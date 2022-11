Neues aus dem Ausland am Sonntag

UN-Menschenrechtschef: «Sorge und Unbehagen» über Twitter

GENF: UN-Menschenrechtschef Volker Türk hat den neuen Twitter-Eigentümer Elon Musk in einem offenen Brief kritisiert und einen verantwortungsvollen Betrieb der globalen Plattform angemahnt. Berichte, wonach diese Woche fast alle Experten für Menschenrechte und Ethik bei Twitter gefeuert wurden, seien «kein ermutigender Auftakt» von Musks Ära bei Twitter, schrieb Hochkommissar Türk dem Technologie-Milliardär am Samstag.

«Twitter ist Teil einer globalen Revolution, die unsere Kommunikation revolutioniert hat. Aber ich schreibe mit Sorge und Unbehagen über unsere digitale Öffentlichkeit und die Rolle, die Twitter darin spielt», schrieb Türk.

Menschenrechte müssten unter Musks Führung eine zentrale Rolle in dem Unternehmen einnehmen, forderte der österreichische UN-Diplomat. Twitter solle auch weiterhin Verantwortung übernehmen, um Desinformation und Verhetzung zu bekämpfen. Türk erinnerte daran, dass Hass im Netz und Falschinformationen zu Corona-Impfungen bereits konkrete Schäden angerichtet hätten. Gleichzeitig müsse Twitter auch die Redefreiheit vor Regierungen schützen, die dieses Recht einschränken wollten, schrieb er.

Musks widersprüchliche Signale zur Ausrichtung von Twitter haben große Werbekunden wie Volkswagen, den Pharmakonzern Pfizer oder den Lebensmittelriesen Mondelez verschreckt, die ihre Anzeigen nicht neben negativen Inhalten sehen wollen. Der Milliardär hat einerseits betont, dass die Inhalte-Regeln der Plattform weiterhin gelten. Andererseits hat er wiederholt einen Mangel an Redefreiheit bei Twitter kritisiert.

Wolf verfolgt Rennradfahrer in den Niederlanden

OTTERLO: In den Niederlanden hat ein Wolf in einem Nationalpark Medienberichten zufolge einen Rennradfahrer verfolgt. Der Radfahrer filmte den aus dem Wald auftauchenden Wolf, der ihm für kurze Zeit auf einem Radweg hinterherlief, wie der Sender «Omroep Gelderland» berichtete.

In den sozialen Medien kursieren Videoaufnahmen der Szene, die sich im Nationalpark De Hoge Veluwe nördlich von Arnheim bei Otterlo zugetragen haben soll. Seit einer Weile haben sich dort wieder Wölfe angesiedelt. Ein Experte der Wolfsmeldestelle in den Niederlanden bestätigte an Hand der Filmsequenz, dass es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt habe.

In dem Nationalpark waren zuvor bereits Wölfe aufgetaucht, die sich zahm verhielten und sich Parkbesuchern mitunter bis auf ein paar Meter Abstand näherten. Der Radfahrer selbst äußerte sich zunächst nicht zu der Wolfsbegegnung. Wie der Sender berichtete, liegt der in dem Video zu sehende Abschnitt des Radwegs, auf dem der Wolf auftauchte, eindeutig im Nationalpark.

Hubschrauber in Italien abgestürzt - Behörden: Sieben Menschen tot

FOGGIA: In Süditalien ist der Hubschrauber einer privaten Firma mit sieben Menschen an Bord abgestürzt. «Leider gibt es keine Überlebenden», sagte der Vizepräsident der Region Apulien, Raffaele Piemontese, der Nachrichtenagentur Adnkronos am Samstagnachmittag. Der Hubschrauber mit zwei Piloten, einem italienischen Arzt und einer Touristenfamilie aus Slowenien an Bord war am Vormittag vom Radar verschwunden. Rettungskräfte suchten später im Raum Apricena nahe der apulischen Stadt Foggia nach dem Helikopter, zu dem der Kontakt zuvor abgebrochen war, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Auch das Militär beteiligte sich nach eigenen Angaben an der Suchaktion mit einem Hubschrauber sowie die Bergrettung. Demnach handelt es bei dem vermissten Fluggerät um einen A109 - ein Hubschrauber, der in der zivilen und militärischen Luftfahrt zum Einsatz kommt. Der Helikopter sei am Vormittag von den Tremiti-Inseln losgeflogen. Das private Flug-Unternehmen bietet regelmäßig Flüge zwischen den Inseln und dem Festland an.

