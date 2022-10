Neues aus dem Ausland am Sonntag

Elf Tote bei Angriff auf Bar

IRAPUATO: Bei einem Angriff auf eine Bar in Zentralmexiko sind Medienberichten zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere drei Personen wurden bei der Attacke in der Stadt Irapuato im Bundesstaat Guanajuato ersten Informationen zufolge verletzt, wie unter anderem die mexikanische Zeitung «El Universal» am Samstagabend (Ortszeit) berichtete. Demnach kam eine Gruppe von bewaffneten Männern zu der Bar und eröffnete das Feuer. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Ende September waren in einer Bar in der Stadt Tarimoro in Guanajuato mindestens zehn Menschen erschossen worden. In dem Bundesstaat stehen sich die Drogenkartelle Santa Rosa de Lima und Jalisco Nueva Generación gegenüber. Immer wieder kommt es zu Angriffen mit Todesopfern.

Mexiko erlebt eine Spirale der Gewalt. Es gibt zahlreiche Drogenkartelle und andere kriminelle Gruppen, die oft Verbindungen zu korrupten Politikern und Sicherheitskräften haben und um Kontrolle über Gebiete kämpfen. Im vergangenen Jahr wurden in dem nordamerikanischen Land mit etwa 126 Millionen Einwohnern im Schnitt 94 Morde pro Tag registriert. Ende 2006 begann der damalige Präsident Felipe Calderón, den sogenannten Drogenkrieg militärisch zu führen. Seitdem sind Soldaten neben Polizisten im Einsatz, es gibt aber keine spezielle Gruppe im Kampf gegen die Drogenkartelle.

Xi Jinping droht Taiwan mit Militäreinsatz

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Taiwan mit einem Militäreinsatz gedroht. China strebe eine friedliche «Vereinigung» an, «aber wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben», sagte der Präsident am Sonntag zum Auftakt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking.

Die chinesische Führung werde sich die «Option bewahren, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen». Diese zielten auf ausländische Einmischung und eine «kleine Zahl» von Unabhängigkeitskräften, «nicht auf die Landsleute in Taiwan», hob Xi Jinping hervor. «Die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes muss erreicht und kann verwirklicht werden.»

Die kommunistische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Hingegen versteht sich das 23 Millionen Einwohner zählende Taiwan längst als unabhängig. Die Spannungen hatten sich jüngst verschärft, nachdem China seine militärischen Aktivitäten in der Nähe der Insel verstärkt hat, um den Druck auf Taiwan zu verstärken.

Chinas Staats- und Parteichef warnt vor «gefährlichen Stürmen»

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor «potenziellen Gefahren» und schwierigen Zeiten gewarnt. In einer Grundsatzrede vor den rund 2300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking rief der Präsident am Sonntag dazu auf, sich «auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten». «Deswegen richtet euch darauf ein und seid vorbereitet, starken Winden, schwerer See und selbst gefährlichen Stürme standzuhalten.»

In der stark ideologisch geprägten Rede rief Xi Jinping dazu auf, entschieden seiner Parteiführung zu folgen, um ein «modernes sozialistisches Land» zu bilden. Die nächsten fünf Jahre seien dafür entscheidend. International sah der Parteichef «immense Risiken und Herausforderungen» sowie «globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind».

Er pries die «notwendige» strikte Null-Covid-Strategie in China, die «enorme, ermutigende Errungenschaften» sowohl im Kampf gegen die Pandemie als auch in der wirtschaftlichen Entwicklung gebracht habe. Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, verfolgt China weiter ein Null-Toleranz-Ziel - mit Lockdowns, Massentests, Quarantäne und Kontaktverfolgung, was die Wirtschaft bremst.

Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages steht der Ausbau der Macht von Xi Jinping und seine Wiederwahl für eine dritte Amtszeit. Die Delegierten sollen seine Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern und ein neues Zentralkomitee bestimmen.

Mindestens 20 Tote bei Busunglück

PASTO: Bei einem schweren Busunglück im Südwesten Kolumbiens sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 14 wurden verletzt, wie die Feuerwehr in Pasto, der Hauptstadt des südwestlichen Department Nariño, am Samstag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Der Bus überschlug sich der kolumbianischen Zeitung «El Espectador» zufolge auf der Strecke zwischen Pasto und Cali. Der Unfall wurde demnach durch ein Problem mit den Bremsen verursacht.

Schwere Verkehrsunfälle passieren auf den engen, bisweilen unbefestigten Bergstraßen in den Andenregionen südamerikanischer Länder häufiger. Die Straßenverhältnisse sind oft schwierig und die Busse nicht immer in einem guten Zustand.

Xi Jinping eröffnet Kongress der Kommunistischen Partei Chinas

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Sonntag den Kongress der Kommunistischen Partei eröffnet. In einer Grundsatzrede vor den rund 2300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking rief der Präsident zur «großen Erneuerung der chinesischen Nation» und zum Ausbau des «Sozialismus chinesischer Prägung» auf.

Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages steht der Ausbau der Macht von Xi Jinping. Die Delegierten sollen seine Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern und ein neues Zentralkomitee bestimmen.

Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der Parteichef auf einer Plenarsitzung des neuen Zentralkomitees für eine dritte Amtszeit bestätigt werden, was ungewöhnlich ist. Während sich der 69-Jährige damit über bisher respektierte Amtszeitbegrenzungen hinwegsetzt, wird gleichwohl das Politbüro aus Altersgründen neu besetzt.

Der Personalwechsel in der kommunistischen Führung ist auch ein Vorspiel auf die Tagung des Volkskongresses im nächsten März, wenn ein neuer Premier eingesetzt und eine neue Regierung gebildet werden soll.

Vermisster Bürgermeister wohlbehalten aufgefunden

GUERRERO: Ein in Mexiko vermisster Bürgermeister sowie weitere acht gesuchte Angehörige und Mitarbeiter sind wohlauf. Das Oberhaupt der Stadt Guerrero, Mario Cedillo Infante, und die Personen, die mit ihm durch Tamaulipas gereist seien, seien freigelassen worden, teilte der Gouverneur des nordmexikanischen Bundesstaates Coahuila, Miguel Riquelme Solís, auf Twitter am Samstag (Ortszeit) mit. Die Gruppe war am Freitagabend in Nuevo Laredo unterwegs gewesen. Sie wurde von zwei Fahrzeugen mit bewaffneten Männern verfolgt. Danach verlor sich der Kontakt. Guerrero hat rund 650.000 Einwohner und liegt an der Grenze Mexikos zu den Vereinigten Staaten.

Bei einem Angriff in einer südmexikanischen Kleinstadt hatten Bewaffnete Anfang Oktober den Bürgermeister und 17 weitere Menschen getötet. Mexiko erlebt eine Spirale der Gewalt. Es gibt zahlreiche Drogenkartelle und andere kriminelle Gruppen, die oft Verbindungen zu korrupten Politikern und Sicherheitskräften haben. Sie kämpfen um die Kontrolle über Gebiete und nehmen Geld etwa durch Entführungen und Erpressungen ein. Im vergangenen Jahr wurden in dem nordamerikanischen Land mit etwa 126 Millionen Einwohnern im Schnitt 94 Morde pro Tag registriert.