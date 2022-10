Neues aus dem Ausland am Sonntag

Gambia: 69 Tote nach Einnahme von verunreinigtem Hustensaft

BANJUL: Die Zahl der Todesfälle infolge der Einnahme von verunreinigten Husten- und Erkältungssäften in Gambia ist laut dem Gesundheitsministerium des Landes auf 69 gestiegen. Am Samstag hatte Adama Barrow, der Präsident des westafrikanischen Landes, außerdem die Lizenz für den in Verdacht stehenden indischen Pharmahersteller Maiden Pharmaceuticals Limited beendet.

Die in Gambia vertriebenen Husten- und Erkältungssäfte stehen nach WHO-Angaben im Verdacht, akutes Nierenversagen auszulösen. Bei den Toten handelt es sich demnach um Kinder, die unter fünf Jahre alt waren. Die WHO untersucht nach eigenen Angaben den Vorfall in Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma und indischen Behörden. Es sei nicht auszuschließen, dass die fraglichen Medikamente auch in weiteren Ländern verwendet wurden.

Maiden Pharmaceuticals teilte am Samstag mit, man sei über die Situation in Gambia geschockt, und verwies auf Qualitätstests durch indische Gesundheitsbehörden Anfang Oktober. Die Laborergebnisse stünden bislang jedoch aus. Indien ist als Apotheke der Welt bekannt und stellt viele Medikamente kostengünstig besonders für ärmere Länder her.

Israelische Soldatin bei Anschlag an Militärsperre getötet

TEL AVIV/RAMALLAH: Bei einem Anschlag in Ost-Jerusalem ist nach Militärangaben eine junge israelische Soldatin getötet worden. Die 18-Jährige sei am Samstagabend an einer Militärsperre durch Schüsse tödlich verletzt worden, teilte die Armee am Sonntag mit. Die Suche nach dem palästinensischen Tatverdächtigen, einem 22-Jährigen aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems, dauerte nach Polizeiangaben an. Drei weitere Verdächtige seien festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben hatte sich der Tatverdächtige in einem Fahrzeug der Armeesperre genähert. Er sei dann ausgestiegen und habe das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet. Ein weiterer israelischer Wachmann sei dabei schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Attentäter konnte zu Fuß entkommen.

Die Lage im besetzten Westjordanland ist seit Monaten sehr angespannt. Am Samstag waren zwei 17-jährige Palästinenser bei einer Razzia des israelischen Militärs im nördlichen Westjordanland getötet worden. Bereits am Freitag starben bei Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee im Westjordanland ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger.

Seit einer Terrorwelle in Israel im Frühjahr führt Israels Armee vermehrt Razzien durch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in diesem Jahr mehr als 100 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet.

«The Tudors»: New Yorker Museum zeigt Schau zu britischem Königshaus

NEW YORK: Rund einen Monat nach dem Tod von Queen Elizabeth II. eröffnet im New Yorker Metropolitan Museum eine große Ausstellung über das britische Königshaus. «The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England» beschäftige sich ab Montag mit der Zeit zwischen 1485 und 1603, von König Henry VII. zu Queen Elizabeth I., und solle die «beeindruckende Würde und das unwiderstehliche Drama» des Hauses Tudor zum Leben erwecken, sagte der österreichische Museumsdirektor Max Hollein.

Bis Januar 2023 sind mehr als 100 Objekte zu sehen, darunter Ritterrüstungen, Teppiche, Kerzenleuchter und Gemälde, unter anderem vom schweizerisch-deutschen Künstler Hans Holbein dem Jüngeren aus dem 16. Jahrhundert. Queen Elizabeth I. war die Namensvorgängerin der Anfang September gestorbenen Queen Elizabeth II. - sie waren aber nur sehr entfernt verwandt.

Hurrikan «Julia» zieht auf Nicaragua zu

MANAGUA/MIAMI: Nahe der Küste Nicaraguas hat sich der Wirbelsturm «Julia» zu einem Hurrikan entwickelt. Das US-Hurrikanzentrum NHC stufte «Julia» am Samstag (Ortszeit) zu einem Hurrikan der niedrigsten Stufe 1 (von 5) hoch, als das Sturmzentrum nahe an der zu Kolumbien gehörenden Karibikinsel San Andrés vorbeizog. Es wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern gemessen, wie es vom NHC hieß.

«Julia» werde voraussichtlich in der Nacht (Ortszeit) in Nicaragua auf Land treffen und dann etwas an Stärke verlieren, aber noch immer als Tropensturm die Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes erreichen. Das NHC warnte vor schwerem Regenfall, der in den kommenden Tagen lebensbedrohliche Sturzfluten und Erdrutsche in Nicaragua, auf den kolumbianischen Inseln San Andrés und Providencia sowie dem Rest Mittelamerikas und dem Süden Mexikos auslösen könne. Eine Sturmflut werde den Wasserpegel vor Nicaragua wahrscheinlich auf bis zu 1,8 Meter über dem normalen Stand ansteigen lassen.

Die Hurrikansaison im Atlantik dauert von Juni bis November. In den vergangenen Wochen richteten die beiden starken Hurrikans «Fiona» und «Ian» in Teilen der Karibik und Nordamerikas große Zerstörung an. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Aufgrund des Klimawandels erhöht sich zwar nicht deren Anzahl, allerdings erhöht sich die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.