Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.01.23 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Tote bei Anschlag am Militärflughafen in Kabul

KABUL: Bei einer Explosion am Eingang des Militärflughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Neujahrsmorgen mehrere Menschen getötet worden. Das teilte das afghanische Innenministerium am Sonntag mit, machte aber keine Angaben zu genauen Opferzahlen und Details.

Der Militärflughafen in Kabul befindet sich in der Nähe des zivilen Flughafens und des Innenministeriums. Örtlichen Quellen zufolge wurden alle Zufahrtswege zum Anschlagsort von den Sicherheitskräften der Taliban abgeriegelt.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Seit der Machtübernahme der Taliban hat der IS seine Anschläge in Afghanistan verstärkt. Im Fokus stehen meist religiöse Minderheiten und ausländische Botschaften. Sowohl der IS als auch die Taliban gehören dem sunnitischen Islam an. Allerdings sind beide miteinander verfeindet.

Zahl der EU-Studierenden an britischen Unis geht weiter zurück

LONDON: Nach dem Brexit studieren immer weniger EU-Bürgerinnen und EU-Bürger an britischen Universitäten. Die Zahl der Studienanfänger, die aus der Europäischen Union stammen, ist im Jahr 2022 erneut gesunken, wie der Datenbank der zentralen Vergabestelle UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) zu entnehmen ist. Zum Start des akademischen Jahres wurden im Herbst 2022 demnach 10.910 angehende Studierende aus der EU zugelassen. 2021 waren es noch 12.670. Im Jahr 2020, als für Studierende in Großbritannien noch die alten Regeln galten, waren es noch mehr als doppelt so viele.

Während es vor dem Brexit für EU-Bürger sehr unkompliziert war, im britischen Ausland zu studieren und zu forschen, ist nun durch neue Visa-Bestimmungen mehr Aufwand notwendig. Auch kurzfristige Studienaufenthalte sind komplizierter geworden. Britische Universitäten können von EU-Bürgern nun deutlich höhere Studiengebühren verlangen. Mit dem EU-Austritt ist das Vereinigte Königreich auch aus dem europäischen Austauschprogramm Erasmus ausgestiegen, über das Tausende junge Menschen aus der EU jahrelang ihre Auslandssemester auf der Insel verbrachten.

Niederländer ignorieren Böllerverbot in großen Städten

AMSTERDAM: Das in zahlreichen Großstädten der Niederlande zum Jahreswechsel verhängte Böllerverbot ist von der Bevölkerung größtenteils ignoriert worden. In Städten wie Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen und Haarlem wurden in großem Umfang Feuerwerk und Böller gezündet, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. In Rotterdam sei von dem Verbot überhaupt nichts zu merken gewesen. Die Polizei hielt sich weitgehend zurück. Nach dem Zünden schwerer Feuerwerkskörper und wegen Schlägereien wurden in Amsterdam mehrere Menschen festgenommen. Wegen stürmischen Wetters mussten in vielen Städten geplante Feuerwerkshows abgesagt werden.

In den Krankenhäusern wurden etliche Menschen mit von Böllern verursachten Verletzungen behandelt. Von einem abgerissenen Finger, Gehörschäden und Augenverletzungen sowie einer vollen Abteilung berichtete laut ANP eine Klinik in Den Haag. In der Augenklinik in Rotterdam wurden bereits bis kurz nach Mitternacht zehn Notfälle behandelt, mit weiteren Bölleropfern wurde im Verlaufe der Nacht gerechnet.

Mit einem Böllerverbot hatten etliche Städte die zahlreichen Verletzungen und hohen Sachschäden vermeiden wollen, die es vor der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel immer wieder gegeben hatte.