Neues aus dem Ausland am Sonntag

«40 sehr turbulente Minuten» - Gleitschirm-Pilot gerät in Gewitter

GMUNDEN: Ein Gleitschirm-Pilot aus der Nähe von München ist am Samstag in Österreich in ein Gewitter geraten und durch den Sog der Gewitterwolken Hunderte Meter in die Luft gezogen worden. Mehrere Menschen hätten den Vorfall gesehen und Alarm geschlagen, berichtete die Polizei in Oberösterreich am Samstagabend. Der Schirm des Mannes sei mehrmals eingeklappt, ehe er sich wieder entfaltete.

Der Mann sei nach dem Start auf dem 1004 Meter hohen Grünberg am Traunsee rasch auf 1300 bis 1500 Meter hoch gesogen und Richtung Traunsteingipfel nach Süden abgetrieben worden. In einer zweiten Gewitterwolke sei er dann acht Kilometer Richtung Westen gesogen worden. Er habe schließlich bei Altmünster auf der anderen Seite des Traunsees landen können. «Der Mann überstand die rund 40 sehr turbulenten Minuten ohne Verletzungen», so die Polizei.

Missbrauchsfall in Rio: BKA in Kontakt mit brasilianischen Behörden

RIO DE JANEIRO/WIESBADEN: Nachdem bei einem Deutschen in Rio de Janeiro ein Kinderpornografie-Studio entdeckt worden ist, steht das Bundeskriminalamt (BKA) in Kontakt mit den brasilianischen Ermittlern. «Es gibt einen internationalen Nachrichtenaustausch zwischen den brasilianischen und den deutschen Behörden», sagte eine BKA-Sprecherin in Wiesbaden am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Einzelheiten waren nicht bekannt. Das BKA ist als Zentralstelle für die deutsche Kriminalpolizei für internationalen Austausch zuständig.

Der in Brasilien ansässige Deutsche steht im Verdacht, Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und Tausende Videos mit kinderpornografischem Material hergestellt und vertrieben zu haben. Nach der Durchsuchung des Hauses, in dem das Studio zur Produktion der Videos eingerichtet war, verhaftete die Polizei in Rio de Janeiro einer Mitteilung zufolge den 73-Jährigen. Die Festnahme habe am Donnerstagabend (Ortszeit) im Großraum der brasilianischen Metropole stattgefunden, bestätigte ein Sprecher der Zivilpolizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Erdbeben erschüttert Chile - bisher keine Opfer

SANTIAGO DE CHILE: Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat in der Nacht zum Sonntag den Nordwesten Chiles erschüttert. Das Zentrum wurde von der chilenischen Erdbebenwarte westlich von Cuya nahe der Pazifikküste geortet. Nach Mitteilung des Katastrophendienstes Onemi bestand keine Tsunamigefahr. Zunächst wurden weder Opfer noch Schäden gemeldet.

In Chile kommt es immer wieder zu heftigen Erdbeben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.