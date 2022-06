Neues aus dem Ausland am Sonntag

Tropensturm «Alex» zieht auf Bermuda zu

MIAMI/HAMILTON: Nach «Agatha» vor der mexikanischen Pazifikküste hat sich auch über dem Atlantik vor der US-amerikanischen Küste der erste namentlich benannte Sturm der Hurrikan-Saison 2022 gebildet. «Alex» gewann am frühen Sonntag an Kraft, erreichte die Stärke eines Tropensturms und zog nach Osten auf Bermuda zu, wo er am Sonntagabend oder Montagmorgen (Ortszeit) erwartet wurde, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. In Teilen Südfloridas war es zuvor zu starkem Regen und Überschwemmungen gekommen.

Im nahe gelegenen Kuba waren bei Unwettern einem Tweet des Präsidialamts vom Samstag zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. In Havanna - der Hauptstadt des Inselstaats - und in einigen Provinzen wurden Dutzende Häuser beschädigt und der Strom fiel aus. Tausende suchten bei Freunden oder Familien Schutz oder mussten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden.

Die Hurrikansaison im Pazifik dauert vom 15. Mai bis zum 30. November und im Atlantik vom 1. Juni bis zum 30. November. Im vergangenen Jahr wurden im östlichen Pazifik 19 Hurrikans und Tropenstürme registriert, im Atlantik gab es 21 tropische Wirbelstürme. Der Hurrikan «Agatha» war am vergangenen Montag an Mexikos Pazifikküste auf Land getroffen, mehrere Menschen wurden getötet.

Dutzende Tote bei Angriff auf katholische Kirche im Süden Nigerias

LAGOS: Bei einem Angriff auf eine Kirche im Südwesten Nigerias sind Dutzende Menschen getötet worden. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Ondo geschah der Angriff in der Stadt Owo während des Sonntagsgottesdienstes in der katholischen Kirche St. Francis. Eine Gruppe unbekannter Bewaffneter habe die Kirche gestürmt und wahllos auf die Besucher des Gottesdienstes geschossen, sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur.

Die genaue Zahl der Opfer ist bislang unklar. Die Regierung des Bundesstaates Ondo machte keine Angaben über die Zahl der Toten. Die Online-Publikation «Peoples Gazette» zitierte einen Abgeordneten des Bundesstaates mit der Aussage, 28 Menschen seien getötet worden. Einige lokale Medien wie die «Nigerian Tribune» sprachen von etwa 50 Toten.

Nach Zugunglück in Oberbayern sind alle Vermisstenfälle geklärt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei die letzten offenen Vermisstenfälle klären können. Mittlerweile wisse man von allen Menschen, die seit Freitagnachmittag als vermisst gemeldet worden waren, wo sie sind. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntag mit. Am Samstagmittag galten noch sieben Menschen als vermisst.

Bei dem Bahnunglück am Freitag nahe Garmisch-Partenkirchen waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Zunächst galten auch zahlreiche Menschen als vermisst, weil die mehr als 40 Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden waren und zudem noch unklar war, ob sich weitere Menschen unter den umgestürzten Wagen befanden.

16 Terroristen in Nordsyrien «neutralisiert»

ISTANBUL: Türkische Soldaten haben dem Verteidigungsministerium in Ankara zufolge 16 Terroristen der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien «neutralisiert». Damit habe man auf Angriffe reagiert, teilte das Ministerium am Sonntag auf Twitter mit. Kurdische Quellen sagten der dpa, die türkischen Behauptungen seien haltlos.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuletzt am Samstag erneut mit einer Offensive in Nordsyrien gedroht. Die Türkei begründet dies mit angeblichen Angriffen. In einer 30 Kilometer nach Syrien hineinreichenden Zone wolle man sich nicht mehr «stören» lassen, sagte Erdogan am Wochenende.

Auch vergangene türkische Offensiven richteten sich vor allem gegen die YPG, die Ankara als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und ebenfalls als Terrororganisation einstuft. Die Kurdenmiliz ist Verbündete der USA in Syrien. Ankara hält bereits grenznahe Gebiete in Nordsyrien besetzt.

Auch im Nordirak seien zwei Terroristen der PKK getötet worden, hieß es am Sonntag in einem weiteren Tweet des Ministeriums. Ankara geht dort regelmäßig mit Militäroffensiven gegen die auch in den USA und Europa als Terrororganisation geltende PKK vor.

WHO: 780 erfasste Fälle von Affenpocken in 27 Ländern

GENF: Die Zahl der bestätigten Fälle von Affenpocken in Ländern, in denen das Virus sonst nicht kursiert, ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf 780 gestiegen. Die Infektionen wurden vom 13. Mai bis 2. Juni aus 27 überwiegend westlichen Ländern gemeldet, wie die UN-Organisation am Sonntag in Genf mitteilte. Weiterhin seien hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Männer betroffen, die Sex mit Männern haben. Die Mehrheit der Fälle (688) wurde aus europäischen Ländern gemeldet.

