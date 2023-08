Neues aus dem Ausland am Sonntag

Nigers festgehaltener Präsident Bazoum erhält erstmals Arztbesuch

NIAMEY: Nigers seit mehr als zwei Wochen festgehaltener Präsident Mohamed Bazoum hat erstmals Besuch von seinem Arzt bekommen. Dem 63-Jährigen, seiner Frau und seinem Sohn gehe es nach Angaben des Mediziners so weit gut, sagte Präsidentenberater Abdourahamane Insar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Besuch des Arztes im Präsidialpalast am Samstagmorgen hatte es große Sorge um die Lage des Präsidenten und seiner Familie gegeben. Die Vereinten Nationen, Regierungen und Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Haftbedingungen des Staatschefs, der am 26. Juli von der Präsidialgarde festgesetzt und entmachtet wurde.

Bazoum hatte jüngst der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gesagt, er sei gezwungen, trockene Lebensmittel zu essen. Seinem Sohn werde trotz eines Herzleidens die Behandlung verweigert. «Ich habe seit dem 2. August keinen Strom mehr und seit dem 4. August keinen menschlichen Kontakt mehr. Ich darf meine Familienmitglieder (oder) meine Freunde nicht empfangen, die uns Lebensmittel und andere Güter gebracht haben», wurde Bazoum zitiert.

Bazoum hatte in den vergangenen Tagen mehrfach mit internationalen Vertretern telefoniert, darunter US-Außenminister Antony Blinken. Besuche verweigerten die Putschisten zuletzt aber. Am 31. Juli hatte Tschads Übergangspräsident Mahamat Idriss Déby Itno Bazoum getroffen.

Am 26. Juli hatte Nigers Präsidialgarde unter General Abdourahamane Tiani Bazoum in seiner Residenz festgesetzt. Auch andere Zweige der Streitkräfte schlossen sich dem Putsch an, verkündeten «das Ende des Regimes» und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. Tiani übernahm die Macht. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas droht mit Maßnahmen bis hin zu einem Militäreinsatz, falls die Putschisten Bazoum nicht freilassen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen.

Drei Tote bei Hausbrand in Südfrankreich

GRASSE: Beim Brand eines Wohnhauses in Südfrankreich sind drei Menschen gestorben. Drei weitere Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall im historischen Zentrum der südostfranzösischen Stadt Grasse leicht verletzt.

Französische Medien berichteten, das Treppenhaus des fünfstöckigen Gebäudes habe in Flammen gestanden. Das Feuer sei gegen 3.00 Uhr in der Nacht ausgebrochen, gegen 6.00 Uhr hätten die Einsatzkräfte den Brand im Griff gehabt. Angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt.

Polen sollen in Referendum über EU-Asylkompromiss abstimmen

WARSCHAU: Die Polen sollen in einem Referendum gleichzeitig mit der Parlamentswahl über den EU-Asylkompromiss und eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen abstimmen. Die entsprechende Frage soll lauten: «Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme?» Dies gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Sonntag in einem auf sozialen Medien verbreiteten Videoclip bekannt. Der Ausgang eines solchen Referendums hätte keinerlei Einfluss auf den Entscheidungsprozess innerhalb der EU.

Anfang Juni hatten sich die EU-Innenminister auf eine Reform der Asylpolitik geeinigt. Diese sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, würden zu Ausgleichszahlungen gezwungen. Die Regierung in Warschau widersetzt sich. Polen fordert, dass jedes EU-Land selbst darüber entscheiden sollte, wie es Länder mit besonders hohen Migrationszahlen unterstützt.

In Polen wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS ist wegen hoher Inflation, eines strengen Abtreibungsrechts und diverser Skandale um Vetternwirtschaft unter Druck. Vor diesem Hintergrund brachte Parteichef Jaroslaw Kaczynski im Juni die Idee eines Referendums parallel zur Wahl ins Spiel. Ursprünglich sollte es dabei nur im die EU-Migrationspolitik gehen.

Mittlerweile hat die PiS angekündigt, dass es vier Fragen in dem Referendum geben werde. Die erste betrifft die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die zweite die Anhebung des Renteneintrittsalters, die dritte die EU-Asylpolitik. Die vierte Frage soll am Montag bekannt gegeben werden. Die Opposition wirft der PiS vor, sie nutze das Referendum, um mit der eigenen Agenda zusätzlich Wähler für die Parlamentswahl zu mobilisieren.

