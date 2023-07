Neues aus dem Ausland am Sonntag

Parlamentswahl begonnen - Regierung droht Niederlage

MADRID: In Spanien hat am Morgen die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Insgesamt 37,5 Millionen Spanier sind aufgerufen, 350 Abgeordnete des Unterhauses und einen Teil des Senats zu wählen. Umfragen zufolge droht der linken Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Niederlage. Demnach könnte die konservative Volkspartei (PP) von Alberto Núñez Feijóo stärkste Kraft werden, sie dürfte die absolute Mehrheit von 176 Sitzen aber verfehlen. Zur Regierungsbildung wäre Feijóo dann auf die rechtspopulistische Vox angewiesen.

Unklar war, ob die Wahlbeteiligung an der Vorverlegung der Abstimmung mitten in die Hitze des Sommers und die Ferienzeit leiden würde. Für Córdoba in Andalusien sagte der Nationale Wetterdienst Aemet bis zu 40 Grad voraus, und auch in der Hauptstadt Madrid könnte die Temperatur am Nachmittag auf mehr als 35 Grad klettern. Eine Rekordzahl von 2,5 Millionen Menschen machte von ihrem Recht auf Briefwahl Gebrauch. Sánchez hatte die für das Jahresende geplante Wahl vorverlegt, nachdem seine Sozialisten und weiter links stehende Parteien bei Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai eine Schlappe erlitten hatten.

Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Kurz darauf werden Prognosen auf Basis von Nachwahlbefragungen veröffentlicht, die in der Regel zuverlässig sind. Mit Hochrechnungen auf der Grundlage der ausgezählten Stimmen ist erst später am Abend zu rechen. Auf den weiter westlich gelegenen Kanaren endet die Wahl um 21.00 Uhr (MESZ).

Frau sucht Polizeischutz - und wird vergewaltigt

ISLAMABAD: In Pakistan hat ein Polizist mutmaßlich eine schutzsuchende Frau vergewaltigt. Die Frau soll am Dienstag nach einem Streit mit ihrem Ehemann auf dem Weg zu einer Wache einen Polizisten angesprochen haben, wie ein Polizeivertreter am Sonntag erklärte. Der mutmaßliche Täter habe die schwangere Frau dann in eine Wohnung eines Außenbezirks der Hauptstadt Islamabad gebracht und dort vergewaltigt. «Der Verdächtige, ein Polizist, wurde verhaftet, es wird gegen ihn ermittelt», sagte der Sprecher der dpa.

Die Zeitung «Dawn» berichtete am Sonntag, dass hochrangige Beamte zunächst um eine Zurückhaltung der Details des Falls bemüht waren. Der Polizist soll einer Einheit angehört haben, die am Freitag offiziell vorgestellt wurde. Das Innenministerium fürchtete demnach ein schlechtes Image der Einheit angesichts der Vergewaltigung.

Gewalt gegen Frauen hatte in dem südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Menschen immer wieder heftigen Widerstand aus der Zivilgesellschaft ausgelöst. Ende 2022 verabschiedete das Parlament nach öffentlichem Druck ein Gesetz, das in besonders schweren Fällen von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch für Sexualstraftäter chemische Kastration oder die Todesstrafe vorsieht.

Krankenhaus nach Operation von Netanjahu: «Alles ist gut gelaufen»

TEL AVIV: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach Krankenhausangaben eine Operation zur Implantation eines Herzschrittmachers gut überstanden. «Alles ist gut gelaufen, der Ministerpräsident fühlt sich heute Morgen sehr wohl», sagte der zuständige Arzt des Scheba-Krankenhauses bei Tel Aviv am Sonntagmorgen in einer Videobotschaft. In der Nacht hatte der 73-jährige Netanjahu überraschend mitgeteilt, er werde operiert: «Mir geht es großartig, aber ich höre auf meine Ärzte».

Am Vormittag will seine rechtsreligiöse Regierung einen Kernteil ihrer höchst umstrittenen Pläne dem Parlament vorlegen. Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens am Montagnachmittag gerechnet. Netanjahu soll nach Angaben seines Büros am Nachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und bei der Abstimmung dabei sein. Eine für Sonntag geplante Kabinettssitzung wurde jedoch «auf unbestimmte Zeit» verschoben.

Nach Angaben seiner Ärzte war Netanjahu vergangene Woche nach «Ohnmachtsanfällen» ins Krankenhaus gekommen. Daraufhin seien eine Reihe von Untersuchungen unternommen und ein Herzmonitorgerät implantiert worden. Am Sonntag habe das Krankenhaus dann Daten des Überwachungsgeräts erhalten, die eine «dringende Operation» nötig gemacht hätten, sagte einer der zuständigen Ärzte.