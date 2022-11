Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Germanwatch: Ägypten «intransparent und ohne Balance» bei Klimagipfel

SCHARM EL SCHEICH: Die Umweltorganisation Germanwatch stellt der ägyptischen Präsidentschaft bei der Weltklimakonferenz ein vernichtendes Zeugnis aus. «Sie trat intransparent auf, schränkte die Zivilgesellschaft ein und fand keine Balance», teilte Germanwatch am Sonntag zum Ende der Konferenz mit. Die «überwältigende Mehrheit der Staaten» habe ein Runterfahren aller fossiler Energien wie Öl und Gas gefordert, was die Abschlusserklärung aber nicht abbilde. «Abschwächungen des Textes, die nur wenige Länder um Saudi-Arabien herum forderten, wurden hingegen den Staaten in «Friss-oder-Stirb»-Manier vorgelegt», hieß es weiter.

Die Präsidentschaft habe nicht im Interesse der Verletzlichsten beim Klimawandel gehandelt, sondern «Interessen Saudi-Arabiens und anderer Golfstaaten sowie Chinas begünstigt», sagte Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von Germanwatch. «Dieser Weltklimagipfel war ein Abwehrkampf gegen die Öl- und Gas-Lobby. Die Lobby hat lange versucht, aus der aktuellen Energiekrise Kapital zu schlagen. Aber letztlich hat sich eine große Allianz progressiver Staaten dagegengestemmt.» Der weltweite Klimaschutz bleibe nach der Konferenz in Scharm el Scheich «gerade noch auf Kurs».

EU-Vize äußert scharfe Kritik an Beschlüssen der Weltklimakonferenz

SCHARM EL SCHEICH: Der EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat die Abschlusserklärung bei der Klimakonferenz in Ägypten mit scharfen Tönen als unzureichend und verfehlt kritisiert. «Was wir vor uns haben, ist nicht genug als Schritt voran für die Menschen und den Planeten», sagte Timmermans am Sonntagmorgen zum Ende der Konferenz. In den Verhandlungen habe es zu viele Versuche gegeben, sogar Einigungen der Vorjahreskonferenz von Glasgow zurückzuschrauben. Beim Verlassen des Saals müssten nun alle anerkennen, dass die Teilnehmer beim Kampf gegen die Erderwärmung nicht genug getan hätten.

Bei der Frage zu Ausgleichszahlungen für Klimaschäden in ärmeren Ländern habe die Europäische Union vor einem «moralischen Dilemma» gestanden, sagte Timmermans. Die Vorlage von Scharm el Scheich sei beim Klimaschutz nicht weit genug gegangen, aber «wenden wir uns deshalb ab und vernichten einen Fonds, für den verwundbare Länder über Jahrzehnte so hart gekämpft haben?» So ein Schritt wäre ein «gewaltiger Fehler und eine große verpasste Gelegenheit» gewesen, sagte Timmermans.

Die EU werde sich von ihren ambitionierten Maßnahmen beim Klimaschutz nicht abbringen lassen. Mehr als 80 Länder unterstützten inzwischen das Ziel, dass die weltweiten Emissionen bis 2025 ihren Höhepunkt erreichen müssten. «Leider sehen wir das hier nicht berücksichtigt.» Die Weltgemeinschaft habe schon viel Zeit verschwendet, sagte Timmermans, und fügte mit Blick auf die nächste Klimakonferenz 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten hinzu: «Morgen beginnen wir mit den Vorbereitungen für die COP28.»

WWF-Bericht: Illegaler Handel gefährdet Seegurken vor Indien

NEU DELHI: Die illegale Sammlung von Seegurken im Meer rund um Indien und ihr Handel gefährdet nach Auskunft von Tierschützern deren Populationen in dem Gebiet. Die Umweltstiftung WWF und die Organisation Traffic, die den Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten beobachtet, präsentierten nun genauere Daten. Demnach sind in Indien von 2010 bis 2021 mehr als 100 Tonnen Seegurken und zudem knapp 7000 Seegurken-Individuen sichergestellt worden. Die Tiere seien teils lebend, teils tot gefunden worden, heißt es in einem Bericht, den beide Organisationen im Vorfeld des Weltfischereitags am Montag (21. November) veröffentlichten.

