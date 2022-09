Neues aus dem Ausland am Sonntag

Drei Schwestern nach Gewalttat nahe Dublin gestorben

DUBLIN: In einem Vorort der irischen Hauptstadt Dublin sind nach einer Gewalttat drei Schwestern ums Leben gekommen. Die Mädchen - zwei Kinder und eine Jugendliche - wurden in der Nacht von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, allerdings konnte ihr Leben nicht gerettet werden, wie die irische Polizei am Sonntag mitteilte. Ein weiterer Jugendlicher erlitt Verletzungen, die jedoch nicht lebensgefährlich sind. Vor Ort wurde ein Mann Anfang 20 festgenommen.

Was sich in der Nacht genau in dem Haus in dem Dubliner Vorort Tallaght abspielte, blieb zunächst unklar. Polizisten, die dort im Einsatz waren, beschrieben der Nachrichtenagentur PA zufolge einen gewaltsamen und traumatisierenden Vorfall. Die Mutter der drei Schwestern wurde am Sonntag medizinisch behandelt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Beteiligten der Gewalttat sollen sich alle gegenseitig kennen, es wird bislang nicht nach weiteren Verdächtigen gefahndet.

Hamas richtet im Gazastreifen fünf Palästinenser hin

GAZA: Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat am Sonntag fünf Palästinenser hingerichtet. Drei der Männer waren wegen Kollaboration mit Israel und zwei wegen Mordes verurteilt worden, wie das von der islamistischen Organisation kontrollierte Innenministerium mitteilte. Drei der Verurteilen wurden den Angaben zufolge gehängt und zwei erschossen. Es waren die ersten Hinrichtungen in dem Küstenstreifen seit 2017.

Im Gazastreifen wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals Palästinenser hingerichtet, die der Kollaboration mit Israel odes des Mordes bezichtigt worden waren. Menschenrechtsorganisationen hatten dies kritisiert.

Die Hamas ist nach der Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die zweitgrößte Palästinenserorganisation. Sie hatte im Jahr 2007 gewaltsam die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Sie wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Mehrere Tote bei Bränden im Norden Kasachstans

NUR-SULTAN: Bei Bränden im Norden der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Am Sonntagmorgen sei in einem Dorf bei Aufräumarbeiten nach einem größeren Waldbrand die Leiche eines 1936 geborenen Mannes in den Trümmern gefunden worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. In vier Dörfern im Gebiet an der Grenze zu Russland seien mehr als 100 Gebäude beschädigt worden. Es gibt den Angaben zufolge mindestens zehn Verletzte.

Die Behörden gaben die Brandfläche mit zusammen mehr als 43.000 Hektar an, das entspricht etwa einer Fläche kleiner als der Bodensee. Das Feuer ist laut der Staatsagentur Kazinform unter Kontrolle. Hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Winde und Trockenheit hätten die Ausbreitung des Feuers begünstigt. Mehr als 1800 Menschen wurden Berichten zufolge in Sicherheit gebracht.

Die Staatsanwaltschaft meldete zudem ein Feuer in einem Jagdgeschäft in der Stadt Qostanai ebenfalls im Norden Kasachstans. Dabei seien vier Menschen ums Leben gekommen, drei weitere verletzt worden. Die Flammen hätten auf andere Gebäude und geparkte Autos übergegriffen.

China droht wegen Verkauf von US-Waffen an Taiwan mit Gegenmaßnahmen

PEKING/WASHINGTON: China hat wegen des angekündigten Verkaufs weiterer US-Waffen an Taiwan mit Gegenmaßnahmen gedroht. China werde angesichts der Entwicklungen «entschlossen, legitime und notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen», teilte Liu Pengyu, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, am Samstag (Ortszeit) mit. Er forderte die US-Regierung auf, Waffenverkäufe und militärische Interaktionen mit Taiwan zu stoppen, «damit den Beziehungen zwischen China und den USA sowie dem Frieden und der Stabilität in der gesamten Straße von Taiwan nicht weiterer Schaden zugefügt wird».

Die USA hatten zuvor inmitten der Spannungen mit China nach Medienberichten neue Waffenexporte an Taiwan im Wert von 1,1 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) genehmigt. Zu dem Paket gehören demnach 60 Harpoon-Schiffsabwehrraketen und 100 Luft-Luft-Raketen vom Typ Sidewinder sowie Unterstützung für ein Luftabwehr-Radarwarnsystem. Die neuen Lieferungen werden von der Regierung von US-Präsident Joe Biden mit einem zunehmenden Druck Chinas auf die demokratische Inselrepublik begründet, etwa mit einer verstärkten militärischen Präsenz in der Luft und zur See.

China sieht die demokratisch regierte Insel als Teil der Volksrepublik an. Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig. Ein Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hatte Anfang August zu schweren Spannungen mit China geführt. Peking begann mit groß angelegten Manövern. Dabei wurden eine See- und Luftblockade sowie eine mögliche Eroberung geübt. Trotzdem reisten kurz darauf weitere Delegationen mit US-Politikern nach Taiwan. Auch eine Delegation des Bundestags will in diesem Herbst dorthin.

Grubenunglück : Angehörige feiern Messe für Verschüttete

SABINAS: Rund einen Monat nach einem Grubenunglück in Mexiko haben Angehörige am Eingang der Mine an einer Messe für die zehn verschütteten Kumpel teilgenommen. «Die Botschaft war, dass dieser Ort nicht als Grab, sondern als Hoffnung auf Rettung angesehen werden sollte», sagte der Priester, wie die mexikanische Zeitung «La Jornada» am Samstag (Ortszeit) berichtete.

Es gibt praktisch keine Hoffnung mehr, die Bergleute aus dem überfluteten Grubenkomplex in Sabinas im nördlichen Bundesstaat Coahuila noch lebend zu retten. Nach einem Wassereinbruch wurden die Bergleute rund 60 Meter unter Tage eingeschlossen. Versuche, das Wasser abzupumpen, scheiterten. Um die Bergungsarbeiten brach ein Streit zwischen den Angehörigen und der Regierung aus.

Costa Rica: 2,5 Tonnen Kokain in Container mit Ziel Europa entdeckt

LIMÓN: Die Polizei in Costa Rica hat in einem Frachtterminal in Moín an der Karibikküste 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Sicherheitskräfte entdeckten die Drogen in einem Container mit Obst, der aus dem mittelamerikanischen Land nach Belgien verschifft werden sollte, wie es in einem Tweet des costa-ricanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Samstag (Ortszeit) hieß.

Mittelamerika ist eine wichtige Transitstrecke für das in den südamerikanischen Ländern Kolumbien, Bolivien und Peru hergestellte Kokain auf dem Weg Richtung Norden in die USA oder auf dem Seeweg nach Europa. 2020 waren bei einem historischen Fund in Moín fast sechs Tonnen Kokain mit Ziel Niederlande beschlagnahmt worden.