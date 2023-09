Neues aus dem Ausland am Sonntag

Forscher: Korallenbleiche in der Karibik so schlimm wie nie zuvor

PUERTO MORELOS: Vor der Küste von Mexiko sterben Korallen nach Angaben von Forschern derzeit in einem beispiellosen Ausmaß ab. Anhaltend sehr hohe Wassertemperaturen, die noch Wochen bis Monate andauern können, hätten zu einer schweren Korallenbleiche in der Karibik und auch im mexikanischen Pazifik geführt, sagte Lorenzo Álvarez-Filip von der Akademischen Einheit für Riffsysteme an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko.

«Was unsere Tests und Analysen zeigen, ist beeindruckend. So etwas habe ich noch nie gesehen», sagte der Experte der Deutschen Presse-Agentur nach seinem jüngsten Tauchgang in Puerto Morelos nahe dem Urlaubsort Cancún. Als Folge des Klimawandels seien dort zuletzt Meerestemperaturen von bis zu 33 Grad Celsius gemessen worden, drei Grad über dem historischen Durchschnitt. Die Korallen seien den hohen Temperaturen bis zu 20 Wochen ausgesetzt gewesen. Dieser Stress erschwere ihre Erholung. Viele seien bereits abgestorben.

Als Bleiche wird ein Verblassen der oft farbenprächtigen Korallen bezeichnet. Sie leben mit verschiedenfarbigen Algen in einer Gemeinschaft zum gegenseitigen Nutzen. Bei hohen Temperaturen stoßen die Korallen die Algen jedoch ab - und verlieren so ihre Farbe. Sie wachsen nicht mehr und können sich schlechter gegen Feinde und Konkurrenten wehren. Kehren die Mikroalgen innerhalb einer bestimmten Zeit zurück, weil die Wassertemperaturen wieder sinken, kann sich die Koralle erholen - andernfalls stirbt sie.

Auch an anderen Korallenriffen im Atlantik sowie etwa vor Huatulco an der südmexikanischen Pazifikküste bleichen die sogenannten Nesseltiere vermehrt aus. Korallenbleichen wurden bereits vor Florida, Kuba, Belize, Panama, den Bahamas, Antigua, den US-Jungferninseln, Kolumbien und Puerto Rico gemeldet, wie das wissenschaftliche Netzwerk Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) mitteilte.

Baerbock ruft Partnerländer zur Weiterentwicklung der UN auf

NEW YORK: Außenministerin Annalena Baerbock hat die Partner in aller Welt zum 50. Jahrestag des deutschen UN-Beitritts zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Vereinten Nationen aufgerufen. «Mit unserem Beitritt vor 50 Jahren haben wir Deutsche das Versprechen abgegeben, Verantwortung für die Vereinten Nationen zu übernehmen», schreibt die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag zum Beitritt Deutschlands zu den Vereinten Nationen am 18. September 1973. Heute wolle man dieses Versprechen «mit Mut und Zuversicht» und gemeinsam mit den Partnern «in einer veränderten Welt neu ausfüllen».

Der Beitrag Baerbocks sollte an diesem Wochenende international in verschiedenen Medien unter anderem in Südafrika und Argentinien veröffentlicht werden. Er lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Das 50. Jubiläum des deutschen Beitritts zur UN sollte an diesem Montag am Rande der UN-Vollversammlung gefeiert werden. Neben Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Baerbock nehmen weitere deutsche Ministerinnen und Minister an den Beratungen im Rahmen der UN-Woche in New York teil.

Immer mehr Staaten mit verschiedenen Sichtweisen beanspruchten, die internationale Ordnung mitzugestalten, erklärte Baerbock. «Dass ihre Stimmen stärker gehört werden, ist überfällig.» Deswegen wolle Deutschland weltweit seine Partnerschaften mit Staaten stärken, die auf eine internationale Ordnung setzten, die auf Regeln und Recht basierten.

Diese Ordnung sei keine «westliche Ideologie», wie es manche behaupteten, sondern fuße auf der UN-Charta und damit auf der universellen Überzeugung, dass alle Staaten und Menschen gleiche Rechte hätten, betonte die Bundesaußenministerin. Dies sei unabhängig davon, wie mächtig die Staaten seien. «Für uns Deutsche sind diese Grundsätze auch eine Lehre aus dem 2. Weltkrieg und den Gräueltaten, die das nationalsozialistische Deutschland seinen Nachbarn angetan hat», erklärte sie.

Weiter Suche nach Vermissten in Libyens Überschwemmungsgebieten

BENGASI: Auch eine Woche nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen werden noch immer Tausende Menschen in den Katastrophengebieten vermisst. In der teils zerstörten Hafenstadt Darna würden noch immer Leichen angespült oder verwesten unter den Trümmern, berichtete der arabische Fernsehsender Al-Dschasira. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bisher etwa 4000 Todesopfer identifiziert. Diese Zahl werde voraussichtlich noch steigen, weil Such- und Rettungsteams wohl weitere Leichen bergen würden. Laut der WHO werden noch mehr als 9000 Menschen vermisst.

Der Sturm «Daniel» hatte das nordafrikanische Bürgerkriegsland am vergangenen Sonntag erfasst. Nahe der besonders betroffenen Stadt Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der 100.000 Einwohner zählenden Stadt wurden ins Meer gespült. Unterdessen wuchs die Sorge vor möglichen gesundheitlichen Auswirkungen für die Bevölkerung der Stadt. Bis zum Samstag wurden etwa 150 Durchfallerkrankungen gemeldet. Als Begründung nannte der Leiter des Zentrums für Krankheitsbekämpfung, Haidar al-Sajih, verschmutztes Trinkwasser.