Die länglichen und sich langsam bewegenden Tiere sind für Verkäufer lukrativ, weil sie besonders in einigen asiatischen Ländern etwa für traditionelle Medizin oder als exklusives Lebensmittel verwendet werden. 2021 etwa berichtete das indische Verteidigungsministerium, dass die Küstenwache auf einem Boot zwei Tonnen Seegurken im Wert von 80 Millionen Rupien (947.000 Euro) sichergestellt habe. Gleichzeitig sind Seegurken aber auch für das Meerökosystem wichtig, da sie verrottendes organisches Material verzehren und es in wiederverwertbare Nährstoffe für andere Meereslebewesen umwandeln.

Das Einsammeln der Tiere sei einfach und die Weiterverarbeitung durch Trocknen günstig, heißt es in dem Bericht. Die Tiere werden in der Regel getrocknet verkauft. Besonders häufig sollten die sichergestellten Tiere nach Sri Lanka, China oder in südostasiatische Länder gebracht werden, heißt es.

In Indien wurde jahrzehntelang mit den Tieren offiziell gehandelt, was ihre Populationen gefährdet habe. Vor knapp 20 Jahren sei dann aber das Einsammeln, der Handel und die Nutzung aller rund 200 Seegurkenarten vor der Küste Indiens verboten worden.

COP-Präsident zu Klimakonferenz: «Das war nicht einfach»

SCHARM EL SCHEICH: Zum Abschluss der UN-Klimakonferenz in Ägypten hat deren Präsident Samih Schukri die zweiwöchigen Verhandlungen als mühsam bezeichnet. «Das war nicht einfach. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet», sagte Schukri am Sonntagmorgen zum Ende der Konferenz. «Jegliche Ausrutscher, die es gegeben haben mag, waren nicht beabsichtigt.» Die Gespräche der Vertreter aus rund 200 Ländern seien teilweise angespannt gewesen, aber «am Ende haben wir geliefert», sagte Schukri. Die Einigung auf einen neuen Geldtopf für die Folgen von Klimaschäden in ärmeren Ländern gebe Millionen Betroffenen rund um die Welt Hoffnung.

In Scharm el Scheich verhandelten Teilnehmer zwei Wochen lang über weitere Schritte, um die Erderwärmung noch zu verlangsamen. Die Einigung auf einen gemeinsamen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden war größter Streitpunkt. Nach einer Verlängerung um gut 36 Stunden und nächtlichen Verhandlungen kam schließlich der Durchbruch.

UN-Chef: Klimaschäden-Geldtopf «wichtiger Schritt»

SCHARM EL SCHEICH: UN-Generalsekretär António Guterres hat die Einigung der Weltklimakonferenz auf einen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden als «wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit» gelobt. «Sicherlich ist das nicht genug, aber es ist ein dringend benötigtes politisches Signal, um verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen», sagte Guterres am frühen Sonntagmorgen in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Die Stimme der am heftigsten von der Klimakrise betroffenen Staaten müsse gehört werden. Die Vereinten Nationen würden den begonnenen Prozess eng begleiten, kündigte der UN-Chef an.

Die Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. Abgefedert werden sollen unabwendbare Folgen der Erderhitzung wie immer häufigere Dürren, Überschwemmungen und Stürme, aber auch der steigende Meeresspiegel und Wüstenbildung.

Weltklimakonferenz: Ärmere Länder erhalten Klima-Ausgleichszahlungen

SCHARM EL SCHEICH: Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. Den neuen Fonds beschlossen die Vertreter von rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen. Die notwendige Billigung der Abschlusserklärung stand allerdings noch aus. Abgefedert werden sollen unabwendbare Folgen der Erderhitzung wie immer häufigere Dürren, Überschwemmungen und Stürme, aber auch der steigende Meeresspiegel und Wüstenbildung. Die Frage hatte sich als größter Streitpunkt durch die zweiwöchige Konferenz in Scharm el Scheich gezogen, die um rund 36 Stunden verlängert wurde.

In dem Beschluss werden keine Summen für den neuen Entschädigungsfonds genannt und auch nicht, wer genau einzahlen soll. Begünstigt werden sollen Entwicklungsländer, die besonders gefährdet sind. Auf diese Eingrenzung hatte besonders die EU gepocht.