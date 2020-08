Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.20 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Präsidentenberater: Polen achtet territoriale Einheit von Belarus

WARSCHAU: Polen hat erneute Vorwürfe des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zurückgewiesen, wonach es die Grenzen des Nachbarlandes bedrohe. Die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten sei eine Grundlage des internationalen Rechts, für das sich Polen stets einsetze, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, am Samstagabend laut Nachrichtenagentur PAP. «Es betrübt und verwundert uns daher, dass in der Propaganda der Führung von Belarus suggeriert wird, Polen habe die Absicht, die territoriale Integrität dieses Landes zu verletzen.» Seine Land habe niemals solche Absichten gehegt und hege sie auch jetzt nicht, betonte Szczerski.

Der durch Proteste der Demokratiebewegung unter Druck geratene Lukaschenko hatte am Samstag bei einem Besuch beim Militär in der Nähe von Grodno vor einer Revolution gewarnt. «Wir sehen eine ernste Bewegung der Streitkräfte der Nato in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen auf den Gebieten Polens und Litauens», sagte er. Bei einer weiteren Kundgebung vor Anhängern in Grodno sagte er laut Nachrichtenagentur Interfax: «Manche reiben sich schon die Hände und erinnern sich an ihre «Ostgebiete», wo alles Belarussische verboten war». Lukaschenko spielte damit darauf an, dass zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ein Teil des heutigen Belarus an Polen angegliedert war.

Londons Tower Bridge bleibt geöffnet stecken

LONDON: Londons berühmte Tower Bridge ist im hochgeklappten Zustand steckengeblieben und war am Samstag über mehrere Stunden nicht passierbar.

Als Grund dafür nannte die Kommune technische Probleme. Das mittlere Stück der Klappbrücke über der Themse im Zentrum der britischen Hauptstadt kann geöffnet werden, um größeren Schiffen die Durchfahrt zu gewähren. Am Abend wurde die Brücke zunächst für Fußgänger, aber nicht für den Autoverkehr wieder geöffnet, wie die Behörden mitteilten. Die bei Touristen beliebte Brücke wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut. Die Klappen wurden ursprünglich mit einer Dampfhydraulik bedient. Seit den Siebzigerjahren wird das Öffnungssystem mit Öl und Strom betrieben.