Für Deutschland hatte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag 65 übermittelte Affenpocken-Fälle aus neun Bundesländern gemeldet. «Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer», hieß es. Weitere Fälle seien zu erwarten, die Gefährdung für die breite Bevölkerung sei aber nach derzeitigen Erkenntnissen als gering einzuschätzen.

Die WHO stuft das globale Risiko durch Affenpocken weiter als «moderat» ein. Es könne allerdings «ein hohes Risiko für die öffentliche Gesundheit entstehen, wenn das Virus es schafft, zu einem verbreiteten menschlichen Erreger in nicht-endemischen Ländern zu werden», hieß es.

Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken als weniger schwere Erkrankung. Der Erreger wird vor allem durch engen Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Symptome verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen zum Tod führen. Unter den in westlichen Ländern erfassten Fällen gibt es der WHO zufolge keine Toten, aber in fünf afrikanischen Ländern seien in diesem Jahr insgesamt 66 Menschen im Zusammenhang mit Affenpocken gestorben.

Deutsche Seenotretter nehmen im Mittelmeer 85 Migranten an Bord

ROM: Die deutsche Organisation Sea-Watch hat 85 Migranten im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Crew der «Sea-Watch 3» nahm die Menschen nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag innerhalb der maltesischen Such- und Rettungszone an Bord. Damit befänden sich nach insgesamt fünf Einsätzen binnen weniger Tage fast 310 Menschen auf dem Schiff. Sea-Watch frage weiter bei en Behörden einen sicheren Hafen für die Leute an, sagte eine Organisationssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Einsatz habe sich auch ein Boot der libyschen Küstenwache genähert, sei aber wieder abgedreht.

Am Samstag liefen außerdem die zivilen Seenotretter der in Regensburg ansässigen NGO Sea-Eye zu einer Mission aus. Das Team der «Sea-Eye 4» will sein Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer nach eigenen Angaben am Donnerstagabend erreichen. Freiwillige Helfer verschiedener Organisationen und Bündnisse fahren immer wieder in die Region, um Bootsmigranten aus Seenot zu retten. Viele können danach in Italien an Land gehen. Das dortige Innenministerium registrierte in den vergangenen beiden Monaten einen deutlichen Anstieg von Migranten, die in Booten das EU-Land erreichten.

Frau stirbt nach Überschwemmungen in türkischer Stadt

ISTANBUL: Starke Regenfälle haben im südwesttürkischen Burdur Überschwemmungen verursacht. Eine 53-jährige Frau sei in ihrer Kellerwohnung eingeschlossen worden und ums Leben gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht zum Sonntag. Drei weitere Bewohner der Stadt seien verletzt, aber bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden, darunter auch die 75-jährige Mutter der Getöteten.

Insgesamt seien 30 Häuser und ein Hochzeitssaal von den Überschwemmungen in Burdur erfasst worden. Türkische Medien zeigten Bilder von mit braunem Schlamm überspülten Straßen. Auch für Sonntag sagte der türkische Wetterdienst weiterhin Regenfälle bei knapp 30 Grad für die Region vorher. Für insgesamt 15 Provinzen der West- und Zentraltürkei wurden Gewitter angekündigt.

Unbekannte feuern in US-Stadt in Menge - drei Tote und elf Verletzte

WASHINGTON/PHILADELPHIA: Unbekannte haben in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia nach Polizeiangaben «in die Menge geschossen» und dabei mindestens drei Menschen getötet. Die zwei Männer und eine Frau seien infolge mehrerer Schusswunden bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden, sagte ein Polizeivertreter in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit). Zudem wurden demnach bei dem Vorfall im Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen durch Schüsse verletzt.

Ein Polizeibeamter habe auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, erklärte der Beamte D. F. Pace weiter. Die Polizei habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die Täter seien flüchtig. In der belebten South Street seien «zahlreiche» Munitionshülsen sichergestellt worden.

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich - wie am Wochenende üblich - Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der Täter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele Schützen es gegeben habe und was das Motiv für die Tat gewesen sei.

