Neues aus dem Ausland am Sonntag

Erneut Journalist getötet

ACAPULCO: In Mexiko ist wieder ein Journalist ermordet worden. Der Direktor des Nachrichtenportals «Lo Real de Guerrero», Nelson Matus Peña, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Acapulco erschossen, wie die mexikanische Zeitung «El Sol de Acapulco» am Samstag (Ortszeit) berichtete. Demnach leisteten Mitglieder der Armee und der Nationalgarde am Tatort noch Erste Hilfe.

Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. «Lo Real de Guerrero» berichtet seit Jahren über die Unsicherheit, Gewalt und Verbrechen in dem berühmten Badeort an der Pazifikküste. Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bundesstaates Guerrero teilte mit, sie habe Ermittlungen eingeleitet.

Erst am vergangenen Samstag war im Westen Mexikos ein Journalist ermordet aufgefunden worden. Die internationale Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) zählt Mexiko zu den weltweit gefährlichsten Ländern für Medienschaffende. Die Verstrickung von Politik und organisiertem Verbrechen mache es lebensgefährlich, über sensible Themen wie Korruption oder Drogen- und Menschenhandel zu berichten, und lähme die juristische Verfolgung von Straftaten, schreibt die Organisation. Auf der Rangliste der Pressefreiheit hat sie Mexiko auf Platz 128 von 180 gesetzt.

Opferzahl nach Unwetter auf 32 Tote angestiegen

SEOUL: Bei den massiven Regenfällen und Überschwemmungen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf 32 gestiegen. Wie südkoreanische Medien berichteten, wurden am Sonntagmorgen sechs Leichen aus einem überfluteten Tunnel in der zentralkoreanischen Stadt Osong geborgen. Zudem galten weiterhin über zehn Personen als vermisst. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen könnte.

Die sintflutartigen Niederschläge halten seit Ende letzter Woche an. Sie haben mehrere Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle in mehreren Landesteilen ausgelöst. Mehr als 7000 Einwohner mussten aus ihren Häusern evakuiert und vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden.

Die Lage blieb weiterhin angespannt. Das Wetteramt kündigte für die nächsten Tage anhaltenden, starken Regen für weite Landesteile an. In Südkorea herrscht derzeit die sommerliche Regenzeit, während der es regelmäßig zu Überflutungen kommt.