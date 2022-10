Neues aus dem Ausland am Sonntag

Die deutschen Bundesländer und ihre Regierungschefs

BERLIN: An der Spitze der 16 deutschen Bundesländer stehen derzeit 12 Männer und 4 Frauen. Eine Übersicht:

Baden-Württemberg: Winfried Kretschmann (Grüne) Bayern: Markus Söder (CSU) Berlin: Franziska Giffey (SPD) Brandenburg: Dietmar Woidke (SPD) Bremen: Andreas Bovenschulte (SPD) Hamburg: Peter Tschentscher (SPD) Hessen: Boris Rhein (CDU) Mecklenburg-Vorpommern: Manuela Schwesig (SPD) Niedersachsen: Stephan Weil (SPD) Nordrhein-Westfalen: Hendrik Wüst (CDU) Rheinland-Pfalz: Malu Dreyer (SPD) Saarland: Anke Rehlinger (SPD) Sachsen: Michael Kretschmer (CDU) Sachsen-Anhalt: Reiner Haseloff (CDU) Schleswig-Holstein: Daniel Günther (CDU) Thüringen: Bodo Ramelow (Linke)

Volkswagen und Vollblüter - das Bundesland Niedersachsen

HANNOVER: Niedersachsens Wappentier ist ein Pferd. Das sich aufbäumende Sachsenross ist seit dem Mittelalter in Siegeln und Wappen nachweisbar. Auch heute noch gibt es im deutschen Nordwesten bedeutende Pferdezuchtbetriebe. Wichtiger für die Volkswirtschaft des Bundeslandes sind aber Pferdestärken: In Wolfsburg, 80 Kilometer östlich der Landeshauptstadt Hannover, ist der Volkswagen-Konzern zuhause, Europas größter Autobauer.

Auch wenn die Region auf eine lange Geschichte zurückblickt, ist das Land noch recht jung. Es entstand nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Vereinigung der früheren preußischen Provinz Hannover mit den Freistaaten Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe. Mit knapp 48.000 Quadratkilometern Fläche ist es das zweitgrößte deutsche Bundesland nach Bayern, bei der Einwohnerzahl rangiert es mit acht Millionen auf Platz vier. In Niedersachsen gibt es auch Erdgasvorkommen, die sechs Prozent des deutschen Bedarfs decken. In Lingen ist eines der letzten drei deutschen Atomkraftwerke in Betrieb.

Beliebte Reiseziele sind die Ostfriesischen Inseln, der Harz und historische Städte wie Goslar, Celle oder Lüneburg. Aus Niedersachsen stammen bekannte deutsche Politiker wie Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

Tote und Verletzte bei Gasexplosion

BARRANCABERMEJA: Bei einer Explosion bei einem Gashändler im Norden Kolumbiens sind Berichten zufolge mehrere Menschen getötet und mehr als zwanzig verletzt worden.

In einem Lager in der Stadt Barrancabermeja seien mehrer Gaszylinder explodiert, berichteten kolumbianische Medien in der Nacht zum Sonntag. Es brach ein Feuer aus. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt.

Bosnien-Herzegowina wählt Parlamente und Präsidenten

SARAJEVO: In Bosnien-Herzegowina haben am Sonntag landesweite Wahlen begonnen. Rund 3,3 Millionen Bürger sind dazu aufgefordert, die dreiköpfige Staatsspitze, das Bundesparlament und die Parlamente in den beiden weitgehend selbstständigen Landesteilen zu wählen. Das kleine Balkanland leidet unter den Gegensätzen zwischen seinen Volksgruppen, die zum Teil ihre jeweils nationalistischen Parteien unterstützen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung sind muslimische Bosnier, ein Drittel orthodoxe Serben und rund 15 Prozent katholische Kroaten.

Der serbische Landesteil strebt unter seiner gegenwärtigen Führung die Abspaltung von Bosnien an. Die serbischen Nationalisten genießen die Unterstützung Russlands, Serbiens und des EU-Landes Ungarn. Die kroatischen Nationalisten arbeiten gleichfalls an der Schwächung des bosnischen Gesamtstaats. Sie werden von Kroatien sowie einigen westlichen Diplomaten unterstützt. Die Wahlen entscheiden auch darüber, ob nicht-nationalistische Parteien zulegen können. Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird nicht vor Mitternacht gerechnet.

Bosnien war von 1992 bis 1995 Schauplatz eines von Serbien gestarteten blutigen Kriegs. Rund 100.000 Menschen wurden getötet, an die zwei Millionen vertrieben.

Biden besucht Florida nach Hurrikan-Schäden

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche nach Florida und Puerto Rico fliegen, um sich ein Bild von den Hurrikan-Schäden der vergangenen Tage zu machen.

Das kündigte das Weiße Haus in der Nacht zum Sonntag an. Zunächst werde Biden am Montag in das vom Hurrikan «Fiona» heimgesuchte Puerto Rico reisen. Am Mittwoch werde Florida folgen, wo Hurrikan «Ian» schwere Zerstörungen angerichtet hatte. In Florida waren noch am Wochenende mehrere Hunderttausend Haushalte ohne Strom.