetzt die Frage stellen und sie selbst beantworten: «Ist der libanesische Staat wirklich bereit, das, was vom libanesischem Wohlstand und von der libanesischen Souveränität noch übrig ist, zugunsten von Terroristen im Gazastreifen, für den IS von Gaza, aufs Spiel zu setzen?». Israels Armee vergleicht die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS).

USA verlegen auch Raketenabwehrsysteme ins östliche Mittelmeer

WASHINGTON/TEL AVIV: Die USA verlegen angesichts einer drohenden Eskalation im Nahost-Konflikt weitere Waffensysteme ins östliche Mittelmeer. Er habe die Stationierung einer Batterie des hochmodernen Raketenabwehrsystems THAAD sowie Einheiten des schlagkräftigen Patriot-Luftabwehrsystems in der Region befohlen, gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag (Ortszeit) in einer Mitteilung bekannt. Zuvor hatten die USA zur Abschreckung bereits mehrere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter die Flugzeugträger «USS Dwight D. Eisenhower» und «USS Gerald R. Ford». Auch Luftwaffengeschwader wurden bereits in die Region geschickt.

Die USA wollen eine weitere Eskalation des Konflikts in der Region unbedingt vermeiden. Nach Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden über die «jüngsten Eskalationen durch den Iran und seine Stellvertreter» in der gesamten Nahostregion habe er die Verlegung weiterer Waffensystemen angeordnet, schrieb Austin. Sie dienten zur Abschreckung, zum erhöhten Schutz der US-Streitkräfte in der Region und zur Unterstützung der Verteidigung Israels, hieß es. Seit den blutigen Terrorangriffen der islamistischen Hamas gegen Israel bombardiert Israels Armee Ziele der Hamas im Gazastreifen. Auch auf eine mögliche Bodenoffensive ist das israelische Militär vorbereitet.

Traditionelle Halloween-Parade für Hunde in New York

NEW YORK: Verkleidet als Barbie, Ken, Gitarrenspieler oder schicke Dame mit Sonnenbrille haben hunderte Hunde und ihre Besitzer in New York schon einmal Halloween vorgefeiert.

Beim 33. «Tompkins Square Halloween Dog Festival» stellten die Teilnehmer des alljährlichen Wettbewerbs am Samstag (Ortszeit) ihre Verkleidungskünste in Manhattans East Village unter Beweis. 15.000 Menschen, viele mit Hund, kamen nach Angaben der Veranstalter zu dem Spektakel, das rund eine Woche vor Halloween (31. Oktober) stattfand. Zum Gewinner wurde schließlich «Pookah» gekürt - ein Spitz, der als «Pookah-der-Bär» verkleidet war, mit rotem Pulli und Honigtopf.

Eislaufbahn am Rockefeller Center in New York startet in Saison

NEW YORK: Saisonstart für die weltberühmte Schlittschuhbahn am New Yorker Rockefeller Center: Bei Wind und regnerischem Wetter nahm die Bahn am Samstag (Ortszeit) der Betrieb auf. Traditionell lockt die Anlage über die Wintermonate Hunderttausende Besucher an, sie gehört zu den größten Touristenattraktionen der Millionenmetropole. Über den Sommer gab es an der Stelle der Eislaufbahn eine Rollschuhbahn.

Die Eislaufbahn wurde erstmals zu Weihnachten 1936 aufgebaut. Leicht zu erkennen ist sie an der goldfarbenen Statue des Prometheus aus der griechischen Mythologie sowie den vielen US-Flaggen. Dazu kommt auf dem berühmten Platz im Herzen von Manhattan demnächst auch noch der traditionelle Weihnachtsbaum.

Auktionshaus versteigert persönlichen Brief von Queen Elizabeth II.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Ein Brief der verstorbenen britischen Königin kommt unter den Hammer. In dem Schreiben aus dem Jahr 1964 berichtet die Monarchin von ihrem jüngsten Sohn.

Ein Stuttgarter Auktionshaus versteigert einen Brief der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. an ihre Hebamme. Das Schreiben sei doppelseitig und gut erhalten und zeige die Königin als Mutter, teilte das Auktionshaus vor der Versteigerung am Samstag mit. Demnach berichtet die Monarchin (1926-2022) in dem persönlichen und handgeschriebenen Brief aus dem August 1964 von ihrem jüngsten Sohn Edward, dem heutigen Duke of Edinburgh.

«Es ist ein seltenes Zeugnis aus dem Familienalltag der Königin», erklärte René Waldrab, Leiter der Auktionshalle Leinfelden-Echterdingen. Schon im vergangenen Jahr versteigerte das Auktionshaus einen handgeschriebenen Brief der britischen Königin. Den Zuschlag bekam damals eine Frau aus dem europäischen Ausland, sie ersteigerte ihn für mehr als 8000 Euro. Wie eine Sprecherin des Auktionshauses erklärte, habe der Brief an die Hebamme eine bessere Qualität. Er soll nun für mindestens 6200 Euro versteigert werden.

Der Sprecherin zufolge lieferte eine Privatperson den Brief ein. Handgeschriebene Briefe von Königin Elizabeth II. seien selbst in Museen selten. Besonders nach dem Tod der Monarchin im vergangenen Jahr sei das Interesse an Dingen aus dem britischen Königshaus noch einmal gewachsen.

Hurrikan «Tammy» trifft auf Karibikinsel Barbuda auf Land

MIAMI: Hurrikan «Tammy» ist auf der Karibikinsel Barbuda auf Land getroffen. Das teilte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami in der Nacht zum Sonntag mit. Der Hurrikan hatte demnach eine Stärke der niedrigsten Kategorie eins von fünf. Barbuda befindet sich am östlichen Rand der Karibik. Zuvor hatte das NHC unter anderem auch für Guadeloupe, Antigua und St. Martin eine Hurrikan-Warnung ausgesprochen. Auf zahlreichen Inseln war demnach mit viel Regen zu rechnen, der Sturz- und Sturmfluten verursachen könne.

Die Hurrikan-Saison dauert im Atlantik von Juni bis November. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser, der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» gewinnen tropische Wirbelstürme im Atlantischen Ozean und im Karibischen Meer durch steigende Oberflächentemperaturen immer schneller an Stärke.