Neues aus dem Ausland am Sonntag

Parlamentswahl angelaufen

ATHEN: In Griechenland haben am Sonntagmorgen (7.00 Uhr Ortszeit, 6.00 Uhr MESZ) die Parlamentswahlen begonnen. Als klarer Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras (2015-2019) als Spitzenkandidat dürfte den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden. In letzten Umfragen kam Mitsotakis' Partei auf mehr als 40 Prozent der Stimmen, Syriza lag bei rund 20 Prozent.

Das Wahlgesetz sieht einen automatischen Bonus von mindestens 20 Mandaten für die stimmenstärkste Partei im Parlament mit 300 Sitzen vor. Erreicht die Nea Dimokratia rund 40 Prozent, könnte sie dadurch erneut mit bequemer Mehrheit im Parlament alleine regieren.

Insgesamt gehen 32 Parteien ins Rennen. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ). Unmittelbar danach werden Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet. Mit aussagekräftigen Ergebnissen auf Basis ausgezählter Stimmen ist gegen 20.00 Uhr (19.00 Uhr MESZ) zu rechnen.

Auch nach Deeskalation: Montag bleibt in Moskau arbeitsfrei

MOSKAU: Auch nach dem abgewendeten blutigen Machtkampf bleibt der Montag in Moskau wie angekündigt ein arbeitsfreier Tag in der russischen Hauptstadt. Eine Sprecherin von Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigte in der Nacht zum Sonntag auf Anfrage der Agentur Ria-Nowosti, dass die von ihm getroffene Entscheidung weiterhin Bestand habe.

In den ersten Stunden des Aufstands der Söldner der berüchtigten Privatarmee Wagner hatte Sobjanin am Samstagvormittag aus Sicherheitsgründen den Montag zum arbeitsfreien Tag in Moskau erklärt und die Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Später befahl Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin seinen Truppen den Rückzug in ihre Feldlager. Prigoschin selbst werde nach Belarus gehen, teilte der Kreml mit.