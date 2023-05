Neues aus dem Ausland am Sonntag

27 Menschen kommen bei Brand in Bergwerk ums Leben

LIMA: Bei einem Brand in einem Bergwerk in Peru sind einem Bericht zufolge 27 Menschen ums Leben gekommen.

Das meldete die peruanische Zeitung «La República» in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben. Der Unfall ereignete sich am Samstag (Ortszeit) demnach in der Yanaquihua-Mine in der Provinz Condesuyos. Der Brand sei durch einen Kurzschluss verursacht worden. 27 Bergleute, die in der Mine arbeiteten, seien durch das Feuer erstickt.

Neun Tote nach Amoklauf in Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas

ALLEN/WASHINGTON: Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die örtliche Feuerwehr in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas, am Samstagabend (Ortszeit) mit. Mehrere Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt, mindestens drei von ihnen seien in einem kritischen Zustand.

Nach Angaben der Polizei hörte ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt in anderer Sache im Einsatz war, am Samstagnachmittag Schüsse in dem Einkaufskomplex. Der Beamte sei sofort eingeschritten, habe den mutmaßlichen Schützen gestellt und «ausgeschaltet». Man gehe davon aus, dass der mutmaßliche Täter alleine gehandelt habe. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Nach Platzen von Aquadom in Berlin: Kein neues Aquarium geplant

BERLIN: Nach dem Platzen des riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel soll kein neues Fischbecken in der Lobby errichtet werden. «Auch ohne die Ursachen für das Bersten des Aquadoms zu kennen, schließen wir ein neues Groß-Aquarium für den Standort aus», sagte Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers, der Deutschen Presse-Agentur. Der Aufwand, ein solches Objekt wieder aufzubauen, sei unverhältnismäßig hoch. «Wir prüfen derzeit eine Reihe von alternativen, wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzepten.» Bis Mitte des Jahres solle eine Entscheidung fallen.

Das 16 Meter hohe Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen in dem Hotel nahe dem Alexanderplatz war am 16. Dezember in den frühen Morgenstunden geplatzt. Daraufhin ergossen sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Acrylglas-Zylinder unter anderem in das Hotel und auf die Straße. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. In dem Gebäudekomplex wurden mindestens sechs weitere Läden beschädigt. Das Unglück sorgte international für Aufmerksamkeit.

Das Hotel sei nach wie vor geschlossen und werde in diesem Jahr nicht mehr öffnen, sagte Hellbusch. Das liege unter anderem daran, dass die Aufzüge stark beschädigt worden seien und nach wie vor nicht funktionierten. Die Ursache für das Platzen des Aquariums ist noch ungeklärt. Seit mehreren Monaten untersucht ein Expertenteam die mehr als 700 Bruchstücke. Bis Mitte Juli soll die Untersuchung abgeschlossen sein. Dass die Ursache des plötzlichen Auseinanderbrechens eindeutig festgestellt wird, können die Experten nicht versprechen.

«Blaue Flotte» im Müllstrudel: Besonderes Ökosystem auf hoher See

WASHINGTON: Der Große Pazifische Müllstrudel beherbergt neben Zehntausenden Tonnen Kunststoff auch eine Fülle schwimmender Meeresorganismen direkt unter der Wasseroberfläche. Wie ein Forschungsteam im Fachblatt «PLOS Biology» berichtet, ist deren Zahl in Gebieten mit besonders viel Plastikmüll auch besonders hoch. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befürchten daher, dass ausgerechnet Versuche, den Müll aus den Ozeanen zu fischen, eine Gefahr für diese Ökosysteme darstellen könnten.

Das sogenannte Neuston, nach dem Griechischen «Das Schwimmende», ist eine besondere maritime Lebensgemeinschaft. Es bezeichnet die Gesamtheit der Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, die überwiegend direkt unter der Wasseroberfläche leben. Viele dieser Lebewesen haben eine auffällige blaue oder violette Färbung, von der vermutet wird, dass sie vor UV-Strahlen schützt oder als Tarnung vor Fressfeinden dient. Entsprechend werden die Tiere auch «blaue Flotte» genannt.