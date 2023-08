Neues aus dem Ausland am Sonntag

Brände im Nordosten Griechenlands weiter außer Kontrolle

ATHEN: In äußersten Nordosten Griechenlands sind große Wald- und Buschbrände weiter außer Kontrolle. Die Flammen erreichten am Sonntag Dörfer in der Region der Hafenstadt Alexandroupolis und beschädigten mehrere Häuser und landwirtschaftlich genutztes Land, wie die lokalen Behörden am Sonntag mitteilten. Die Feuerwehren kämpften den zweiten Tag in Folge gegen die Flammen.

Mit dem ersten Tageslicht wurden nach Angaben der Feuerwehr Löschflugzeuge und Helikopter eingesetzt, um die Flammen einzudämmen. «Es war eine sehr schwierige Nacht», sagte der Bürgermeister von Alexandroupolis, Giannis Zamboukis, im Staatsrundfunk. Acht Dörfer in der Nähe seiner Stadt wurden evakuiert. Vier Menschen seien mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Bürgermeister der Hafenstadt weiter mit. Bei Touristen beliebte Anlagen seien nicht in Gefahr gewesen.

Die Brände waren am Samstag aus unbekannten Gründen ausgebrochen und nahmen wegen starker Winde und der seit Wochen andauernden Trockenheit große Dimensionen an. Insgesamt waren am Samstag laut Feuerwehr landesweit 46 Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

Der griechische Zivildienst veröffentlichte eine Karte, auf der am Sonntagmorgen zu sehen war, dass für große Teile Griechenlands die zweithöchste Stufe der Brandgefahr galt. In den kommenden Tagen sollten auf dem griechischen Festland Temperaturen um die 39 Grad herrschen, teilte das Wetteramt mit.

Umweltschützer: Müllsammeln in Naturschutzgebieten Gefahr für Vögel

BERLIN: Umweltschützer warnen Urlauber und Urlauberinnen davor, einfach so Plastikmüll in Naturschutzgebieten einzusammeln. «Viele Menschen sehen Müll und verlassen dann die Wege und gehen in Naturschutzgebiete, wo Vögel brüten», sagte Swaantje Fock vom Nationalpark-Haus Wittbülten auf der Nordseeinsel Spiekeroog der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist toll, dass das Bewusstsein der Leute wächst und sie was tun wollen, aber da geht der Vogelschutz vor.»

Der Naturschutzbund (Nabu) rät Urlaubern und Urlauberinnen, auf den Wegen zu bleiben. «Als Faustregel gilt: Immer da Müll aufheben, wo ich bin, aber bitte nicht woanders hingehen», sagte Stefanie Eilers, Erste Vorsitzende des Nabu Wilhelmshaven. Sehe man Müll in Naturschutzgebieten, solle man die Naturschutzverbände der Stadt kontaktieren.

Die genaue Zahl von Plastikmüll in den Meeren lässt sich nur schwer benennen. Wissenschaftler schätzen, dass global etwa zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr in den Meeren landen. Das entspricht ungefähr einer LKW-Ladung pro Minute.

«Dass sich Plastikmüll massiv an Meeren und Stränden ansammelt, das wissen wir seit 20 Jahren. Aber jetzt seit ein paar Jahren ist es wirklich nicht mehr zu übersehen, vor allen Dingen für Touristen und Touristinnen», sagte Manfred Santen von der Umweltorganisation Greenpeace. «Auf Sylt oder zum Beispiel auch auf unbewohnten Halligen ist es in erster Linie Müll aus der Schifffahrt, aus der Fischerei, also Reste von irgendwelchen Netzen, Nylon-Netzen, die verloren gehen von irgendwelchen Fischkuttern zum Beispiel. Das ist schon dramatisch.» Die sogenannten Geisternetze seien eine Gefährdung für Fische und andere Tiere im Meer. Irgendwann würden sie dann auch am Strand enden. «Das macht in Deutschland auf der Nordsee ungefähr 50 Prozent des Mülls aus», sagte Santen.

Japans Premier besucht vor Kühlwasser-Verklappung Atomruine Fukushima

FUKUSHIMA: Japans Regierungschef Fumio Kishida hat im Vorfeld der geplanten Einleitung aufbereiteten Kühlwassers ins Meer die Atomruine Fukushima besucht. Er ließ sich am Sonntag von Vertretern des Betreiberkonzerns Tepco die Filteranlage zur Aufbereitung des Kühlwassers erläutern, wie japanische Medien berichteten. Am Montag wolle er sich in Tokio mit Vertretern der Fischerverbände treffen und um ihr Verständnis werben, hieß es. Auf Grundlage dieses Treffens werde die Regierung am Dienstag eine Sitzung der zuständigen Minister abhalten, um über den Zeitpunkt der Wassereinleitung zu entscheiden.

Japan erwägt, damit noch Ende dieses Monats oder Anfang September anzufangen. Im AKW Fukushima Daiichi war es 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Die Reaktoren müssen weiter mit Wasser gekühlt werden, das in Tanks gelagert wird. Weil der Platz ausgeht, soll das Wasser über einen hierzu in den Pazifik gebauten ein Kilometer langen Tunnel ins Meer geleitet werden.

Vor der Verklappung wird das Wasser behandelt. Das Filtersystem kann allerdings das radioaktive Isotop Tritium nicht herausfiltern. Tepco will das Wasser daher so verdünnen, dass die Tritiumkonzentration auf rund 1500 Becquerel pro Liter sinkt, was weniger als einem Vierzigstel der nationalen Sicherheitsnorm entspreche. Fischer sind dennoch gegen die Verklappung. Auch China hat dagegen protestiert.

Japans Busfahrer dürfen sich nicht grüßen - Viele machen es trotzdem

TOKIO: Busfahrern in Japan ist es untersagt, sich beim Vorbeifahren gegenseitig zu grüßen - viele machen es allerdings trotzdem. Eine am Sonntag von der Nachrichtenagentur Kyodo zitierte Erhebung des Institut für Verkehrsunfallforschung und Datenanalyse unter rund 600 Fahrern ergab, dass fast die Hälfte zum Gruß die Hand hoben oder dem vorbeifahrenden Kollegen kurz zunickten. Anlass für die Erhebung war ein schwerer Unfall im Jahr 2021 im Westen Japans.

Der Busfahrer, der in den Unfall verwickelt war, habe dem Fahrer eines anderen Busses nach eigenen Aussagen zugenickt und ihn «ein paar Sekunden lang» kurz angeschaut, berichtete die Agentur weiter. Die Praxis, dass sich Busfahrer während der Fahrt grüßen, wurde 2003 von Tokios Busverband nach einem tödlichen Unfall eines Fußgängers verboten. Der Landesverband rät Mitgliedsfirmen seit 2012 davon ab.

Moskau meldet erneut abgewehrten Drohnenangriff

MOSKAU: Die russische Hauptstadt Moskau hat offiziellen Angaben zufolge erneut einen Drohnenangriff abgewehrt. Es habe in der Nacht einen Versuch gegeben, eine Drohne über Moskau fliegen zu lassen, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Sonntagmorgen auf Telegram mit. Die Luftabwehr habe dies vereitelt, schrieb er weiter. Weitere Details gab es zunächst nicht. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo hatten in der Nacht vorübergehend Starts und Landungen ausgesetzt. Das sagte ein Vertreter der Luftverkehrsdienste der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, ohne jedoch zunächst einen Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs zu nennen.

Erst am frühen Freitagmorgen hatte Moskau nach offiziellen Angaben erneut einen Drohnenangriff unweit des zentralen Wolkenkratzerviertels Moskwa City abgewehrt.