Papagei stibitzt Kopfhörer von Reporter in Live-Schalte

SANTIAGO DE CHILE: Ausgerechnet während eines TV-Berichts über wachsende Kriminalität in einem Wohnviertel Santiago de Chiles hat ein Papagei dem Reporter vor laufender Kamera den Kopfhörer geklaut. Aufnahmen des chilenischen Senders CHV, die in der Nacht zum Samstag im Internet viral gingen, zeigten den Reporter Nicolás Krumm bei einer Schalte am Donnerstag aus einem Park im Hauptstadtviertel La Reina. Während Krumm darin berichtet, dass vermehrte Delikte zu einem Sicherheitsproblem im Areal würden, lässt sich der grüne Vogel auf seiner Schulter nieder, pickt ihm geschickt den kabellosen Kopfhörer aus dem Ohr und flattert davon. Sichtlich irritiert setzt Krumm seinen Bericht fort, während sein Kameramann im Hintergrund versucht, dem Papagei seine Beute abzujagen.

Offenbar war der Kopfhörer nicht lange interessant für das Tier - das TV-Team fand ihn nach eigenen Angaben schließlich im Gras wieder.

Bergleute nach neun Tagen aus eingestürzter Mine gerettet

SEOUL: Zwei Bergleute in Südkorea sind nach mehr als neun Tagen aus einer eingestürzten Mine gerettet worden. Die Grubenarbeiter im Alter von 62 und 59 Jahren hätten die Zinkmine im Landkreis Bonghwa im Osten des Landes Freitagnacht (Ortszeit) in relativ guter gesundheitlicher Verfassung verlassen, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach dem Einsturz am 26. Oktober war lange Zeit unklar, ob die Männer überlebt hatten.

Die Bergleute saßen den Berichten zufolge 221 Stunden in einem senkrechten Schacht in etwa 190 Meter Tiefe fest. Sie konnten demnach Wasser trinken, das von den Wänden lief. Die Bergungskräfte bohrten ein Loch, um die Männer herausholen zu können. Ihre Familien hätten sich überglücklich für die dramatische Rettungsaktion bedankt, hieß es. Beide seien wie durch ein Wunder gerettet worden, schrieb Präsident Yoon Suk Yeol in den Sozialen Medien.

Britischer Corona-Patient nach 411 Tagen Infektion geheilt

LONDON: Ein immungeschwächter Mann in Großbritannien war 411 Tage lang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Erst durch eine Behandlung mit neutralisierenden Antikörpern wurde der Patient geheilt, wie die European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases mitteilte. Demnach war der inzwischen 59-Jährige Patient mit jener frühen Corona-Variante infiziert, die zunächst im chinesischen Wuhan aufgetreten war.

Der Mann hatte wegen einer Nierentransplantation ein geschwächtes Immunsystem. Er erhielt demnach eine Antikörper-Kombination, die als Regeneron bekannt ist und die im Jahr 2020 auch dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump verabreicht wurde. Bedeutsam sei bei der Behandlung des Mannes die genetische Analyse des Virus gewesen.

Für die derzeit dominierende Corona-Variante Omikron gibt es nach Angaben der Experten bisher keine wirksame Antikörper-Behandlung in Großbritannien oder der Europäischen Union. «Einige Menschen mit geschwächten Immunsystemen sind weiterhin dem Risiko schwerer Erkrankung und andauernder Infektion ausgesetzt», so der Mediziner Luke Blagdon Snell vom King's College in London, der seine Erkenntnisse kürzlich in der Fachzeitschrift «Clinical Infectious Diseases» veröffentlicht hat.

Der inzwischen geheilte Patient gehört zu den Menschen mit einer der längsten bekannten Corona-Infektionen. Ein ebenfalls im Krankenhaus Guy's and St Thomas' behandelter Patient war bis zu seinem Tod sogar 505 Tage lag infiziert gewesen.

Zur Krönung von König Charles: Briten bekommen extra Feiertag

LONDON/EDINBURGH: Anlässlich der Krönung des neuen britischen Königs Charles III. am 6. Mai 2023 dürfen sich die Briten auf ein verlängertes Wochenende freuen. Wie der britische Premierminister Rishi Sunak am Sonntag ankündigte, soll es dafür einen extra Feiertag geben. «Die Krönung eines neuen Monarchen ist ein einzigartiger Moment für unser Land», sagte der konservative Politiker einer Mitteilung zufolge und fügte hinzu: «In Anerkennung dieses historischen Anlasses freue ich mich, einen zusätzlichen Feiertag im gesamten Vereinigten Königreich anzukündigen.»

Der «bank holiday» wie Feiertage in Großbritannien genannt werden, soll auf den 8. Mai, den Montag nach der Krönung fallen, die an einem Samstag in der Westminster Abbey in London stattfinden soll. Auch der Tag der Beisetzung von Charles Mutter Queen Elizabeth II. war zum außergewöhnlichen Feiertag erklärt worden.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon brachte ihre Unterstützung für die Entscheidung zum Ausdruck. Die anstehende Krönung bezeichnete die Politikerin der sezessionistischen Schottischen Nationalpartei in einer eigenen Mitteilung als «historischen Moment» für ihren Landesteil, zu dem die Schotten König Charles und seiner Königsgemahlin Camilla die besten Wünsche senden wollten.

