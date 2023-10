Neues aus dem Ausland am Sonntag

Malediven haben künftig China-freundlichen Präsidenten

MALÉ: Der als China-freundlich geltende Mohamed Muizzu ist neuer Präsident auf den Malediven. Der 45-jährige Bürgermeister der Hauptstadt Malé gewann die Stichwahl am Samstag mit mehr als 54 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am späten Samstagabend mitteilte. Damit setzte sich Muizzu gegen den Indien-freundlichen bisherigen Präsidenten Ibrahim Solih (62) durch, der auf eine zweite fünfjährige Amtszeit gehofft hatte. Solih gratulierte seinem Konkurrenten auf der Plattform X (früher Twitter) zum Sieg.

Die beiden asiatischen Rivalen China und Indien wollen beide Einfluss in der strategisch wichtigen Region. Traditionell waren die Malediven unter dem Einflussgebiet Indiens. Muizzu gilt als Verbündeter des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Abdulla Yameen, der sich während seiner Präsidentschaft um chinesische Kredite für Tourismus und andere Projekte für sein Land eingesetzt hatte. Muizzu sagte, er wolle Yameen aus dem Gefängnis befreien.

Yameen war vor dem bisherigen Präsidenten Solih an der Macht. Er hatte auch unterschrieben, dass die Malediven Teil von Chinas Projekt einer «Neuen Seidenstraße» werden.

Abgeordneter löst mitten in Shutdown-Drama Feueralarm in Kongress aus

WASHINGTON: Schräger Zwischenfall mitten im Haushaltsstreit im US-Kongress: Der demokratische Abgeordnete Jamaal Bowman löste am Samstagvormittag (Ortszeit) in einem Gebäude des US-Kongresses den Feueralarm aus. Republikaner reagierten erbost auf den Vorfall und warfen Bowman vor, dass er so die Abstimmung über den Übergangshaushalt im Repräsentantenhaus verzögern wollte. Dieser verhindert einen sogenannten Shutdown. Die Demokraten in der Parlamentskammer hatten zuvor moniert, nicht genug Zeit zum Lesen des Textes zu haben.

«Als ich heute zu einer Abstimmung eilte, kam ich zu einer Tür, die normalerweise für Abstimmungen geöffnet ist, sich aber heute nicht öffnen ließ», teilte der Demokrat am späten Samstagabend (Ortszeit) schließlich mit. «Es ist mir peinlich, zuzugeben, dass ich den Feueralarm ausgelöst habe, weil ich fälschlicherweise dachte, er würde die Tür öffnen», hieß es in einer Erklärung, die unter anderem dem Sender CNN vorlag. Er habe aber «in keiner Weise versucht, die Abstimmung zu verzögern», teilte Bowman weiter mit. «Ich habe dringend versucht, eine Abstimmung zu erreichen.»

Der Vorfall sorgte zuvor für Empörung in den höchsten Reihen der Republikaner. «Dies sollte nicht ungestraft bleiben. Das ist eine Blamage», sagte der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Etliche Republikaner forderten eine Untersuchung des Vorfalls - einige sprachen sich US-Medien zufolge dafür aus, dass Bowman des Kongresses verwiesen werde. Für eine derartige Maßnahme dürfte es allerdings keine Mehrheit im Repräsentantenhaus geben.