Neues aus dem Ausland am Sonntag

Brand auf griechischer Ferieninsel Thasos teilweise unter Kontrolle

ATHEN: Ein seit Tagen wütender Brand auf der griechischen Ferieninsel Thasos ist am Sonntagmorgen teilweise unter Kontrolle gebracht worden. Die Gefahr sei aber nicht gebannt, da es noch zahlreiche Brandherde gebe, teilten örtliche Behörden mit. Vier Löschflugzeuge, fünf Helikopter, Hunderte Feuerwehrleute, Freiwillige und auch Militäreinheiten sind im Einsatz, um die Brandherde zu beseitigen, wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. Die Insel im Norden der Ägäis ist dicht bewaldet, die Brände wüten auf unwegsamem Gelände.

In Griechenland sind in diesem Jahr bisher nach Angaben des Zivilschutzes mehr als 13.000 Hektar verbrannt. Nach Monaten der Trockenheit, bei hohen Temperaturen und starken Winden herrschten Zustände, die jedes kleine Feuer zu einem riesigen Waldbrand machen könnten, sagten Meteorologen.

Zwei Tote bei Militäreinsatz, Rebellenführer schwer verletzt

LIMA: Bei einem Militäreinsatz gegen die linke Guerilla-Organisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) in einer abgelegenen Urwaldregion Perus sind zwei Soldaten ums Leben gekommen. Zudem wurde der verbliebene Guerilla-Anführer Víctor Quispe Palomino alias «José», bei dem Einsatz in der Region von Vizcatán schwer verletzt, wie aus einer Mitteilung des Kommandos der peruanischen Streitkräfte am Samstag (Ortszeit) hervorging.

Víctor Quispe Palomino hatte zuletzt eine der letzten Einheiten der einst mächtigen maoistischen Kämpfer geführt, die sich von dem im September 2021 in Haft gestorbenen Guerilla-Chef Abimael Guzmán losgesagt haben. Sein Bruder Jorge Quispe Palomino alias «Raúl», ebenfalls Guerilla-Anführer und einer der meistgesuchten Männer Perus, war offiziellen Angaben zufolge im Januar 2021 nach einem Militäreinsatz gestorben.

Bei Auseinandersetzungen zwischen dem Leuchtenden Pfad und staatlichen Sicherheitskräften waren zwischen 1980 und 2000 fast 70.000 Menschen getötet worden. Die meisten Opfer waren indigene Bauern. Anders als in anderen Bürgerkriegen in der Region war in Peru die Guerilla für einen Großteil der Toten verantwortlich. Heute widmen sich die verbliebenen Rebellen im VRAEM-Gebiet vor allem dem Drogenhandel.

Brennende Fahrzeuge und Blockaden: 17 Festnahmen im Norden von Mexiko

TIJUANA: Im Norden Mexikos sind nach einer Reihe von Gewaltakten 17 Personen festgenommen worden. Drei der Festgenommenen, zwei Männer und eine Frau, seien als Mitglieder des schwer bewaffneten Drogenkartells «Cártel Jalisco Nueva Generación» identifiziert worden, hieß es in einer Mitteilung der mexikanischen Regierung am Samstag (Ortszeit). Demnach wurde auch ein Busfahrer in der Stadt Mexicali an der Grenze zu den USA verletzt.

Am Freitagabend war es in Tijuana, Mexicali und anderen Städten im Bundesstaat Baja California, der an Kalifornien auf der US-Seite grenzt, zu Straßensperren gekommen. Öffentliche Verkehrsmittel und private Fahrzeuge wurden angezündet. Die Regierung sprach in der Mitteilung von 24 kriminellen Handlungen. Das US-Konsulat in Tijuana wies seine Angestellten an, sich bis auf Weiteres in Sicherheit zu bringen.

Bei einer Reihe bewaffneter Angriffe im Norden Mexikos waren zuvor elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Kämpfen von Banden, die mit dem Sinaloa-Drogenkartell verbunden sind, in einem Gefängnis wurden in der Grenzstadt Ciudad Juárez nach Angaben von Sicherheitsbehörden am Freitag mehrere Menschen auf der Straße und in Geschäften angegriffen und getötet. Es habe sechs Festnahmen gegeben. Für den Großteil der Gewalttaten im Land werden die mächtigen Drogenkartelle verantwortlich gemacht.

Acht Verletzte bei Schüssen nahe Klagemauer in Jerusalem

JERUSALEM: Bei Schüssen nahe der Klagemauer in Jerusalem sind mindestens acht Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Schüsse seien an zwei verschiedenen Orten gefallen, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom in der Nacht zum Sonntag bei Twitter mit. Ein Tatverdächtiger sei auf der Flucht, berichteten israelische Medien. Die Schüssen hätten auf einen Bus in der Altstadt sowie auf einen Parkplatz nahe dem Davidsgrab abgezielt.

Einem Rettungssanitäter zufolge waren in dem Bus Gläubige von der Klagemauer auf dem Weg in die Stadt. «Laut einem Passanten begann ein Terrorist, wahllos auf den Bus zu schießen», wurde der Sanitäter in der «Jerusalem Post» zitiert. Als der Rettungsdienst den Ort des Vorfalls erreicht habe, habe es einen großen Tumult gegeben. Menschen seien in Panik gerannt.