Neues aus dem Ausland am Sonntag

Anhaltende Gefechte im Sudan - Kämpfe um Generalkommando

KHARTUM: Die schweren Gefechte im Sudan zwischen der Armee und der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) halten auch am Sonntagmorgen an. Medienberichten zufolge sollen sich die Kämpfe um das Generalkommando der sudanesischen Armee in der Hauptstadt Khartum intensiviert haben. Am Abend hatten die RSF die Einnahme des Generalkommandos verkündet, was das Militär als Falschbehauptung bezeichnete. Am Sonntagmorgen teilte das sudanesische Militär trotz der andauernden Kämpfe mit, «dem Sieg nahe zu sein».

Hintergrund des Gewaltausbruchs ist ein Machtkampf zwischen Sudans Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der bewaffneten RSF. Der Konflikt in dem nordafrikanischen Land wuchs sich am Samstag binnen weniger Stunden zu einer Staatskrise mit Gefechten zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe aus. Wer in Khartum zurzeit die Oberhand hat, ist unklar. Einer sudanesischen Ärzte-Organisation zufolge gibt es bislang mindestens 56 zivile Todesopfer und Dutzende getötete Soldaten.

Südkorea vertreibt Militärboot aus Nordkorea an Seegrenze

SEOUL: Die südkoreanischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge mit Warnschüssen ein Militärboot aus Nordkorea an der Seegrenze zwischen den beiden Ländern vertrieben. Der Zwischenfall habe sich bereits am Samstag ereignet, teilte der Generalstab in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul am Sonntag mit. Das Boot aus Nordkorea habe dabei die Nördliche Seegrenzlinie (NLL) zum Süden im Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China überquert. Das Patrouillenboot sei nach den Schüssen eines Schnellboots der südkoreanischen Marine wieder abgedreht.

Die NLL wird von Nordkorea nicht anerkannt. Die Grenzlinie wurde nach dem Korea-Krieg (1950-53) einseitig von einem UN-Kommando gezogen, um Feindseligkeiten zwischen beiden Seiten zu verhindern. An der Grenze kam es nach dem Krieg auch wiederholt zu Gefechten zwischen Kriegsschiffen beider Länder.

Südkoreas Militär deutete an, dass das nordkoreanische Patrouillenboot ein chinesisches Fischerboot bei illegalen Fangaktivitäten verfolgt haben könnte. Das südkoreanische Schnellboot sei bei seinem Einsatz bei schlechten Sichtverhältnissen mit einem chinesischen Fischerboot leicht kollidiert, hieß es. Einige der südkoreanischen Besatzungsmitglieder hätten kleinere Verletzungen erlitten.

Der Zwischenfall an der NLL ereignete sich in einer Zeit wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea testet seit dem vergangenen Jahr unter Verstoß von UN-Verbotsbeschlüssen atomwaffenfähige Raketen. Südkorea und die USA halten ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang ab.

Ärzte-Organisation: Dutzende Tote bei Kämpfen im Sudan

KHARTUM: Bei den schweren Gefechten zwischen Armee und Paramilitärs im Sudan sollen neuen Angaben zufolge mehrere Dutzend Soldaten und Zivilisten getötet worden sein. Eine sudanesische Ärzte-Organisation teilte am frühen Sonntagmorgen über Twitter mit, es gebe mindestens 56 zivile Todesopfer und Dutzende getötete Soldaten. Außerdem seien in Krankenhäusern und anderen Versorgungsstellen knapp 600 Verletzte gezählt worden, von denen Dutzende in Lebensgefahr schwebten. Die Organisation rief zu einer sofortigen Waffenruhe auf, um das Leben unschuldiger Menschen zu schützen und Verletzte behandeln zu können.

Hintergrund des Gewaltausbruchs ist ein Machtkampf zwischen Sudans Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der bewaffneten Rapid Support Forces (RSF). Der Konflikt in dem nordafrikanischen Land wuchs sich am Samstag binnen weniger Stunden zu einer Staatskrise mit Gefechten zwischen der Armee und der wichtigen paramilitärischen Gruppe aus. In der Hauptstadt Khartum gab es Berichten zufolge unter anderem Artilleriebeschuss, außerdem wurden Luftangriffe der sudanesischen Luftwaffe auf Stützpunkte der RSF gemeldet. Wer in Khartum zurzeit die Oberhand hat, ist unklar.

UN-Sicherheitsrat fordert Ende der Kämpfe im Sudan

KHARTUM: Der UN-Sicherheitsrat hat angesichts der schweren Kämpfe im Sudan alle Konfliktparteien aufgefordert, die Gefechte einzustellen und Gespräche zur Beendigung der Krise aufzunehmen. Außerdem müssten humanitäre Helfer sicheren Zugang bekommen und UN-Mitarbeiter vor Angriffen geschützt werden, forderte das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen am Sonntagmorgen. In der Stellungnahme wurde das Ziel der «Einheit, Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Republik Sudan» betont.

Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen Sudans Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der bewaffneten Rapid Support Forces (RSF). Der Konflikt in dem nordafrikanischen Land hatte sich am Samstag binnen weniger Stunden zu einer Staatskrise mit schweren Gefechten zwischen der Armee und der wichtigen paramilitärischen Gruppe ausgewachsen. In der Hauptstadt Khartum gab es Berichten zufolge unter anderem Artilleriebeschuss, außerdem wurden Luftangriffe der sudanesischen Luftwaffe auf Stützpunkte der RSF gemeldet. Wer in Khartum zurzeit die Oberhand hat, ist unklar.

Befürchtet wird, dass den Kämpfen schon jetzt zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind, darunter auch Zivilisten. Eine sudanesische Ärzte-Organisation nannte dem US-Nachrichtensender CNN am Samstag die Zahl von 25 Toten und mehr als 180 Verletzten.

Schüsse in mexikanischem Freibad - mindestens sieben Tote

CORTAZAR: In einem Freibad in Mexiko sind mindestens sieben Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handelt es sich um ein siebenjähriges Kind, drei Frauen und drei Männer, wie die Stadtverwaltung von Cortazar im Bundesstaat Guanajuato mitteilte. Eine weitere Person sei schwer verletzt worden. Dem Betreiber der Freizeiteinrichtung zufolge waren die Täter am Samstagnachmittag (Ortszeit) erschienen, eröffneten das Feuer und nahmen vor ihrer Flucht die Überwachungskameras sowie den dazugehörigen Monitor mit.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. In einem Video, das in mexikanischen Medien verbreitet wurde, schildert ein Mann offenbar kurz nach der Tat, dass rund 20 Killer mit Hochleistungs-Schusswaffen in dem Schwimmbad gewesen seien.

Der zentralmexikanische Bundesstaat Guanajuato gehört zu jenen Regionen des Landes, in denen die seit Jahren grassierende Gewalt in Mexiko besonders schlimme Ausmaße erreicht hat. Im vergangenen Jahr kamen in dem nordamerikanischen Land auf rund 126 Millionen Einwohner 31.936 Tötungsdelikte - und das ist nur die offizielle Zahl. Zahlreiche Drogenkartelle und andere kriminelle Gruppen kämpfen um die Kontrolle über Einflussgebiete und Schmuggelrouten. Oft unterhalten sie Verbindungen zu korrupten Politikern und Sicherheitskräften, die seit 2006 den sogenannten Drogenkrieg führen. Die meisten Tötungsdelikte werden nie aufgeklärt.