Hausarrest für Kolumbiens Präsidenten Duque angeordnet

IBAGUÉ: Ein Regionalgericht in Kolumbien hat Medienberichten zufolge fünf Tage Hausarrest für Staatspräsident Iván Duque angeordnet. Das Gericht von Ibagué belegte Duque zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 15 gesetzlichen Mindestlöhnen, wie unter anderem die kolumbianische Zeitung «El Espectador» am Samstag (Ortszeit) berichtete. Demnach sei der Staatschef einem Urteil des Obersten Gerichtshofs nicht nachgekommen, wonach die Regierung eine Garde zum Schutz eines Nationalparks einrichten sollte. Dem TV-Sender Caracol zufolge war mit Tieren und Pflanzen aus dem geschützten und für die Wasserversorgung wichtigen Gebiet des Nationalparks Los Nevados Handel getrieben worden.

Duque versicherte den Berichten zufolge in einer Rede in Montería, dass sich seine Regierung für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetze. Gemeinsam mit seinen Beamten engagiere er sich für den Schutz des Nevados-Parks. «Heute haben wir einen unerklärlichen Akt erlebt», sagte er mit Blick auf die Anordnung des Hausarrests, die er als verfassungswidrig bezeichnete.

Die Immunität des Staatschefs sei vom Gericht missachtet worden, zitierte die Zeitung «El Tiempo» Justizminister Wilson Ruiz. Der in Kolumbien bekannte Strafrechtler Iván Cancino schrieb auf Twitter, dass die einzige Instanz für jegliche Beschwerden gegen die Entscheidung eines Präsidenten das Verfassungsgericht sein sollte.

Vatikan-Kurienreform tritt in Kraft - Führungsposten auch für Frauen

ROM: An diesem Sonntag tritt im Vatikan die neue Kurienverfassung in Kraft, mit der Papst Franziskus den Behördenapparat der katholischen Kirche neu ordnet. Beobachter sahen in der Reform mit dem lateinischen Titel «Praedicate Evangelium» (Verkündet das Evangelium) einen deutlichen Reformwillen des 85 Jahre alten Oberhauptes des katholischen Kirche. Unter anderem können mit der neuen Verfassung Laien und damit auch Frauen Dikasterien - so etwas wie Ministerien im Vatikan und damit die höchsten Kurienämter - leiten. Das war zuvor lediglich Kardinälen und Erzbischöfen und damit ausschließlich Männern vorbehalten.

Außerdem stellte Franziskus die Kurie mehr in den Dienst der Bischöfe in der Welt. In dem rund 50 Seiten umfassenden Dokument mit 250 Paragrafen sprach er von einer «gesunden Dezentralisierung» und davon, den «Hirten» Kompetenz zu überlassen.

Das Dokument erschien unangekündigt am 19. März dieses Jahres. Es war aber schon länger erwartet worden. Ein Rat hatte sich über Jahre mit der Ausarbeitung beschäftigt. Die neue Verfassung löste die bis dato geltende Ordnung «Pastor Bonus» (der gute Hirte) von Papst Johannes Paul II. aus dem Jahr 1988 ab.

Franziskus ordnete außerdem die Räte, Kongregationen und Dikasterien neu und vereinheitlichte ihre Bezeichnung. Sie laufen nun alle unter der Kategorie Dikasterium. An erster Stelle steht das Dikasterium für Evangelisierung, dem der Papst selbst vorsteht, was auch ein Zeichen Franziskus' ist, die Verbreitung des Glaubens stärker zu gewichten. Das Almosenamt, das sich um die Belange Bedürftiger kümmert, wertete der Pontifex ebenfalls zum Dikasterium auf.

Signal an Nordkorea: USA und Südkorea feuern acht Raketen ab

SEOUL: Als direkte Reaktion auf eine Reihe von Raketenstarts des nordkoreanischen Militärs haben Südkorea und die USA ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die acht Geschosse wurden am frühen Montagmorgen binnen zehn Minuten abgefeuert und stürzten schließlich ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer), wie der Generalstab in Seoul laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Am Vortag hatte Nordkorea auf ein gemeinsames Seemanöver der USA und Südkoreas mit ebenso vielen Starts ballistischer Kurzstreckenraketen geantwortet, die dem autoritär geführten Staat aufgrund von UN-Resolutionen verboten sind. Auch diese Geschosse gingen letztlich im Meer nieder.

Mit der Reaktion auf die von Pjöngjang angeordneten Raketenstarts wollten die Verbündeten laut dem südkoreanischen Militär «die Fähigkeit und Entschlossenheit zu sofortigen Präzisionsschlägen» gegen Ziele in Nordkorea demonstrieren. Der Generalstab in Seoul warf der Gegenseite gezielte Provokationen vor und rief mit Nachdruck dazu auf, «jegliche Handlungen zu unterlassen, die militärische Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und Sicherheitsbedenken verschärfen».

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen oder mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Bei ballistischen Raketen handelt es sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen. Die USA und Südkorea befürchten, Nordkorea könnte jederzeit auch einen neuen Atomversuch vornehmen.