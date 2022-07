Neues aus dem Ausland am Sonntag

Deutschlands Weltrekord-Surfer: «Keine Zeit, um Angst zu haben»

MAINZ: Wellenreiter Sebastian Steudtner sieht seine spektakuläre Sportart auf einem deutlich sichereren Weg als noch vor ein paar Jahren. «Wir sind auf einem sehr sicheren Stand im Vergleich zu vor vier Jahren», sagte der 37-Jährige, der im Oktober 2020 eine Riesenwelle von 26,21 Metern Höhe im portugiesischen Nazaré gesurft war und damit einen Weltrekord aufgestellt hatte, am Samstagabend im «aktuellen Sportstudio» des ZDF. Beispielsweise gebe es Kommunikationssysteme zwischen den sogenannten Spottern auf den Klippen und den Helfern im Wasser. Zudem stünden ausreichend Offroadfahrzeuge am Strand bereit.

«Das Gefährlichste ist, wenn man nicht aufs Schlimmste vorbereitet ist», betonte Steudtner. Im Hafen habe er noch alle möglichen negativen Gedanken. In der Welle aber habe er «keine Zeit, um Angst zu haben». Nach eigenen Angaben kann er notfalls auch für sechs Minuten die Luft anhalten, um mögliche extrem lange Phasen unter Wasser zu überstehen, ohne das Bewusstsein zu verlieren.

Dass es bis zum Mai dieses Jahres dauerte, bis er offiziell zum Weltrekordinhaber erklärt werden konnte, weil dann erst die Welle von damals ausgemessen war, hält er für ein Problem seiner Herkunft. Das sogenannte «Big-Wave-Surfen» gilt als amerikanisch geprägt. Da herrsche nicht das größte Interesse, dass es von deutschen Sportlern dominiert werde, betonte Steudtner.

«Amazônia» in Rio: Sebastião Salgado klagt Regenwald-Zerstörung an

RIO DE JANEIRO: Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado hat über die Zerstörung des Regenwaldes geklagt und die Regierung Brasiliens kritisiert. «Die Indigenen-Behörde Funai setzt sich nicht mehr für den Schutz der Ureinwohner ein», sagte Salgado dem Nachrichtenportal «G1» vor der Eröffnung seiner Ausstellung «Amazônia» in Rio de Janeiro. Die Funai sei zu einem Instrument des rückständigen Agrobusiness geworden, sagte Salgado.

Die von Salgados Ehefrau Lélia Wanick kuratierte Schau, die zuvor bereits in Europa - unter anderem in Paris und London - und São Paulo zu sehen war, soll im Museu do Amanhã in Rio für das Publikum am Dienstag öffnen. Am Samstag soll im Teatro Municipal in Rio zudem ein Konzert mit Bildern aus «Amazônia» stattfinden, das dem im Amazonasgebiet ermordeten Journalisten Dom Phillips und dem dort ebenfalls getöteten Indigenen-Experten Bruno Pereira gewidmet ist.

Auch wenn Salgado seine Ausstellung mehr als «Position beziehen» denn als kulturelles Ereignis versteht: Die rund 200 Werke aus sieben Jahren zeigen nicht Abholzung, Brände, illegale Goldsuche und Waffen, sondern das Amazonasgebiet und die indigenen Völker, die den Regenwald bewahren. «Ich wollte den Leuten helfen, den Wert des Waldes und der Ureinwohner zu erkennen», sagte Salgado.

Sebastião Salgado ist für seine Bilder aus Kriegsgebieten und von der bedrohten Natur bekannt. Im Jahr 2019 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Salgado, der in Paris lebt, widmet sich mit seinem 1998 gegründeten «Instituto Terra» in Aimorés im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais seit langer Zeit der Wiederaufforstung. Immer wieder hat er die Regierung des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro zum Schutz der Indigenen aufgefordert.

Tausende Ungarn demonstrieren gegen Steuerpolitik der Regierung

BUDAPEST: Tausende Ungarn haben am Samstagabend in Budapest gegen Sparmaßnahmen und neue Steuerbelastungen protestiert, die die rechtsnationale Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban durchgesetzt hat. Die Demonstranten waren einem Aufruf des bei der Parlamentswahl im April gescheiterten Oppositionskandidaten Peter Marki-Zay gefolgt. Sie besetzten zeitweise die Margarethenbrücke über die Donau und zogen durch mehrere Boulevards der Stadt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Proteste gegeben.

Der Zorn richtet sich insbesondere gegen eine Neuregelung, die Freiberufler benachteiligt. Die geringe Pauschalbesteuerung, die diese seit 20 Jahren genießen, wird zum 1. September auf einen kleineren Kreis eingeschränkt. Anspruchsberechtigt sind demnach nur noch Einzelunternehmer, die Rechnungen ausschließlich an Privatpersonen ausstellen. Ausgenommen sind davon lediglich Taxifahrer. Wenn nun beispielsweise ein Klempner nicht für einen privaten Haushalt, sondern etwa für eine Hausgemeinschaft oder für eine Firma einen Auftrag ausführt, muss er höhere Steuern zahlen.