Indigene Brasiliens fordern Amazonas-Schutz gegen Klimawandel

BRASÍLIA: Brasiliens Ureinwohner erhoffen sich vom neugewählten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva die Ausweitung ihrer geschützten Gebiete als wesentliche Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel. «Die indigenen Gebiete sind die Gebiete mit der größten biologischen Vielfalt und der am besten erhaltenen Vegetation, weil sie von Ureinwohnern geschützt und verwaltet werden», hieß es in einer Mitteilung der Indigenen-Dachorganisation Apib vor dem am Sonntag beginnenden Weltklimagipfel in Ägypten.

Eine Datenerhebung der Apib, des Amazonas-Forschungsinstitut IPAM und der Iniative «MapBiomas» weise darauf hin, dass in Brasilien 29 Prozent des Gebiets um die indigenen Gebiete abgeholzt sind, innerhalb der indigenen Gebiete nur 2 Prozent. Der abgewählte Präsident Jair Bolsonaro sieht im für den Klimaschutz enorm wichtigen Amazonasgebiet vor allem wirtschaftliches Potenzial und wollte noch mehr Fläche etwa für Landwirtschaft und Bergbau erschließen.

«Wir sehen aus der Nähe die Auswirkungen der Umweltzerstörung, die Bolsonaro verursacht hat», sagte Apib-Koordinator Dinamam Tuxá. «Jetzt mit Lula hoffen wir zusammenzuarbeiten, damit sich die Situation ändert.» Die Apib hofft auch, dass mit Lulas Wahlsieg Brasilien wieder auf die internationale Umwelt- und Klima-Agenda zurückkehrt. Der linke Lula galt in seiner früheren Amtszeit von 2003 bis 2010 zwar nicht als Grüner, hat jetzt im Wahlkampf allerdings versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz künftig zu stärken.

Biden und Obama machen gemeinsam Wahlkampf in Philadelphia

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat gemeinsam mit Ex-Präsident Barack Obama kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen vor den Gefahren für die Demokratie in den USA gewarnt. «Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel», sagte Biden am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ähnlich äußerte sich Obama kurze Zeit später bei derselben Veranstaltung: «Wahrheit und Fakten, Logik und Vernunft und grundlegender Anstand stehen auf dem Stimmzettel», warnte er im Hinblick auf die Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner. Es stehe viel auf dem Spiel. «Die Zwischenwahlen sind kein Witz.»

Obama war zuletzt bei mehreren Wahlkampfveranstaltungen aufgetreten - nun gemeinsam mit Biden in dem für die Demokraten besonders wichtigen Bundesstaat Pennsylvania. Der Partei droht bei der Abstimmung am Dienstag der Verlust der knappen Mehrheit im US-Kongress. Während das Repräsentantenhaus Umfragen zufolge wahrscheinlich an die Republikaner fallen wird, könnte es im Senat sehr knapp werden. In Pennsylvania besteht eine realistische Chance, dass die Demokraten den Republikanern einen Senatssitz abnehmen können. Der Demokrat John Fetterman tritt dort gegen den Republikaner und TV-Arzt Mehmet Oz an.

Der 53-jährige Fetterman hatte im Mai einen Schlaganfall. Republikaner hatten nach einem TV-Duell mit Oz, bei dem Fetterman langsamer redete und sich öfter versprach, Fettermans gesundheitliche Tauglichkeit für das Amt angezweifelt. «Ich hatte einen Schlaganfall. Das hat mich wirklich umgehauen. Aber ich bin wieder aufgestanden», sagte Fetterman nun in Philadelphia und scherzte, wie hart es sei, ausgerecht direkt vor Obama zu sprechen. Obama betonte, dass der Schlaganfall Fetterman Werte nicht verändert hätte.

Somalia: Mindestens elf Menschen bei Terroranschlag getötet

MOGADISCHU: Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Militärbasis in Mogadischu sind nach Angaben somalischer Sicherheitskräfte mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Militärbeamter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden elf Rekruten der somalischen Armee bei dem Angriff am Samstagabend getötet, 15 weitere wurden verletzt. Der Attentäter hatte sich als Soldat verkleidet Zutritt zur Militärbasis verschafft. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich am Abend darüber hinaus mindestens vier weitere Explosionen in Mogadischu, unter anderem in der Nähe des Präsidentenpalastes. Weitere Details zu etwaigen Toten oder Verletzten nannte die Polizei zunächst jedoch nicht.

Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor. Die islamistischen Terroristen kontrollieren weite Teile der Region Zentralsomalia sowie den Süden des Landes. Mit Unterstützung von bewaffneten Clans konnte das somalische Militär zuletzt große Gebietsgewinne erreichen. Die Terrormiliz konzentrierte sich daher zuletzt vermehrt auf Terroranschläge auf Regierungsmitglieder und Clanälteste.

Erst am vergangenen Wochenende kam es in Mogadischu zum schwersten Terrorangriff im Land seit rund fünf Jahren. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich vor dem Bildungsministerium im Zentrum der somalischen Hauptstadt in die Luft gesprengt. Mindestens 120 Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben.

Feuer in New Yorker Hochhaus verletzt 38 Menschen

NEW YORK: Bei einem Brand in einem New Yorker Hochhaus sind mindestens 38 Menschen verletzt worden.

Eine von den Flammen eingeschlossene Frau wurde von Einsatzkräften befreit, die sich an Seilen an dem Gebäude hinabgelassen hatten. Nach Feuerwehrangaben wurde das Feuer in der Manhattaner Nachbarschaft Midtown durch den Lithium-Ionen-Akku eines E-Bikes verursacht. Demnach sind Brände durch sich entzündende Akkus kein Einzelfall in der US-Ostküstenmetropole: Allein in diesem Jahr seien so 200 Feuer entstanden - sechs Menschen starben dabei.

«Idioten» - Biden geht Demonstranten mit Sozialismus-Schildern an

WASHINGTON/JOLIET: US-Präsident Joe Biden hat deutliche Worte für Demonstranten gefunden, die seine Politik als sozialistisch bezeichnen. «Sozialismus. Verschont mich. Was für Idioten», sagte Biden am Samstag in der Stadt Joliet im US-Bundesstaat Illinois. Biden bezog sich auf Demonstranten, die derartige Schilder vor dem Veranstaltungsort hochhielten. Der US-Präsident sprach in Joliet über Gesundheitsversorgung und die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente. Kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen («Midterms») am 8. November griff er die Republikaner an und warnte davor, dass diese Gelder im Gesundheitsbereich kürzen wollten.

Auf dem Schild eines Demonstranten war «Wo ist Nancy» zu lesen, wie mitreisende Journalistinnen und Journalisten berichteten. Das Schild ist eine Anspielung auf den gewalttätigen Angriff gegen den Ehemann der Top-Demokratin Nancy Pelosi vor rund einer Woche. Der Angreifer soll Medienberichten zufolge «Wo ist Nancy gerufen?» haben. Rechte verbreiten seit dem Überfall Verschwörungstheorien über den Angriff auf Paul Pelosi und behaupten ohne Belege, Pelosis Ehemann habe den Mann gekannt. Die Polizei spricht eindeutig von einem Einbruch. Der Angreifer hatte den Ermittlern gestanden, dass er die US-Politikerin als Geisel nehmen und ihr die Kniescheiben brechen wollte.

Schwedens Außenminister kündigt Distanzierung von syrischen Kurden an

STOCKHOLM: Kurz vor einer geplanten Türkei-Reise des schwedischen Ministerpräsidenten für Gespräche über die Nato-Aufnahme seines Landes hat sich Schwedens Außenminister Tobias Billström von Kurdengruppen in Syrien distanziert.

Die Regierung in Stockholm wolle die Kurdenmiliz YPG und deren politischen Arm PYD nicht weiter unterstützen, sagte Billström laut einem Bericht des schwedischen Rundfunks SVT am Samstag in einem Radiointerview. Die beiden Organisationen seien zu eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden, die von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft werde, so Billström dem Bericht zufolge. Das sei nicht gut für die Beziehung zwischen seinem Land und der Türkei.

Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson will am Dienstag nach Ankara reisen, um mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für die Aufgabe von dessen Blockadehaltung gegen den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands zu werben. Die Türkei ist neben Ungarn der einzige Nato-Staat, der den Beitritt der beiden Länder bislang nicht ratifiziert hat. Erdogan hatte zuletzt von Schweden und Finnland erneut die Umsetzung mehrerer Maßnahmen gefordert.

Zwei Tote nach Messerattacke in Maßregelklinik in Niederlanden

BALKBRUG: In einer Klinik für psychisch kranke Straftäter in den Niederlanden hat ein Patient einen Mitarbeiter und anschließend sich selber mit einem Messer getötet.

Der Patient habe in der Maßregelklinik in der Ortschaft Balkbrug zunächst drei Mitarbeiter mit einem Messer angegriffen, teilte das Justizministerium am Samstag mit. Einer der Mitarbeiter starb, die anderen beiden kamen verletzt in eine Klinik. Der Patient schloss sich nach der Attacke in einem Raum ein, in dem er ein Feuer legte. Der Brand wurde durch die Sprinker-Anlage gelöscht, woraufhin der Patient sich umbrachte. Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar.