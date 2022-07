Neues aus dem Ausland am Sonntag

14 Menschen in einer Kneipe in Soweto erschossen

JOHANNESBURG: In einer Kneipe im südafrikanischen Soweto sind in der Nacht zu Sonntag mindestens 14 Menschen erschossen worden. Kurz nach Mitternacht seien die Täter in das Lokal in einer Slumsiedlung gekommen und hätten das Feuer eröffnet, sagte Elias Mawela, der Leiter der Polizei der Provinz Gauteng auf einer Pressekonferenz. Sie hätten wahllos geschossen, zu den Motiven könne bislang nichts gesagt werden. Drei der insgesamt zehn Verletzten seien in kritischem Zustand.

Die Opfer sind den Angaben zufolge zwischen 19 und 35 Jahren alt. Am Sonntagmorgen waren noch Ermittler am Tatort mit ihren Untersuchungen beschäftigt.

Ende Juni hatte sich bereits in einer Kneipe im südafrikanischen East London eine Tragödie ereignet, als 21 Jugendliche an einer Vergiftung starben.

Baerbock besucht Nagasaki - Gedenken im Atombomben-Museum

NAGASAKI: Außenministerin Annalena Baerbock hat ihren zweitägigen Besuch in Japan im Museum zum Gedenken an den US-Atombombenabwurf auf die Stadt vom 9. August 1945 begonnen. Die Grünen-Politikerin wollte dort einen Kranz niederlegen und sich mit einer Überlebenden treffen. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung der Atombombe getötet, 75.000 weitere verletzt.

Am frühen Abend war eine Diskussion mit Studierenden der Nagasaki Junshin Catholic University über Friedenspolitik und Globalisierung geplant. Die Hochschule wurde 1950 als reine Frauenuniversität von einem katholischen Orden gegründet. Er ist auf dem Gebiet der Mädchen- und Frauenbildung tätig und betreibt ein Pflegeheim für Überlebende des Atombombenangriffs. Inzwischen werden auch männliche Bewerber aufgenommen.

Zum Abschluss ihres Asienbesuchs wird Baerbock am Montag in der Hauptstadt Tokio erwartet. Dort will sie bei ihrem Antrittsbesuch unter anderem ihren Amtskollegen Yoshimasa Hayashi zu einem Gespräch treffen. Im Mittelpunkt werde die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit gerade mit Blick auf die deutsche Indopazifik-Politik stehen, kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes vorab an.

Mann stürzt bei Bau von meterhohem Signalfeuer in Nordirland ab - tot

LARNE: Beim Bau eines meterhohen Signalfeuers für einen wichtigen Feiertag in Nordirland ist ein Mann abgestürzt und gestorben. Der etwa 35 Jahre alte Mann sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, teilte der Rettungsdienst in der Stadt Larne am späten Samstagabend mit. Der örtliche Parlamentsabgeordnete Sammy Wilson sprach von einer Tragödie. «Er konnte nicht gerettet werden. Die Leute sind schockiert und entsetzt», sagte Wilson der Zeitung «Belfast Telegraph» zufolge. Larne liegt knapp 30 Kilometer nördlich der nordirischen Hauptstadt Belfast.

In der britischen Provinz werden derzeit landesweit gewaltige Holzbauten errichtet. Sie werden am Montagabend entzündet, am Vorabend des wichtigen protestantischen Feiertag Orangemen's Day. Die Tradition erinnert an die Schlacht am Boyne 1690, als der protestantische König Wilhelm III. von Oranien in Irland gegen die Truppen des katholischen Königs Jakob II. siegte. Die Freudenfeuer der meist protestantischen Anhänger der Union mit Großbritannien waren immer wieder Anlass für Auseinandersetzung mit den katholischen Befürwortern einer irischen Wiedervereinigung.

Nach schweren Unwettern zwei Touristen vermisst

ATHEN: Zwei Touristen werden seit Samstag im Meer vor der griechischen Ferien-Halbinsel Chalkidiki vermisst. Insgesamt drei Männer, die Berichten zufolge aus Nordmazedonien stammen, seien bei starkem Wind und Wellen schwimmen gegangen. Die Wellen und die Strömung hätten sie ins offene Meer getrieben, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Sonntag im staatlichen Rundfunk. Einer der Männer konnte Medienberichten zufolge noch am Samstag gerettet werden. Nach den anderen beiden wurde auch am Sonntag weiterhin gesucht. Neben der Küstenwache und einem Hubschrauber hielten vorbeifahrende Schiffe, Fischer und Freiwillige in der Region nach den Vermissten Ausschau.

In fast ganz Griechenland haben am Wochenende starke Unwetter, Winde und Regenfälle für Probleme gesorgt. Auf den Urlaubsinseln Thasos und Skyros gab es Überschwemmungen, Autos wurden weggespült, Keller und Erdgeschosse liefen voll mit Wasser. Auf Skyros mussten Straßen wegen Erdrutschen und zwei zerstörten Brücken gesperrt werden, berichtete der staatliche Rundfunk. Auch in Athen und auf Kreta regnete es die ganze Nacht durch. Die Unwetter sollen erst am Sonntagnachmittag nachlassen, teilte das Meteorologische Amt mit.

Viele Einwohner hießen die starken Regenfälle jedoch auch willkommen. In Griechenland hatte die Waldbrandgefahr zuletzt stark zugenommen, nachdem es längere Zeit sehr heiß und trocken war. Am vergangenen Donnerstag hatte die Feuerwehr 378 Waldbrände binnen sieben Tagen gemeldet. Nach den Unwettern ist die Brandgefahr den Behörden zufolge vorerst nur noch gering.

Biden verteidigt Reise nach Saudi-Arabien gegen Kritik

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat sich gegen Kritik an seinem bevorstehenden Besuch in Saudi-Arabien gewehrt. «Von Anfang an war es mein Ziel, die Beziehungen zu einem Land, das seit 80 Jahren ein strategischer Partner ist, neu auszurichten, aber nicht abzubrechen», schrieb Biden in einem Gastbeitrag für die «Washington Post». «Ich weiß, dass es viele gibt, die mit meiner Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu reisen, nicht einverstanden sind.» Er versicherte, Menschenrechte blieben eine Priorität. Bei seiner ersten Nahost-Reise als Präsident wird Biden am Mittwoch in Israel erwartet. Am Freitag will er nach Saudi-Arabien weiterreisen.

Biden hatte im Wahlkampf 2019 versprochen, die Führung in Riad für den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. Khashoggi war im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet worden. US-Geheimdienste machen den saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman (MbS) - den faktischen Herrscher des Königreichs - für die Bluttat verantwortlich. Biden wird am Mittwoch in Israel erwartet. Am Freitag will er in Dschiddah mit der saudischen Führung zusammenkommen. Menschenrechtler haben scharfe Kritik daran geäußert.

Biden schrieb, seine Aufgabe sei, «unser Land stark und sicher zu machen». Die USA müssten Russlands Aggression entgegentreten, sich im Wettbewerb mit China behaupten und sich für mehr Stabilität im Nahen Osten einsetzen. «Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir direkt mit Ländern zusammenarbeiten, die diese Ergebnisse beeinflussen können. Saudi-Arabien ist eines dieser Länder.» Ziel seines Treffens sei, «eine strategische Partnerschaft für die Zukunft zu stärken, die auf gegenseitigen Interessen und Verantwortlichkeiten beruht und gleichzeitig den grundlegenden amerikanischen Werten treu bleibt.»

Oberhauswahl nach Attentat auf Ex-Premier Abe angelaufen

TOKIO: In Japan hat am Sonntag die Wahl zum Oberhaus des nationalen Parlaments begonnen.

Der Urnengang wird überschattet vom Attentat auf den früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Der Politiker war zwei Tage zuvor während einer Wahlkampfrede auf offener Straße erschossen worden. Letzten Umfragen vor der Wahl zufolge kann Abes Liberaldemokratische Partei (LDP) unter Ministerpräsident Fumio Kishida zusammen mit ihrem kleineren Koalitionspartner Komeito mit einem klaren Sieg rechnen. Sie haben derzeit - so wie auch im mächtigeren Unterhaus - die Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments. Alle drei Jahre wird die Hälfte der 248 Sitze im Oberhaus neu vergeben. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr (13.00 MESZ).