Tausende Häuser im Fernen Osten Russlands überflutet

USSURIJSK: Nach dem Abziehen des Taifuns «Khanun» stehen im Fernen Osten Russlands immer noch mehrere Tausend Häuser unter Wasser. Angaben des russischen Katastrophenschutzes zufolge waren am Sonntag in der Region Primorje noch mehr als 4300 Häuser in 16 Ortschaften, 5600 Grundstücke und 43 Straßenabschnitte überflutet. 28 Orte seien durch die Fluten von der Außenwelt abgeschnitten. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Mehr als 2000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

Die russische Grenzregion zu China etwa 6300 Kilometer östlich von Moskau war von schweren Regenfällen getroffen worden, die Bäche und Flüsse über die Ufer treten ließen. Bei der Stadt Spassk-Dalni brach ein Damm. Das Wasser dort ging am Sonntag langsam zurück, wie die Verwaltung von Primorje berichtete. Wegen des Ausfalls von Trafostationen waren auch viele Haushalte ohne Strom. Bei der Stadt Ussurijsk wurde der örtlichen Zeitung zufolge ein Grenzübergang nach China schwer beschädigt.

EU-Umweltkommissar will zu Klimaskeptikern besser kommunizieren

BRÜSSEL: EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius sieht mit Blick auf die Einwände rechter Skeptiker mehr Erklärbedarf für die Klimapolitik aus Brüssel. Deren Aussagen könne man nicht einfach abtun, wenn sie versuchten, den Klimawandel herunterzuspielen und zu argumentieren, dass er nicht vom Menschen verursacht werde, sondern etwas Natürliches sei, sagte Sinkevicius der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Man müsse natürlich immer die sozioökonomischen Auswirkungen der Gesetzgebung im Auge behalten. «Wir müssen besser kommunizieren, dass wir das tun.»

Er sei aber davon überzeugt, dass saubere Technologien und der sogenannte Green Deal der EU Europa auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten. Mit dem Green Deal («Grüner Deal») will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die Strategie umfasst Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Das «Fit for 55»-Klimapaket der EU-Kommission zielt darauf, schädliche Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken.

Auch die AfD zweifelt an, dass Klimaänderungen menschengemacht sind, und lehnt die Klimapolitik der EU grundsätzlich ab. In der Präambel ihres Programms für die Europawahl 2024 heißt es etwa: «Das Dogma des menschengemachten Klimawandels dient der EU als Vorwand, um in alle Lebensbereiche reglementierend einzugreifen.» EU-Programme wie der «Green Deal» und «Fit for 55» wirkten sich zerstörerisch auf die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft aus. Auf das Weltklima hätten alle diese Maßnahmen absehbar keinen Einfluss.

Sinkevicius sagte hingegen, man habe es in den vergangenen Jahren geschafft, mit dem Green Deal eine solide Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. «Und um ehrlich zu sein, denke ich, dass es nicht sehr einfach sein wird, ihn zu Fall zu bringen, denn das meiste davon wird bereits von der Industrie und den Bürgern angenommen und sehr stark unterstützt.»

Taifun nimmt Kurs auf Japan

TOKIO: Der starke Taifun «Lan» nimmt Kurs auf Japan.

Der Wirbelsturm werde voraussichtlich am Dienstag nahe der Kii-Halbinsel auf Land treffen, teilte die Wetterbehörde am Sonntag mit. Auf der zur japanischen Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio gehörenden Halbinsel liegt unter anderem ein Teil der Präfekturen Osaka und Nara mit der gleichnamigen früheren Kaiserstadt Nara. Die Behörde warnte die Bewohner Ost- und Westjapans für die kommenden Tage vor heftigen Regenfällen und der damit verbundenen Gefahr von Erdrutschen. Die Unwetter überziehen das Inselreich zum buddhistischen Ahnenfest O-Bon. Viele Menschen machten sich wegen des nahenden Taifuns bereits am Wochenende auf den Rückweg aus ihren Heimat- und Urlaubsorten.

Brände auf Hawaii: Zahl der Toten steigt auf 89

HONOLULU: Die Zahl der Toten nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist auf 89 gestiegen.

Das teilte der Gouverneur des Bundesstaats, Josh Green, am Samstagnachmittag (Ortszeit) Medienberichten zufolge bei einer Pressekonferenz mit. Auf Maui und auf der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die sich wegen starker Winde schnell ausgebreitet hatten. Laut Medienberichten handelt es sich um die tödlichste Waldbrandkatastrophe in der jüngsten Geschichte der Vereinigten Staaten.