Neues aus dem Ausland am Sonntag

Clownfische passen sich der Größe ihrer Anemonen an

NEWCASTLE: Clownfische passen sich in ihrem Wachstum einer Studie zufolge der Größe ihrer heimischen Seeanemonen an. Das fanden Forscher mithilfe von experimentellen Laboruntersuchungen heraus, in denen sie Clownfische in verschieden großen Anemonen beobachteten. Die Studie wurde im Fachjournal «Scientific Reports» veröffentlicht.

«Wir haben zunächst in einer wilden Population in Papua-Neuguinea eine enge Korrelation zwischen den Größen gefunden und haben dann experimentell im Labor die Mechanismen hinter dieser Korrelation erforscht», sagte die Hauptautorin Theresa Rueger von der Universität Newcastle der Deutschen Presse-Agentur. «Dazu haben wir junge Anemonenfische mit gleicher Größe auf Anemonen ganz unterschiedlicher Größe herangezogen. »

Fische, die in größeren Seeanemonen leben, wachsen demnach schneller als solche, die in kleineren zuhause sind. Damit würden die Tiere ihre Fortpflanzungsfähigkeit optimieren, hieß es. Größere Fische können sich besser fortpflanzen. Wenn sie allerdings zu groß für ihre Anemonen sind, können sie sich schlechter vor Fressfeinden verstecken. Daher sei die Anpassung wichtig für die Fische, hieß es.

«Der Unterschied war nicht zu erklären mit unterschiedlicher Nahrungszufuhr, da wir allen Fischen die gleiche Menge Futter gegeben haben», so Rueger. Auch der verfügbare Platz sei alleine kein Grund gewesen, da der Effekt mit künstlichen Anemonen aus Silikon nicht gleichermaßen zu beobachten gewesen sei. Wie genau die Anpassung an die Anemonengröße funktioniert, sollen nun weitere Studien klären.

Feuer nahe US-Nationalpark Yosemite breitet sich weiter aus

MARIPOSA: Der Waldbrand nahe dem US-Nationalpark Yosemite im US-Bundesstaat Kalifornien greift weiter um sich. Bis zum Samstagnachmittag (Ortszeit) war eine Fläche von gut 38 Quadratkilometern betroffen, wie die zuständige Behörde Calfire auf ihrer Webseite mitteilte. Das sogenannte Oak Fire konnte demnach zunächst nicht eingedämmt werden. Mehr als 6000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Behördensprecherin. Rund 2000 Gebäude waren demnach von den Flammen bedroht. Der Brand war am Freitagnachmittag im Bezirk Mariposa ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet.

Der Südwesten der USA leidet bereits seit Wochen unter mehreren Waldbränden, die nach Angaben der Behörden durch die anhaltende Trockenheit begünstigt werden.

Zwei Tote nach Unwetter

WARSCHAU: Bei einem Unwetter mit Regen und starkem Wind sind in Polen zwei Menschen ums Leben gekommen.

In dem Dorf Bialy Kosciol in der Woiwodschaft Niederschlesien wurde eine etwa 70 Jahre alte Frau am Samstag von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie die Agentur PAP unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. In der Gemeinde Przewrotne in der Woiwodschaft Karpatenvorland starb demnach ein 39 Jahre alter Autofahrer, als ein Baum auf sein Fahrzeug fiel. Die Feuerwehren rückten bis in die Nacht zum Sonntag zu mehr als 1800 Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen oder Keller leer zu pumpen. Der staatliche Wetterdienst IMGW hatte für große Teile des Landes eine Sturmwarnung herausgegeben.